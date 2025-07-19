Якщо шукаєте дуже і дуже стійкі парфуми для чоловіків: ось добірка найкращих у 2025

Класний запах – це не тільки про щось незабутнє, а й про тривале, на довгі години. Правильний аромат не лише доповнює вас, а й визначає вашу присутність – тож ваш парфум стає вашою візитівкою.

А ви ж розумієте, наскільки це важливо у світі, де враження від людини має колосальне значення. Тож сьогодні на 24 Каналі й завдяки Punch розповімо про кілька з-посеред найкращих дуже і дуже стійких парфумів для чоловіків.

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Що робить парфум довготривалим і які з чоловічих можна вважати найкращими?

Стійкість парфуму залежить від концентрації. Аромати, позначені як Elixirs, Parfums або Eau de Parfum Intense, зазвичай мають вищий вміст олій – від 15% до 40%. А отже довше тримаються на шкірі. І ось на які варто звернути увагу:

Sweet Oud від Beguile. Це уд, але не типовий – а м'який і майстерно стриманий, створений для чоловіків, які розуміють, що справжня сила у тиші, а впевненість не вимагає уваги. Аромат тримається весь день, і вже став легендарним.

Це уд, але не типовий – а м'який і майстерно стриманий, створений для чоловіків, які розуміють, що справжня сила у тиші, а впевненість не вимагає уваги. Аромат тримається весь день, і вже став легендарним. Dior Sauvage Elixir. Це найгучніша і найстійкіша версія парфуму. З нотками папуаської ванілі та пряної кориці, це одночасно суворий і чуттєвий світовий бестселер.

Це найгучніша і найстійкіша версія парфуму. З нотками папуаської ванілі та пряної кориці, це одночасно суворий і чуттєвий світовий бестселер. Mystique від Beguile. Створений для чоловіків, які рухаються з тихою впевненістю. Він залишається у кімнаті ще довго після того, як ви звідти пішли. Ліналоол, кумарин і гераніол роблять аромат розкішним, він тримається годинами й не перевантажує нікому рецепторів.

Ось кілька найкращих дуже стійких парфумів для чоловіків / Дивіться фото виробників

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