Весняний стиль оскароносного Едріана Броуді: ось 3 базові речі, які варто носити й вам

Якщо ви не знаєте, на якому стилі зупинитися цієї весни 2025 року, просто подивіться на гардероби зірок. Наприклад, Едріан Броуді – один із блискучих прикладів елегантності.

Броуді – один із тих чоловіків, хто на 100% завжди є взірцем бездоганного стилю, без зайвих стрибків та примх, без чогось надмірного або штучного. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

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Свіжий, розслаблений і витончений: ідеальний весняний образ Едріана Броуді

Такий актор, як Броуді – хороший взірець для наслідування, коли мовиться про зовнішній вигляд. Він із тих зіркових чоловіків, що здатні розуміти створені ними образи, адаптувати сучасні твори до своєї особистості, та зрештою зробити будь-який образ сильним, природним і невимушеним.

Саме на цих якостях робить акцент бренд COS, заснований у 2007 в групі H&M. Тому й не дивно, що цієї весни 2025 року лейбл поділився фотографіями Едріана Броді. Одна з них привернула особливу увагу – там можна виокремити 3 частини, які формують чудове весняне чоловіче вбрання.

Броуді – один із тих чоловіків, хто на 100% завжди є взірцем бездоганного стилю / Фото COS