Дружина позичила у чоловіка авто та зробила помилку, яка могла обійтись у десятки тисяч гривень

Дружина припустилась потенційно дорогої помилки з автомобілем. Вона була необережною на заправці, що могло стати причиною поломки транспортного засобу.

Вона спитала, чи може позичити авто чоловіка, яке стояло у гаражі. Він погодився, але поставив умову: потрібно буде заправити машину під час поїздки, пише 24 Канал з посиланням на The Express.

Варте уваги Експерт розповів, навіщо досвідчені водії загортають ключі у фольгу

Помилка дружини могла дорого обійтись

Дружина на цю пропозицію погодилась. Але вона навіть не підозрювала, що зробить помилку, яка потенційно могла обійтись їм у понад 1000 фунтів стерлінгів – понад 53 тисячі гривень за актуальним курсом.

Що ж вона зробила? Жінка заправила машину дизелем замість бензину. Вона спробувала завести автівку, але вона не завелась, тож панянка почала панікувати. Дружина зателефонувала до свого чоловіка, щоб розповісти йому, що сталось. Він був спокійним і запевнив, що його друг з усім розбереться.

Автівку забрали на евакуаторі. Приятель дав раду з цією проблемою, викачавши дизель з бака та замінивши його на бензин.

Тепер, коли машина попрацювала деякий час, вона нарешті знову працює безперебійно. Тепер мені потрібно очистити попереджувальні коди з двигуна, і все готово,

– додав приятель.

Після цього він зателефонував до чоловіка та запевнив його, що все гаразд. Останній з полегкістю видихнув, коли зрозумів, що обійшовся лише переляком. Утім, що ж робити іншим у подібній ситуації?

Важливо відразу повезти авто на сервіс / Фото freepik

Що робити, якщо заправились не тим пальним

На порталі Kelley Blue Book наголошують, що надзвичайно важливо у такій ситуації не запускати двигун. Це потрібно зробити, щоб "зберегти дизельне паливо у баку, щоб воно не потрапило у паливопроводи і не спричинило їх пошкодження".

Панікувати у такому випадку не варто. Важливо "негайно зателефонувати до дилера або місцевої ремонтної майстерні". Вам слід домовитись про екстрене буксирування, щоб доставити автівку до сервісного центру.

Якщо ви таки їхали з дизелем у баку, то існує ймовірність, що знадобиться виконати додаткові роботи. Якщо ж цього не робили, то достатньо буде просто буксирування на сервіс і відкачування зайвого.

Дивіться також Досвідчені водії завжди возять з собою кавову гущу, і не для присипання дороги

Експерти закликають, що "важливо бути уважними на заправці". Ми ж додамо, що на приладовій панелі є важливий індикатор, який дозволить побачити, з якого боку паливний бак. Це дозволить вам заощадити час на заправці та під'їхати до зручної для вас колонки.