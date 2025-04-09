Якщо ви хочете бути стильним чоловіком цієї весни, слід переглянути свій гардероб. 24 Канал розповість, яких речей варто позбутись, щоб ніхто не подумав, що у вас поганий смак!

Варте уваги Стиль Rich Guy: ось секретні інгредієнти повсякденного образу мільйонера з "Білого лотосу"

Надто вузькі джинси

Так-так, ваші улюблені скіні – то є гріх. Останнім часом цей крій джинсів поступився вільним фасонам. Відтак, віддайте перевагу вільним силуетам, які не сковують ваші рухи. Мовиться про: relaxed fit, straight leg або навіть baggy.

Зауважте, що нинішня мода схильна до того, щоб вам було комфортно. Тож і денім має бути відповідним, щоб ви не переймались, що зайвий раз присядете і штани репнуть.



Віддайте перевагу вільному крою джинсів / Фото halayalex

Футболки, які обтягують біцепси

І ми знову повертаємось до надто тісного одягу, але вже говоримо про футболки. Ясна річ, що дуже хочеться всім показати плоди своєї роботи у спортзалі, але... це може мати дещо вульгарний вигляд. Ба більше, може здаватись, що ви виросли з футболки, але вперто не хочете з нею розлучатись.

Необов'язково носити футболки oversize. Але точно футболка має бути вільнішою, не сковувати ваші рухи. Щоб ви могли спокійно підіймати руки і не відчувати дискомфорту під час цього.

Піджаки з надто вузькими лацканами

Ми продовжуємо тему комфорту та того, що силуети стали ширшими. Відтак, якщо на вашому піджаку лацкан тоненький, то є шанси мати дещо старомодний вигляд.

Натомість весною 2025 року у моді – оверсайз-жакети. Вони виділяються масивними плечима. Також можна сміливо носити класичні піджаки з ширшими лацканами. Вони дозволяють створювати правильну пропорцію та робити ваш силует більш мужнім.



Піджаки з надто вузькими лацканами вже не в моді / Фото freepik

У що варто одягатись навесні 2025 року

Передовсім можна і варто віддавати перевагу простим речам, у яких цікава текстура. У вашому гардеробі може з'явитись вбрання з льону, бавовни та замші.

Якщо говорити про кольори, то не слід намагатись привертати до себе всю увагу світу. Можна підібрати вбрання теракотового, оливкового та графітового кольорів.

Силует має бути чистим. Зверніть увагу на вбрання без зайвих деталей, якщо ми говоримо про базовий гардероб. А от розбавляти його можна з допомогою цікавих аксесуарів.

Взуття завжди має бути якісним. Краще інвестувати у хорошу пару кросівок, які проживуть довше, ніж змінювати щосезону погане взуття. Пам'ятайте, що взуття – не лише про стиль, а й про комфорт та здоров'я.

Верхній одяг має бути зі смаком. Обирайте базові тренчі, пальто та бомбери. Вони не лише дозволять зігрітись у прохолодну пору року, а й можуть підкреслити ваш стиль.

Дивіться також Без Тома Круза і навіть Тімоті Шаламе: наука назвала 10 найкрасивіших чоловіків світу 2025

Наостанок нагадаємо, що ви самі обираєте, у що одягатись. Головне – не бути жертвою швидкої моди та віддавати перевагу тим речам, які ви будете носити, бо вони дійсно вам подобаються. Якщо ж певна річ різко стала трендовою, то не поспішайте кидатись на неї, адже через сезон на неї всі будуть фукатись.