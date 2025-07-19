Якщо шукаєте дуже і дуже стійкі парфуми для чоловіків: ось добірка найкращих у 2025
- Стійкість парфуму залежить від концентрації олій, і аромати з позначками Elixirs, Parfums або Eau de Parfum Intense тримаються довше.
- У статті представлена добірка стійких чоловічих парфумів, серед яких Sweet Oud від Beguile, Dior Sauvage Elixir, Mystique від Beguile та інші.
Класний запах – це не тільки про щось незабутнє, а й про тривале, на довгі години. Правильний аромат не лише доповнює вас, а й визначає вашу присутність – тож ваш парфум стає вашою візитівкою.
А ви ж розумієте, наскільки це важливо у світі, де враження від людини має колосальне значення. Тож сьогодні на 24 Каналі й завдяки Punch розповімо про кілька з-посеред найкращих дуже і дуже стійких парфумів для чоловіків.
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Що робить парфум довготривалим і які з чоловічих можна вважати найкращими?
Стійкість парфуму залежить від концентрації. Аромати, позначені як Elixirs, Parfums або Eau de Parfum Intense, зазвичай мають вищий вміст олій – від 15% до 40%. А отже довше тримаються на шкірі. І ось на які варто звернути увагу:
- Sweet Oud від Beguile. Це уд, але не типовий – а м'який і майстерно стриманий, створений для чоловіків, які розуміють, що справжня сила у тиші, а впевненість не вимагає уваги. Аромат тримається весь день, і вже став легендарним.
- Dior Sauvage Elixir. Це найгучніша і найстійкіша версія парфуму. З нотками папуаської ванілі та пряної кориці, це одночасно суворий і чуттєвий світовий бестселер.
- Mystique від Beguile. Створений для чоловіків, які рухаються з тихою впевненістю. Він залишається у кімнаті ще довго після того, як ви звідти пішли. Ліналоол, кумарин і гераніол роблять аромат розкішним, він тримається годинами й не перевантажує нікому рецепторів.
Ось кілька найкращих дуже стійких парфумів для чоловіків / Дивіться фото виробників
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- Invictus Victory Elixir від Rabanne. Сучасний аромат альфа-самця з темним магнетичним характером. Цей аромат привертає увагу – і утримує її.
- Stronger With You Intensely від Armani. М'який, романтичний і потужний. З рожевим перцем, ваніллю й амбровим деревом, цей аромат ідеально підходить для чоловіків, які показують силу з ноткою чуттєвої м'якості.
- Versace Eros Eau de Parfum. Улюблений серед молоді, Eros поєднує м'яту, зелене яблуко і боби тонка, створюючи яскравий, кокетливий, але сильний аромат.
- Oud Intense від Gucci. Це розкіш, поєднання шкіри, прянощів і глибоких деревних нот, що створюють екзотичний аромат.
- L’Eau d’Issey Pour Homme Intense від Issey Miyake. Прохолодний, водний і таємничий. Ідеальний вибір для вологих днів.
- Azzaro The Most Wanted Intense. Поєднує карамель, бурштин і кардамон. Аромат солодкий і магнетичний, особливо чудовий для вечірніх заходів.