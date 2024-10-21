Как пользоваться молотком, чтобы ни один палец не пострадал: полезные советы от экспертов

ГУР МО 21 октября отчиталось о том, что удалось ликвидировать Дмитрия Голенкова, пилота 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ. Убрали его, вероятно, с помощью молотка. Следовательно, актуально обсуждение, как же правильно использовать этот инструмент.

Если вы к использованию молотка подходите легкомысленно, то высока вероятность травмирования. Поэтому благодаря порталу Networx мы сосредоточим внимание на распространенных ошибках, чтобы стать настоящим виртуозом.

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Как пользоваться молотком

Это не ваша вина, что вы не умеете пользоваться молотком или правильно выбрать отвертку. Опытные ремонтники пришли нам на помощь. Они не только рассказали, на что обратить внимание. Они также отметили распространенные ошибки и дали советы, как с ними справиться.

1. Выберите правильный молоток для работы

Использование тяжелого молотка для забивания маленького гвоздя – это гарантия почернения ногтевой пластины. Использовать малый молоток для забивания больших гвоздей – все равно, что пытаться подстричь газон ножницами. Для обычных домашних задач лучше всего подойдет молоток среднего веса. Оставьте тяжелые молотки для изготовления рам или забивания больших гвоздей в твердую древесину, а маленькие молотки используйте для финишных гвоздей или обивочных скоб.

Совет: чтобы уменьшить вероятность соскальзывания молотка на гвозде, шлифуйте его головку грубым куском наждачной бумаги.

2. Крепко держите гвоздь

И делайте это между большим и средним пальцами примерно на две трети пути вверх, не за заостренный конец и не близко к верхушке. Если держать гвоздь слишком низко, он становится нестабильным, что увеличивает риск того, что он будет забит под неправильным углом или молоток ударит по пальцам.

Хитрость: Когда забиваете гвозди, которые слишком малы, чтобы их можно было схватить, используйте плоскогубцы с игольчатым концом, чтобы удерживать их на месте.

Боитесь ударить по пальцу Тогда воспользуйтесь нашим лайфхаком. Чтобы не пораниться во время забивания, все, что вам нужно – это старая добрая прищепка. Этот простой гаджет может спасти вам жизнь. Просто используйте ее, чтобы удерживать гвоздь на месте, пока другой рукой выравниваете замах. Попрощайтесь с теми днями, когда болели пальцы и выпускались случайные ругательные слова!

3. Слегка постукивайте по гвоздю

И делайте это до тех пор, пока он прочно не войдет в древесину. Будьте осторожными, ведь слишком сильные удары могут негативно повлиять на саму древесину и ее внешний вид.



Постукивайте по гвоздю без чрезмерных усилий / Фото freepik

Профессиональная хитрость: Чтобы уменьшить риск раскалывания древесины, слегка сплющивайте конец гвоздя, прежде чем забивать его молотком. Забивайте гвозди под небольшим углом.

4. Возьмите правильный хват

Держите молоток за нижнюю часть рукоятки, замах делайте от локтя, а не от запястья, которое должно быть прямым и зафиксированным. Рукоятка должна быть направлена к бедрам, а не в сторону тела.

Хитрость профессии: чтобы предотвратить промахи, всегда держите взгляд на шляпке гвоздя.

5. Остановитесь вовремя

Сделайте это, когда шляпка гвоздя немного приподнимется над поверхностью. В противном случае вы сделаете углубление на поверхности. Используйте маникюрный набор, чтобы зафиксировать гвоздь. Если у вас нет под рукой набора, используйте вместо него другой гвоздь, повернув его шляпку в сторону, поверх того гвоздя, который вы хотите установить.



Важно также вовремя остановиться / Фото freepik

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Воспользуйтесь этими советами. С их помощью вы сможете результативнее использовать молоток и оставить свои пальцы целыми.