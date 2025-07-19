Если ищете очень и очень стойкие духи для мужчин: вот подборка лучших в 2025 году

Классный запах – это не только о чем-то незабываемом, но и о длительном, на долгие часы. Правильный аромат не только дополняет вас, но и определяет ваше присутствие – так что ваш парфюм становится вашей визитной карточкой.

А вы же понимаете, насколько это важно в мире, где впечатление от человека имеет колоссальное значение. Поэтому сегодня на 24 Канале и благодаря Punch расскажем о нескольких из лучших очень и очень стойких парфюмов для мужчин.

Смотрите также Как появились мужские духи: короткая история революции в ароматах

Что делает парфюм стойким и какие из мужских можно считать лучшими?

Стойкость парфюма зависит от концентрации. Ароматы, обозначены как Elixirs, Parfums или Eau de Parfum Intense, обычно имеют более высокое содержание масел – от 15% до 40%. А значит дольше держатся на коже. И вот на какие стоит обратить внимание:

Sweet Oud от Beguile. Это уд, но не типичный – а мягкий и искусно сдержанный, создан для мужчин, которые понимают, что настоящая сила в тишине, а уверенность не требует внимания. Аромат держится весь день, и уже стал легендарным.

Это уд, но не типичный – а мягкий и искусно сдержанный, создан для мужчин, которые понимают, что настоящая сила в тишине, а уверенность не требует внимания. Аромат держится весь день, и уже стал легендарным. Dior Sauvage Elixir. Это самая громкая и самая стойкая версия парфюма. С нотками папуасской ванили и пряной корицы, это одновременно строгий и чувственный мировой бестселлер.

Это самая громкая и самая стойкая версия парфюма. С нотками папуасской ванили и пряной корицы, это одновременно строгий и чувственный мировой бестселлер. Mystique от Beguile. Создан для мужчин, которые двигаются с тихой уверенностью. Он остается в комнате еще долго после того, как вы оттуда ушли. Линалоол, кумарин и гераниол делают аромат роскошным, он держится часами и не перегружает никому рецепторов.

Вот несколько лучших очень стойких парфюмов для мужчин / Смотрите фото производителей

Интересно знать Вот как духи очаровывают вас: что такое верхние, средние и базовые ноты