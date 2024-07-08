Найспекотнішими в історії були ігри в Токіо у 2021. Але цьогорічні можуть незабаром забрати цю першість. Спортсмени змагатимуться в умовах екстремальної спеки, що створюватиме потенційні ризики для здоров'я.
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Як спортсмени готують до екстремальних температур на Олімпіаді
Підготовка до Олімпійських ігор зараз залежить і від здатності учасників переносити спеку. Особливо це стосується багатогодинних змагань на витривалість, як-от марафон, спортивна ходьба та триатлон.
Найкращий спосіб підготуватися – це акліматизація. Але це передбачає тренування у спеку, а не просто перебування у спеці,
– каже докторка Керолін Бродерік з австралійської олімпійської команди.
За її словами, для повної адаптації може знадобитися 2 – 3 тижні тренувань у спеку. Спортсмени повинні помітити зниження порогу потовиділення і зниження частоти серцевих скорочень при тому ж рівні навантажень у перші 7 днів. А далі треба... Пітніти досхочу.
На Олімпіаді в Токіо учасники страждали від екстремальної спеки, але Париж може стати ще важчим / Фото АР
Елітні спортсмени переїжджають у спекотне і вологе місце або імітують спекотні й вологі умови тренувань вдома. При цьому вони одягають додаткові шари одягу та перебувають у теплих закритих приміщеннях. До прикладу, для підготовки до Олімпійських ігор у Токіо бельгійська команда з хокею на траві тренувалася в тепловій камері з температурою 50 градусів.
- Ед Айстоун, марафонець і тренер із легкої атлетики та кросу в Університеті Брігама Янга, брав участь в Іграх 1988 року в Сеулі та 1992 року в Барселоні. Обидва марафони відбувалися на виснаження в теплій задушливій погоді. Тепер Айстоун спеціально готує своїх підопічних до таких умов.
- Зокрема, двоє бігунів, Коннер Манц і Клейтон Янг, проводять по 20 – 30 хвилин у сауні після тренувань кілька днів на тиждень. Це може допомогти запустити фізіологічні ефекти акліматизації до температури, такі як збільшення притоку крові до м'язів, серця і шкіри.
- Для деяких забігів Янг одягає те, що Айстоун назвав "зефірним захисним костюмом". Він виготовлений з тканини, що не пропускає повітря, і одягається поверх усіх інших шарів одягу.
- Рорі Лінклеттер, марафонець з Канади, також проводить час у сауні й переодягається під час деяких забігів. На 10-мильній пробіжці наприкінці червня він був у чорній футболці з довгими рукавами у 30-градусну спеку.
Та все це – лише частина рівняння. Спортсмени також повинні експериментувати з тактикою, яка допоможе їм залишатися охолодженими та гідратованими під час змагань.
Є багато способів порятунку від спеки, але важливішим є процес підготовки / Фото The New York Times
Докторка Бродерік, яка також працює на Australian Open, рекомендує рушники з льодом, вологі рушники та прохолодні рідини в 90-секундних перервах під час тенісних матчів. У хокеї на траві, регбі та футболі перерви менш передбачувані, але гравці можуть використовувати схожі стратегії.
- Без цих періодів відпочинку спортсменам іноді доводиться проявляти творчість, щоб залишатися охолодженими. До прикладу, жилети з льодом є популярним інструментом перед забігами, вони дозволяють спортсменам розігріти кінцівки, не перегріваючи при цьому тіло.
- Айстоун додає ще один метод охолодження – заморожені повітряні кульки розміром у бейсбольний м'яч, які спортсмени можуть тримати в руках під час розминки. Охолодження долонь може допомогти знизити загальну температуру тіла. Крім того, коли кулька тане, деякі спортсмени розкушують її, щоб випити трохи прохолодної води або облити нею тіло.
- Як тільки починається забіг, багато спортсменів намагаються охолодити себе за допомогою холодних губок і бризкання водою на голову, шию і зап'ястя.
Та не всі спортсмени переймаються спекою. Найлегше тим, хто сам походить зі спекотних регіонів. Що ж, невдовзі поглянемо, чи принесе це їм перевагу у змаганнях. Нагадаємо, Ігри 2024 року відбудуться у період між 26 липня та 11 серпня.