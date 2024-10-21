Як користуватись молотком, щоб жоден палець не постраждав: корисні поради від експертів

ГУР МО 21 жовтня відзвітувало про те, що вдалось ліквідувати Дмітрія Голєнкова, пілота 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ. Прибрали його, ймовірно, з допомогою молотка. Відтак, на часі обговорення, як же правильно використовувати цей інструмент.

Якщо ви до використання молотка підходите легковажно, то висока ймовірність травмування. Тож завдяки порталу Networx ми зосередимо увагу на поширених помилках, щоб стати справжнім віртуозом.

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Як користуватися молотком

Це не ваша провина, що ви не вмієте користуватися молотком або правильно вибрати викрутку. Досвідчені ремонтники прийшли нам на допомогу. Вони не лише розповіли, на що звернути увагу. Вони також наголосили на поширених помилках і дали поради, як з ними впоратись.

1. Виберіть правильний молоток для роботи

Використання важкого молотка для забивання маленького цвяха – це гарантія почорніння нігтьової пластини. Використовувати малий молоток для забивання великих цвяхів – все одно, що намагатися підстригти газон ножицями. Для звичайних домашніх завдань найкраще підійде молоток середньої ваги. Залиште важкі молотки для виготовлення рам або забивання великих цвяхів у тверду деревину, а маленькі молотки використовуйте для фінішних цвяхів або оббивних скоб.

Порада: щоб зменшити ймовірність зісковзування молотка на цвяху, шліфуйте його головку грубим шматком наждачного паперу.

2. Міцно тримайте цвях

І робіть це між великим і середнім пальцями приблизно на дві третини шляху вгору, не за загострений кінець і не близько до верхівки. Якщо тримати цвях занадто низько, він стає нестабільним, що збільшує ризик того, що він буде забитий під неправильним кутом або молоток вдарить по пальцях.

Хитрість: Коли забиваєте цвяхи, які занадто малі, щоб їх можна було схопити, використовуйте плоскогубці з голчастим кінцем, щоб утримувати їх на місці.

Боїтесь вдарити по пальці Тоді скористайтесь нашим лайфхаком. Щоб не поранитися під час забивання, все, що вам потрібно – це стара добра прищіпка. Цей простий гаджет може врятувати вам життя. Просто використовуйте її, щоб утримувати цвях на місці, поки іншою рукою вирівнюєте замах. Попрощайтеся з тими днями, коли боліли пальці і випускалися випадкові лайливі слова!

3. Злегка постукуйте по цвяху

І робіть це доти, поки він міцно не ввійде в деревину. Будьте обережними, адже надто сильні удари можуть негативно вплинути на саму деревину та її зовнішній вигляд.



Постукуйте по цвяху без надмірних зусиль / Фото freepik

Професійна хитрість: Щоб зменшити ризик розколювання деревини, злегка сплющуйте кінець цвяха, перш ніж забивати його молотком. Забивайте цвяхи під невеликим кутом.

4. Візьміть правильний хват

Тримайте молоток за нижню частину руків'я, замах робіть від ліктя, а не від зап'ястя, яке повинно бути прямим і зафіксованим. Руків'я повинне бути спрямована до стегон, а не в бік тіла.

Хитрість професії: щоб запобігти промахам, завжди тримайте погляд на капелюшку цвяха.

5. Зупиніться вчасно

Зробіть це, коли капелюшок цвяха трохи підніметься над поверхнею. В іншому випадку ви зробите заглиблення на поверхні. Використовуйте манікюрний набір, щоб зафіксувати цвях. Якщо у вас немає під рукою набору, використовуйте замість нього інший цвях, повернувши його капелюшок убік, поверх того цвяха, який ви хочете встановити.



Важливо також вчасно зупинитись / Фото freepik

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Скористайтесь цими порадами. З їхньою допомогою ви зможете результативніше використовувати молоток і залишити свої пальці цілими.