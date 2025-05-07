Його зіграв, до слова, Пенн Беджлі, і він є серцем та душею серіалу. Розповідаємо докладніше на 24 Каналі із посиланням на GQ про автопарк центрального персонажа "Ти".
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Які машини обирав головний герой серіалу "Ти" у кожному сезоні
Упродовж попередніх 4 сезонів Джо Голдберг постійно перевтілювався, щоб пристосуватися до нового середовища і нових жертв своєї одержимості. Відтак, він постійно переїздив між містами. І центральне місце в його адаптації займали автомобілі, на яких герой їздив у кожному сезоні.
- Сезон перший – Buick Skylark. Цю модель виробляли з 1953 по 1998. Її дизайн і характеристики значно змінювалися, відбиваючи автомобільні тенденції кожного десятиліття. Спочатку його задумували як лімітовану серію розкішного кабріолета на честь 50-річчя Buick. У 60-х і 70-х Skylark еволюціонував у середньорозмірне купе і седан, який якраз ми й бачимо у серіалі "You". А у 80-х і 90-х роках він перетворився на передньопривідний компактний седан, орієнтований більше на ефективність і доступність, ніж на розкіш чи потужність.
- Сезон другий – Toyota Prius. Новаторська гібридна модель дебютувала в 1997 і стала поворотним моментом в автомобільній індустрії як перший серійний гібридний автомобіль. Розроблений з акцентом на енергоефективність та екологічність, він поєднує в собі бензиновий двигун з електродвигуном, керований гібридною системою самопідзарядки, яка оптимізує споживання пального та зменшує викиди шкідливих речовин в атмосферу. Prius має й передові системи безпеки, асистентів водіння і міцну репутацію механічної надійності.
Знайомтеся – на цих авто їздив Джо Голдберг у кожному сезоні "Ти" / Фото виробників
- Сезон третій – Lexus RX. Розкішний позашляховик середнього розміру, що поєднує в собі витонченість, передові технології та плавний вишуканий хід. З моменту запуску в 1998 він став однією з найуспішніших моделей бренду завдяки акценту на комфорті, якості збірки та надійності. Він доступний з гібридною силовою установкою, яка поєднує в собі економічність і потужність, а також передній або повний привід залежно від версії. Пріоритетами його їзди є плавність ходу та акустична ізоляція.
- Сезон четвертий – Mercedes S-Class. Флагманський розкішний седан німецького бренду, відомий у всьому світі вишуканістю, технологічними інноваціями та найвищим рівнем комфорту. З моменту створення він був еталоном у преміумсегменті, постійно впроваджуючи досягнення в галузі безпеки, допомоги у керуванні та інформаційно-розважальних систем. S-Class пропонують з низкою силових агрегатів, серед яких 6- й 8-циліндрові варіанти, як бензинові, так і гібридні, всі з заднім або повним приводом 4MATIC.
- Сезон п'ятий – Jaguar MK2. Цей британський розкішний седан випускали з 1959 по 1967, він відомий класичною елегантністю, вишуканістю інтер'єру та вражаючими для того часу характеристиками. Його зовнішній дизайн є культовим, з округлими лініями, помітною хромованою решіткою радіатора, чітко окресленими колісними арками та компактним силуетом, що надає йому спортивного вигляду та аристократичної виразності. Під капотом – 6-циліндрові двигуни, з 3,8-літровою версією. Це авто цінує як еліта, так і британська поліція та автолюбителі.