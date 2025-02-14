Кадры из фотосессии украинская порнозвезда выложила в своем инстаграме, пишет 24 Канал. Айда смотреть фотографии, которыми Джозефина Джексон поздравила поклонников с Днем Валентина!
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Джозефина Джексон выложила горячие валентинки
Счастливого Дня Валентина,
– написала Джозефина Джексон.
Ее публикация не на шутку взбудоражила пользователей сети. Они оставили тысячи лайков и десятки комментариев. В них как поздравляют порнозвезду с праздником, так и воспевают ее красоту. Вот некоторые из комментариев под заметкой:
- "Хорошее фото";
- "Красавица! С Днем Валентина";
- "Вау, какая Валентинка! Пожар!";
- "Ты очень красивая";
- "С Днем влюбленных";
- "Ты действительно самая красивая в любой ситуации. Нет никого красивее тебя. Ты уникальна";
- "Люблю тебя очень сильно";
- "Красивый и сексуальный ангел;
- "Мне бы такую валентинку";
- "Идеальная женщина с совершенным телом и неземной красотой. Выходи за меня замуж".
Джозефина Джексон снялась в горячей фотосессии / Фото из инстаграма Джексон
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К слову, эту соблазнительную фотосессию Джозефины Джексон сделал фотограф Андрей Крымовский. И, имеем подозрение, это не последнее их сотрудничество.