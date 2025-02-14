Українська порнозірка привітала з Днем Валентина: її образ не на жарт розбурхав мережу

У День святого Валентина Джозефіна Джексон вирішила привітати своїх підписників зі святом. Вона виклала цілу серію кадрів, на яких позує у комплекті спідньої білизни червоного кольору.

Кадри з фотосесії українська порнозірка виклала у своєму інстаграмі, пише 24 Канал. Гайда дивитись світлини, якими Джозефіна Джексон привітала прихильників з Днем Валентина!

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Джозефіна Джексон виклала гарячі валентинки

Щасливого Дня Валентина,

– написала Джозефіна Джексон.

Її публікація не на жарт розбурхала користувачів мережі. Вони залишили тисячі вподобань та десятки коментарів. У них як вітають порнозірку зі святом, так і оспівують її красу. Ось деякі з коментарів під дописом:

"Гарне фото";

"Красуня! З Днем Валентина";

"Вау, яка Валентинка! Пожежа!";

"Ти дуже красива";

"З Днем закоханих";

"Ти справді найкрасивіша в будь-якій ситуації. Немає нікого красивішого за тебе. Ти унікальна";

"Люблю тебе дуже сильно";

"Красивий і сексуальний ангел;

"Мені б таку валентинку";

"Ідеальна жінка з досконалим тілом і неземною красою. Виходь за мене заміж".

Джозефіна Джексон знялась у гарячій фотосесії / Фото з інстаграму Джексон

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До слова, цю спокусливу фотосесію Джозефіні Джексон зробив фотограф Андрій Кримовський. І, маємо підозру, це не остання їхня співпраця.