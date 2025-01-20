Любовь Дональда Трампа к бургерам настолько глубока, что однажды на государственном банкете он подавал блюда из McDonald's, Wendy's и Burger King. Считается, что избранный президент США также потреблял около 12 банок диетической кока-колы ежедневно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Daily Star.

Стоит внимания Президентское меню: какое любимое блюдо у Дональда Трампа

У Трампа была кнопка для заказа когда

Кори Левандовски, бывший руководитель его предвыборной кампании, даже утверждал, что у Трампа была кнопка в Белом доме, специально предназначенная для заказа диетической кока-колы. По словам Левандовски, известно, что Трамп может долго не есть, иногда до 16 часов.

Сам Трамп подтвердил это в интервью 2016 года Джесси Уолтерсу из Fox News, заявив: "Если я могу, я буду избегать завтрака. В этом смысле я буду обедать, но главное для меня – это ужин. Завтрак, Джесси, если я смогу его избежать, я буду очень рад это сделать".

Левандовски также утверждал, что на борту Air Force One во время пребывания Трампа в должности были четыре основные группы продуктов питания: "McDonald's, KFC, пицца и диетическая кола".

32-летний журналист Мэтт Джексон решил проверить, сможет ли в течение одного дня питаться как Дональд Трамп. Наш коллега бросил себе вызов, который не слишком пришелся ему по душе.

Завтрак

Дональд Трамп частенько отказывается от этого приема. Но иногда делает исключения. Так, в интервью он рассказал, что его любимое блюдо на завтрак – яичница с беконом. Причем бекон должен быть средней степени прожарки, а яйца – хорошо прожаренные. Ну что ж, Мэтт принялся за трапезу.



Яичница с беконом, которую ест Дональд Трамп / Фото Мэтта Джексона

"Это был не худший способ начать день. Полностью приготовленный желток был для меня несколько необычным, но не слишком далеким от моей обычной яичницы – хотя я скучал по утренней порции кофе, особенно после того, как просыпался в нечестивый час 5:15 утра, чтобы выпустить собаку на улицу", – жаловался он.

Обед

На обед Трамп, как известно, любит мясной рулет "Сарни". Еще одно любимое блюдо уроженца Большого яблока – хорошо прожаренный стейк, залитый кетчупом, с салатом на гарнир.

Мэтт решил долго не заморачиваться, выбрав стейк. Он посетил местный супермаркет, где купил 12 банок диетической колы и стейк.

"Сначала мысль о хорошо прожаренном стейке вызвала ужас – наверное, он должен быть еле прожаренным или средней степени прожарки?" – предполагал он.

Каково же было удивление Мэтта, когда он узнал, что Трамп предпочитает стейки, которые жарятся до тех пор, пока "не начнут скручиваться".

Обычно я бросал стейк на сковородку, немного поджаривал, переворачивал и вуаля. Но вместо этого я ждал, казалось, целую вечность, пока он наконец станет достаточно твердым, чтобы стать потенциальным орудием убийства,

– заметил он.

Ужин

Трамп ужинает двумя биг-маками, двумя филе-о-фиш и небольшим молочным коктейлем. Все это вместе – более 2100 калорий. Но эксперимент – это эксперимент. И чтобы Мэтту не было совсем плохо, он решил чередовать между собой бургеры.



Два бигмака и два филе-о-фиш / Фото Мэтта Джексона

Филе-о-фиш нашему коллеге зашел. Более того, вызвал ностальгические ощущения. Зато бигмак он назвал самодостаточным блюдом. Мол, одного его достаточно, чтобы наесться.

Но второй бигмак оказался настоящим испытанием. Каждый кусочек заставлял меня удивляться, как Трамп умудряется потреблять столько мяса за один раз. Я упорно продолжал, сомневаясь, не стошнит ли меня в конце дня на ноутбук, но столкнулся с другим препятствием – шоколадным молочным коктейлем. Возможно, здесь я схитрил, потому что когда бумажная соломинка неизбежно распалась, я заменил ее на ложку,

– делился Мэтт.

Кола

Трамп пьет по 12 банок колы в день. Или, если измерять в литрах, то говорится о 4 литрах. Итак, журналисту понадобился целый план, чтобы справиться с этим количеством напитков. Он решил пить 4 банки утром, 4 – днем и 4 – вечером.

Удалось ли ему выпить все? Нет, конечно же. Мэтт признает свое поражение, когда вечером у него осталось три банки колы.

Как он чувствовал себя после эксперимента

Мне нравится думать, что я в целом придерживаюсь здорового питания и веду активный образ жизни. Но я чувствовал, что мое тело не подпитывается, мои движения были вялыми, и я чувствовал себя раздутым в течение дня,

– начал он.

По словам Мэтта, выпить 12 банок диетической колы было крайне непросто. По его мнению, 4 литра этого напитка – это слишком.



Те самые 12 банок диетической колы / Фото Мэтта Джексона

Кроме того, его смутил ужин на 2100 калорий. Мэтт отметил, что он был почти невыносимым. Более того, напомнил, что Трамп еще и не пренебрегает перекусывать чипсами или сухариками.

Я не уверен, что смог бы с этим справиться. В конце концов, я почувствовал себя побежденным диетой Трампа, а его любимая кока-кола осталась сидеть на моем столе, насмешливо глядя на меня, когда я потерпела неудачу,

– добавил Мэтт.

Сколько калорий следует потреблять в день

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) предоставляет общие рекомендации по ежедневному потреблению калорий.

Однако индивидуальные потребности в калориях могут отличаться в зависимости от таких факторов, как возраст, пол, размер тела и уровень физической активности. В качестве приблизительного ориентира, NHS предлагает:

для взрослых женщин: около 2 000 калорий в день.

для взрослых мужчин: около 2 500 калорий в день.

Эти цифры направлены на поддержание здорового веса среднестатистического взрослого человека.

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Эксперимент Мэтта Джексона – точно не то, что вам стоит пытаться повторить в жизни. Как видите, журналисту не пришлось по душе то, что он попробовал. И по калорийности диета Дональда Трампа очень и очень далека от рекомендаций.

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