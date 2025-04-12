Гравець НБА Девін Букер показав, як чоловіки у 2025 році мають носити джинси

Якщо ви – зірка НБА і проїжджаєте через Нью-Йорк, щоб зіграти з "Нікс" або "Нетс", ви мусите мати модний вигляд. Звісно, це неписане правило, але баскетболісти його залюбки дотримуються.

От і Девін Букер не є винятком. У неділю свінгмен "Фінікс Санз" грав у Медісон Сквер Гарден, але помітили у мережі його не тільки через це, а й через його передматчеве вбрання. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

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Родзинка ідеального стилю від Девіна Букера зразка 2025 – ультрамішкуваті джинси

Це був досить простий образ. Девін не демонстрував розкішні логотипи або екстравагантні речі, як це часто роблять більшість гравців ліги. Він надихнувся класикою чоловічої моди – і обрав робочу куртку, джинси та шкіряні черевики.

Природно, всі ці речі були дуже великого розміру. Та Букеру вдалося зробити простий образ крутим.

Зізнаємося, куртка зірки НБА не проста, а від Prada, італійського будинку моди, який створив велику, розкішну, потерту версію скромного робочого пальта. Девін застебнув його на всі ґудзики, надавши собі гострого вигляду.

Девін Букер перед матчем у Нью-Йорку вразив шанувальників простим, але дуже стильним образом / Дивіться фото з інстаграму GQ

Це добре поєднувалося з основним елементом образу – ультрамішкуватими джинсами. Сирий джинсовий денім з каньйоном (так, так, також від Prada) помітив кожен. Але Букер підняв ставки, додавши гігантський манжет.

Свій образ він доповнив черевиками з матової шкіри, для ще більшої вишуканості.

Попри відомий бренд його одягу, стиль Букера вже давно вважають мінімалістичним. Річ у тім, що більшість молодих зірок НБА люблять одягатися в кричуще. Девін натомість вважає за краще гратися з позачасовою чоловічою модою.

Чітка футболка з довгими рукавами поруч із мішкуватими штанами, або джемпер з круглою горловиною в парі з простими штанами, і так далі. Дотримуючись класики й порушуючи пропорції, Девін Букер бере повсякденне вбрання і робить його одночасно стильним і неповторним.