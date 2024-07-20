Форма Монголії на Олімпіаді-2024 в Парижі спричинила потужний резонанс, і ось чому

Форма Монголії на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року спричинила помітний резонанс. Багато хто вважає, що вона сама по собі заслуговує на золоту медаль. Річ у тім, що це не звичайна спортивна форма, а радше особливе делікатне вбрання.

Монгольська команда не з найбільших чи з найдужчих, але вона точно знає дещо про стиль. На Олімпіаду вона заходить із повагою до своєї історії та традицій завдяки надзвичайній формі, повній деталей та красивій з усякого погляду.

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Форма Монголії на Олімпіаді-2024 вразила світову спільноту

Перші зображення вже з'явилися в соціальних мережах і змусили людей по всьому світу повідкривати роти від захвату. Ця форма виглядає як музейні експонати або костюми для фільму. Її творці вийшли за рамки очікуваного і справді здивували.

Вони чітко дають зрозуміти, наскільки важливо показати культурну ідентичність під час події, яку бачать мільйони людей по всьому світу. Ця форма – це вже потужна заява.

Ось олімпійська форма Монголії, яка вразила світ: дивіться фото Michel Amazonka

Хто створив форму Монголії? Вона вийшла під брендом Michel&Amazonka, щоб виразити суть монгольських традицій і культури, але з сучасним підходом.

Синій і червоний кольори є традиційними для монгольського одягу, так само як і вишивки на грудях, комірі та рукавах. Також є традиційні головні убори, аксесуари та пояси, а ще Сойомбо – символ, який можна побачити на прапорі країни.

Монгольську форму представив бренд Michel&Amazonka: дивіться відео

На кожну форму пішло 20 годин роботи. Вона сповнена дрібних елементів і декоративних деталей, багато з яких зроблені вручну. Коли ви бачите результат, стає зрозуміло, що зусилля того варті.

Ба більше, є 4 різні варіанти форми (для жінок, для чоловіків, і окремі для жінок-прапороносців і чоловіків-прапороносців), та пошиті вони індивідуально на кожного спортсмена – щоб вони ідеально сиділи й виглядали якнайкраще під час параду на церемоніях відкриття та закриття.