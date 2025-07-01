Прем'єр Албанії став на коліно перед Джорджією Мелоні: вчинок розсварив мережу

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама вкотре продемонстрував, як мають поводитись галантні чоловіки. Він зробив дуже зворушливий жест під час четвертої Конференції з питань відновлення України.

Вона відбувається з 10 по 11 липня у Римі, а її учасників зустрічає прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Власне, під час привітання з нею Еді Рама продемонстрував усю свою джентльменськість, пише 24 Канал з посиланням на трансляцію заходу.

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Еді Рама зворушив жестом у бік Джорджії Мелоні

На ролику, який завірусився у мережі, можна побачити Еді Раму, який став на одне коліно перед Джорджією Мелоні. Після чого прем'єр-міністерка підійшла до свого албанського колеги, щоб привітатись та зробити спільне фото. Вони також обмінялись поцілунками у щоку як добрі знайомі.

Еді Рама став на коліно перед Джорджією Мелоні: дивіться відео

Звернімо увагу, що Еді Рама й раніше ставав на коліно перед Джорджією. Але це вже було у його рідній Тірані, коли він приймав саміт Європейської спільноти, що проходив цьогоріч у травні.

У Римі Еді Рама під час своєї промови пообіцяв виступити "надзвичайно коротко". Він висловив вдячність Джорджії Мелоні за організацію заходу, а також назвав її "своєю улюбленою сестрою".

Моя дорога сестра Джорджія Мелоні сьогодні нагадала всім, що всі дороги ведуть до Риму,

– сказав Рама.

Цікаво, що в мережі розбігаються думки щодо цього жесту ввічливості. Одні вважають, що це дуже галантний вчинок, а інші – приниження:

"Це ритуал приниження";

"У них точно роман. Я знаю це, але не може довести";

"Як це може викликати ненависть? Чоловік більше не може поважати жінку?";

"Перший раз пару років тому було смішно, але постійно це робити – ні, і це просто відверто соромно".

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Були також адепти неправильного взуття. Мовляв, кросівки недоречні для подібного роду заходу. Мабуть, це прихильники костюмів, від яких так божеволіють в Овальному кабінеті.