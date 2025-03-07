Жена одолжила у мужа авто и сделала ошибку, которая могла обойтись в десятки тысяч гривен

Жена допустила потенциально дорогостоящую ошибку с автомобилем. Она была неосторожна на заправке, что могло стать причиной поломки транспортного средства.

Она спросила, может ли одолжить авто мужа, которое стояло в гараже. Он согласился, но поставил условие: нужно будет заправить машину во время поездки, пишет 24 Канал со ссылкой на The Express.

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Ошибка жены могла дорого обойтись

Жена на это предложение согласилась. Но она даже не подозревала, что сделает ошибку, которая потенциально могла обойтись им в более 1000 фунтов стерлингов – более 53 тысяч гривен по актуальному курсу.

Что же она сделала? Женщина заправила авто дизелем вместо бензина. Она попыталась завести машину, но она не завелась, поэтому барышня начала паниковать. Жена позвонила своему мужу, чтобы рассказать ему, что произошло. Он был спокойным и заверил, что его друг со всем разберется.

Машину забрали на эвакуаторе. Приятель справился с этой проблемой, выкачав дизель из бака и заменив его на бензин.

Теперь, когда машина поработала некоторое время, она наконец-то снова работает бесперебойно. Теперь мне нужно очистить предупредительные коды с двигателя, и все готово,

– добавил приятель.

После этого он позвонил мужу и заверил его, что все в порядке. Последний с облегчением выдохнул, когда понял, что обошелся лишь испугом. Впрочем, что же делать другим в подобной ситуации?

Важно сразу повезти авто на сервис / Фото freepik

Что делать, если заправились не тем топливом

На портале Kelley Blue Book отмечают, что чрезвычайно важно в такой ситуации не запускать двигатель. Это нужно сделать, чтобы "сохранить дизельное топливо в баке, чтобы оно не попало в топливопроводы и не повлекло их повреждения".

Паниковать в таком случае не стоит. Важно "немедленно позвонить к дилеру или местной ремонтной мастерской". Вам следует договориться об экстренной буксировке, чтобы доставить машину в сервисный центр.

Если вы таки ехали с дизелем в баке, то существует вероятность, что понадобится выполнить дополнительные работы. Если же этого не делали, то достаточно будет просто буксировки на сервис и откачки лишнего.

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Эксперты призывают, что "важно быть внимательными на заправке". Мы же добавим, что на приборной панели есть важный индикатор, который позволит увидеть, с какой стороны топливный бак. Это позволит вам сэкономить время на заправке и подъехать к удобной для вас колонки.