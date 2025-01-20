Відчув себе переможеним: журналіст цілий день харчувався як Дональд Трамп, і йому не сподобалось

Своєрідна дієта Дональда Трампа, яка, як повідомляється, складається з фастфуду та дивовижної кількості дієтичної коли, шокувала багатьох під час його першого терміну на посаді президента США. 20 січня, у день його інавгурації, пройдімось цією темою детальніше.

Любов Дональда Трампа до бургерів настільки глибока, що одного разу на державному банкеті він подавав страви з McDonald's, Wendy's і Burger King. Вважається, що обраний президент США також споживав близько 12 банок дієтичної кока-коли щодня, розповідає 24 Канал з посиланням на The Daily Star.

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У Трампа була кнопка для замовлення коли

Корі Левандовскі, колишній керівник його передвиборчої кампанії, навіть стверджував, що у Трампа була кнопка в Білому домі, спеціально призначена для замовлення дієтичної кока-коли. За словами Левандовскі, відомо, що Трамп може довго не їсти, іноді до 16 годин.

Сам Трамп підтвердив це в інтерв'ю 2016 року Джессі Волтерсу з Fox News, заявивши: "Якщо я можу, я буду уникати сніданку. У цьому сенсі я буду обідати, але головне для мене – це вечеря. Сніданок, Джессі, якщо я зможу його уникнути, я буду дуже радий це зробити".

Левандовскі також стверджував, що на борту Air Force One під час перебування Трампа на посаді були чотири основні групи продуктів харчування: "McDonald's, KFC, піца і дієтична кола".

32-річний журналіст Метт Джексон вирішив перевірити, чи зможе впродовж одного дня харчуватись як Дональд Трамп. Наш колега кинув собі виклик, який не надто припав йому до душі.

Сніданок

Дональд Трамп частенько відмовляється від цього прийому. Але іноді робить винятки. Так, в інтерв'ю він розповів, що його улюблена страва на сніданок – яєчня з беконом. Причому бекон має бути середнього ступеня просмажування, а яйця – добре просмажені. Ну що ж, Метт взявся за трапезу.



Яєчня з беконом, яку їсть Дональд Трамп / Фото Метта Джексона

"Це був не найгірший спосіб розпочати день. Повністю приготований жовток був для мене дещо незвичним, але не надто далеким від моєї звичайної яєчні – хоча я сумував за ранковою порцією кави, особливо після того, як прокидався о нечестивій годині 5:15 ранку, щоб випустити собаку на вулицю", – бідкався він.

Обід

На обід Трамп, як відомо, полюбляє м'ясний рулет "Сарні". Ще одна улюблена страва уродженця Великого яблука – добре просмажений стейк, залитий кетчупом, з салатом на гарнір.

Метт вирішив довго не морочитись, обравши стейк. Він завітав до місцевого супермаркету, де купив 12 банок дієтичної коли та стейк.

"Спочатку думка про добре просмажений стейк викликала жах – напевно, він повинен бути ледве прожареним або середнього ступеня прожарювання?" – припускав він.

Яким же було здивування Метта, коли він дізнався, що Трамп віддає перевагу стейкам, які смажаться доти, поки "не почнуть скручуватись".

Зазвичай я кидав стейк на сковорідку, трохи підсмажував, перевертав і вуаля. Але натомість я чекав, здавалося, цілу вічність, поки він нарешті стане достатньо твердим, щоб стати потенційним знаряддям вбивства,

– зауважив він.

Вечеря

Трамп вечеряє двома біг-маками, двома філе-о-фіш та невеликим молочним коктейлем. Усе це вкупі – понад 2100 калорій. Але експеримент – це експеримент. І щоб Метту не було геть зле, він вирішив чергувати між собою бургери.



Два бігмаки та два філе-о-фіш / Фото Метта Джексона

Філе-о-фіш нашому колезі зайшов. Ба більше, викликав ностальгічні відчуття. Натомість бігмак він назвав самодостатньою стравою. Мовляв, одного його достатньо, щоб наїстись.

Але другий бігмак виявився справжнім випробуванням. Кожен шматочок змушував мене дивуватися, як Трамп примудряється споживати стільки м'яса за один раз. Я наполегливо продовжував, сумніваючись, чи не знудить мене в кінці дня на ноутбук, але зіткнувся з іншою перешкодою – шоколадним молочним коктейлем. Можливо, тут я схитрував, бо коли паперова соломинка неминуче розпалася, я замінив її на ложку,

– ділився Метт.

Кола

Трамп п'є по 12 банок коли на день. Або, якщо вимірювати у літрах, то мовиться про 4 літри. Отже, журналісту знадобився цілий план, щоб впоратись з цією кількістю напоїв. Він вирішив пити 4 банки зранку, 4 – вдень та 4 – ввечері.

Чи вдалось йому випити всі? Ні, звичайно ж. Метт визнає свою поразку, коли ввечері у нього залишилось три банки коли.

Як він почувався після експерименту

Мені подобається думати, що я загалом дотримуюся здорового харчування і веду активний спосіб життя. Але я відчував, що моє тіло не підживлюється, мої рухи були млявими, і я відчував себе роздутим протягом дня,

– почав він.

За словами Метта, випити 12 банок дієтичної коли було вкрай непросто. На його думку, 4 літри цього напою – це занадто.



Ті самі 12 банок дієтичної коли / Фото Метта Джексона

Крім того, його збентежила вечеря на 2100 калорій. Метт наголосив, що вона була майже нестерпною. Ба більше, нагадав, що Трамп ще й не нехтує перекушувати чипсами або сухариками.

Я не впевнений, що зміг би з цим впоратися. Зрештою, я відчув себе переможеним дієтою Трампа, а його улюблена кока-кола залишилася сидіти на моєму столі, глузливо дивлячись на мене, коли я зазнала невдачі,

– додав Метт.

Скільки калорій слід споживати на день

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії (NHS) надає загальні рекомендації щодо щоденного споживання калорій.

Однак індивідуальні потреби в калоріях можуть відрізнятися залежно від таких факторів, як вік, стать, розмір тіла та рівень фізичної активності. Як приблизний орієнтир, NHS пропонує:

для дорослих жінок: близько 2 000 калорій на день.

для дорослих чоловіків: близько 2 500 калорій на день.

Ці цифри спрямовані на підтримку здорової ваги середньостатистичної дорослої людини.

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Експеримент Метта Джексона – точно не те, що вам варто намагатись повторити у житті. Як бачите, журналісту не припало до душі те, що він спробував. Та й по калорійності дієта Дональда Трампа дуже і дуже далека від рекомендацій.

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