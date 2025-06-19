Щоб ви розуміли, площа номера цього готелю сягає всього 10 квадратних метрів. Тео вирішив продемонструвати всім нам, з чим стикаються високі мандрівники, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Star.

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Отже, Тео Тернер може похизуватись чималим зростом – 2,13 метра. І він вирішив провести ніч у крихітному готельному номері, де ліжко сягає 1,88 метра у довжину. Сюрприз-не сюрприз: йому було дуже і дуже тісно.

По перше, ноги Тео нахабно звисали з ліжка. Крім того, він постійно вдарився головою. Тож, назвати цей відпочинок відпочинком просто язик не повертається. А кинув він собі цей виклик не просто так. Раніше дослідження продемонструвало 20 найнеприємніших речей у готелях. Чільні місця у цьому "антирейтингу" посідають бруд, ліжка, які складно назвати зручними, а також гучних сусідів.



Тео Тернер зі зростом 2,13 метра має чималі клопоти під час подорожей / Фото PinPep

Бути високим на 2,13 метра має свої плюси і мінуси. Але я звик до цього і особисто мені це подобається – я б нізащо не змінив це,

– зауважив Тео.

Чоловікові під час поїздок завжди доводиться доплачувати за додатковий простір для його ніг у літаках і поїздах. Крім того, він змушений усюди нахилятися, щоб не вдаритись головою.

Знайти ліжко, яке підходить для мого великого зросту, може бути складно, тому я зазвичай лягаю на ліжко як морська зірка, інакше мої ноги звисають з краю,

– бідкається він.

І хоч у готелях йому тісно, Тео зауважив, що проживання у них – "завжди пригода". Але якщо випадає нагода відпочити на зручному ліжку, то він уже почувається щасливим.



Ліжко було відверто замалим для Тео / Фото PinPep

Зауважимо, що представник готелю жартома додав, що у ньому люблять називати номери "затишними". Водночас він визнає, що для Тео було недостатньо місця.

Розмір готельного номера (НЕ) важливий

Дослідження демонструє, що 96% респондентів не вважають розмір номера чимось важливим під час бронювання. Для двох третин готель – просто місце для ночівлі. І якщо у ньому є базові зручності, то цього вже достатньо.

Коли ви вирушаєте в захопливу подорож містом, ми знаємо, що наші гості цінують досвід більше, ніж простір. Ви не хочете витрачати гроші на величезний номер, в якому ви не будете проводити більшу частину часу,

– додав представник готелю.



Тео було трішки дискомфортно у душі номера / Фото PinPep

Цікаво, що для 14% респондентів найбільшою проблемою є те, що їхній готель розташований далеко від місця, яке вони планують відвідати. А от майже третина – 32% – прагнуть поселитись неподалік транспортних вузлів.

Для 37% респондентів пріоритетом є ціна за ніч. Вона також стає вирішальною під час повторного бронювання для 67% опитаних.

Коли йдеться про бронювання готелю, пріоритети людей змінюються. Важливіше не те, скільки квадратних метрів займає номер, а зручність, комфорт і розташування,

– підкреслив представник готелю.

Саме тому у ньому зосереджуються на "чудовому сні у компактних номерах з продуманим дизайном". Це, за його словами, дозволяє пропонувати відпочинок за вигідними цінами у центрі.

20 головних недоліків готелів

А тепер ми назвемо ті самі 20 недоліків, про які розповіли на самому початку. На думку респондентів, найбільше їх дратує:

Недостатня чистота.

Ліжко незручне.

Номери шумні.

Wi-Fi або повільний, або ненадійний.

Кондиціонування або опалення погане.

Виїжджати потрібно рано.

Мала кількість паркомісць або ж їхня відсутність.

Наявність прихованих комісій або несподіваних витрат.

Персонал недостатньо уважний.

У номері немає чаю або кави.

Заїзд у надто пізній час.

Вода подається під слабким тиском.

Розташування складно назвати зручним.

Місця недостатньо.

Обслуговування під час сніданку, обіду або вечері повільне.

Номер дорогий, хоч ви у ньому лиш ночуєте.

Місця для зберігання речей недостатньо.

Відсутні певні страви або напої.

Немає праски у номері.

Простору на столі або замало, або немає узагалі.

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А ви на що звертаєте увагу під час вибору готельного номера? Бо ми – на наявність зручного ліжка, на якому можна добряче відпочити після роботи.