Такі співрозмовники зачаровують своєю манерою спілкування, а також спонукають слухати їх надалі. І це не якась випадковість: вони знають, що мова – потужний інструмент, щоб продемонструвати свій авторитет, формувати довіру та залишити приємне враження. І 24 Канал з посиланням на Men'sHealth назве 8 фраз, які допоможуть вам.

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Які фрази зроблять вас найкращим співрозмовником

"Розгляньмо факти". Якщо використовувати цю фразу на початку розмови, то ви буквально задаєте чітку точку відліку. Ви демонструєте, що докази стоять вище думки. Ця фраза спонукає нас відкидати емоції та робити акцент лише на тому, що ми можемо перевірити.

"На мій погляд". Здавалося б, це нейтральний вислів. Утім, він наділений особливою силою: він демонструє твердість без агресії, а також пропонує перспективу, не виключаючи інших. Це можливість говорити з досвіду не закриваючись для діалогу, і це викликає повагу у вашого співрозмовника.

"Я ціную твою думку". Ці прості слова – демонстрація того, що ви готові слухати свого співрозмовника, а також визнаєте його внесок. Розумні люди не потребують того, щоб нав'язати свою думку задля того, щоб почуватись впевнено. Вони знають, що плідна розмова неможлива без взаємної поваги.

"Можливо, я помиляюсь, але..." Так, це абсолютно нормально не знати всього. І якщо ви це визнаєте, ви не лише роззброюєте співрозмовника. Ви також демонструєте рідкісне поєднання впевненості та скромності. Фрази такого штибу – відкриті двері до навчання, справжнього обміну думками. Також вони здатні підсилити довіру.

"Нумо глибше розгляньмо це". А вже ця фраза демонструє цікавість, а також активне ставлення до появи нових знань. Ні-ні, це не фраза, якою ви зможете заповнити паузу. Насправді це запрошення до спільних міркувань, а також виходу за межі поверхневого.



Деякі фрази демонструють вашу щиру зацікавленість / Фото Benzoix

"Я не знаю". Це також фраза, яка є в арсеналі розумних чоловіків, як би це дивно не звучало. Знову ж таки наголошуємо, що це не прояв слабкості. Це демонстрація того, що у вас під рукою немає готової відповіді. Не соромно чогось не знати. Соромно не хотіти прокачувати свої знання.

"А що ви думаєте?". Це ще одна фраза, яка робить співрозмовника більш відкритим до вас. Слухати – не про слабкість. Це потужна стратегія. За допомогою цієї фрази ви буквально вибудовуєте простір, де дорослі люди обмінюються думками. Крім того, це демонстрація того, що ви цінуєте думку іншої людини.

"Пошукаймо рішення". За допомогою цієї фрази ви демонструєте, що прагнете рухатись вперед. Це спосіб показати, що ви готові до співпраці та дій. Це однозначно припадає до душі будь-якому співрозмовнику.

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Ці фрази не лише демонструють ваш розум. Їхнє використання також робить вас кращим співрозмовником, чуйним і з розумінням. Ви не лише говорите, а й даєте можливість висловитись іншим. І це про дорослий конструктивний діалог, а не про нудний монолог зарозумілої людини.