На яких автомобілях ганяв Джо Голдберг із "Ти" у своїх темних і не тільки справах

Прем'єра 5 сезону серіалу "Ти" відбулася на Netflix 24 квітня. Гарна нагода, щоб поглянути на автомобілі, у яких пересувався головний герой Джо Голдберг.

Його зіграв, до слова, Пенн Беджлі, і він є серцем та душею серіалу. Розповідаємо докладніше на 24 Каналі із посиланням на GQ про автопарк центрального персонажа "Ти".

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Які машини обирав головний герой серіалу "Ти" у кожному сезоні

Упродовж попередніх 4 сезонів Джо Голдберг постійно перевтілювався, щоб пристосуватися до нового середовища і нових жертв своєї одержимості. Відтак, він постійно переїздив між містами. І центральне місце в його адаптації займали автомобілі, на яких герой їздив у кожному сезоні.

Сезон перший – Buick Skylark. Цю модель виробляли з 1953 по 1998. Її дизайн і характеристики значно змінювалися, відбиваючи автомобільні тенденції кожного десятиліття. Спочатку його задумували як лімітовану серію розкішного кабріолета на честь 50-річчя Buick. У 60-х і 70-х Skylark еволюціонував у середньорозмірне купе і седан, який якраз ми й бачимо у серіалі "You". А у 80-х і 90-х роках він перетворився на передньопривідний компактний седан, орієнтований більше на ефективність і доступність, ніж на розкіш чи потужність.

Цю модель виробляли з 1953 по 1998. Її дизайн і характеристики значно змінювалися, відбиваючи автомобільні тенденції кожного десятиліття. Спочатку його задумували як лімітовану серію розкішного кабріолета на честь 50-річчя Buick. У 60-х і 70-х Skylark еволюціонував у середньорозмірне купе і седан, який якраз ми й бачимо у серіалі "You". А у 80-х і 90-х роках він перетворився на передньопривідний компактний седан, орієнтований більше на ефективність і доступність, ніж на розкіш чи потужність. Сезон другий – Toyota Prius. Новаторська гібридна модель дебютувала в 1997 і стала поворотним моментом в автомобільній індустрії як перший серійний гібридний автомобіль. Розроблений з акцентом на енергоефективність та екологічність, він поєднує в собі бензиновий двигун з електродвигуном, керований гібридною системою самопідзарядки, яка оптимізує споживання пального та зменшує викиди шкідливих речовин в атмосферу. Prius має й передові системи безпеки, асистентів водіння і міцну репутацію механічної надійності.

Знайомтеся – на цих авто їздив Джо Голдберг у кожному сезоні "Ти" / Фото виробників