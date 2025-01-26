Щоб перевірити, скільки людей запросять його на співбесіду, попри підроблене резюме, нью-йоркський кар'єрний експерт Джеррі Лі вирішив випробувати роботодавців на міцність. Детальніше про експеримент пише 24 Канал з посиланням на The Daily Star.

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У своєму резюме Джеррі стверджував, що є експертом з усіх питань, пов'язаних з Міа Халіфою, і що він знає все про зірку фільмів для дорослих.

Звернімо увагу! Міа Халіфа, яка пішла з порноіндустрії понад 10 років тому, є однією з найбільш впізнаваних зірок фільмів для дорослих в індустрії, і зараз відома завдяки своєму статусу знаменитості і великій кількості прихильників у соціальних мережах і на сайті OnlyFans.

Джеррі, який працював у Google до 2020 року, вирішив додати до свого резюме кілька "червоних прапорців", щоб перевірити, чи не проігнорують їх рекрутери через досвід роботи у великій технологічній компанії.

Першою зміною, яку він зробив, було замінити своє ім'я на Kismma D. Nhuhts (тобто "поцілуй мене в яйця"). Потім кар'єрний експерт додав весь звичайний досвід, який можна було б очікувати від колишнього працівника Google, наприклад, навички кодування, штучного інтелекту та JavaScript, але крадькома додав, що він є експертом з Мії Халіфи.

Далі у своєму резюме Джеррі додав, що на попередній посаді він заразив герпесом 60 відсотків стажерів, а також додав, що в коледжі він був рекордсменом за кількістю випитої горілки за один вечір.

Минуло близько шести тижнів відтоді, як ми почали цей експеримент, – сказав він. – Ми отримали 29 довбаних інтерв'ю.

Він отримав 29 запрошень на інтерв'ю / Фото freepik

Джеррі пояснив, що був шокований результатами, додавши, що це дало йому три величезні уроки щодо створення найкращих резюме.

"Зосередьтеся на сильних пунктах, чітких назвах вакансій та впливі, який ви зробили. Це основа вашого резюме. Крапки та розмір шрифту – це дрібні деталі, але саме завдяки їм вас помітять", – каже він.

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Джеррі додав, що гучні імена привертають увагу. Але закликав не хвилюватись, якщо ви не працювали у "великій компанії". Слід просто переконатися, що ваші досягнення підтверджуються кількісними результатами. Йдеться про навички, якими ви володієте, а не лише про те, де ви їх відшліфували.