Якщо ви хочете бути стильним чоловіком цієї весни, слід переглянути свій гардероб. 24 Канал розповість, яких речей варто позбутись, щоб ніхто не подумав, що у вас поганий смак!

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Надто вузькі джинси

Так-так, ваші улюблені скіні – то є гріх. Останнім часом цей крій джинсів поступився вільним фасонам. Відтак, віддайте перевагу вільним силуетам, які не сковують ваші рухи. Мовиться про: relaxed fit, straight leg або навіть baggy.

Зауважте, що нинішня мода схильна до того, щоб вам було комфортно. Тож і денім має бути відповідним, щоб ви не переймались, що зайвий раз присядете і штани репнуть.

Чоловік у джинсовому одязі
Віддайте перевагу вільному крою джинсів / Фото halayalex

Футболки, які обтягують біцепси

І ми знову повертаємось до надто тісного одягу, але вже говоримо про футболки. Ясна річ, що дуже хочеться всім показати плоди своєї роботи у спортзалі, але... це може мати дещо вульгарний вигляд. Ба більше, може здаватись, що ви виросли з футболки, але вперто не хочете з нею розлучатись.

Необов'язково носити футболки oversize. Але точно футболка має бути вільнішою, не сковувати ваші рухи. Щоб ви могли спокійно підіймати руки і не відчувати дискомфорту під час цього.

Піджаки з надто вузькими лацканами

Ми продовжуємо тему комфорту та того, що силуети стали ширшими. Відтак, якщо на вашому піджаку лацкан тоненький, то є шанси мати дещо старомодний вигляд.

Натомість весною 2025 року у моді – оверсайз-жакети. Вони виділяються масивними плечима. Також можна сміливо носити класичні піджаки з ширшими лацканами. Вони дозволяють створювати правильну пропорцію та робити ваш силует більш мужнім.

Чоловік у піджаку
Піджаки з надто вузькими лацканами вже не в моді / Фото freepik

У що варто одягатись навесні 2025 року

  • Передовсім можна і варто віддавати перевагу простим речам, у яких цікава текстура. У вашому гардеробі може з'явитись вбрання з льону, бавовни та замші.

  • Якщо говорити про кольори, то не слід намагатись привертати до себе всю увагу світу. Можна підібрати вбрання теракотового, оливкового та графітового кольорів.

  • Силует має бути чистим. Зверніть увагу на вбрання без зайвих деталей, якщо ми говоримо про базовий гардероб. А от розбавляти його можна з допомогою цікавих аксесуарів.

  • Взуття завжди має бути якісним. Краще інвестувати у хорошу пару кросівок, які проживуть довше, ніж змінювати щосезону погане взуття. Пам'ятайте, що взуття – не лише про стиль, а й про комфорт та здоров'я.

  • Верхній одяг має бути зі смаком. Обирайте базові тренчі, пальто та бомбери. Вони не лише дозволять зігрітись у прохолодну пору року, а й можуть підкреслити ваш стиль.

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Наостанок нагадаємо, що ви самі обираєте, у що одягатись. Головне – не бути жертвою швидкої моди та віддавати перевагу тим речам, які ви будете носити, бо вони дійсно вам подобаються. Якщо ж певна річ різко стала трендовою, то не поспішайте кидатись на неї, адже через сезон на неї всі будуть фукатись.