Британська королівська сім'я, наприклад, постійно носить темно-синій. Бернар Арно та Білл Гейтс часто одягають однотонні класичні кольори. А Девід Бекхем та Деніел Крейг люблять хакі, армійський зелений та сірий.

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Чому найбагатші люди надають перевагу нейтральним кольорам в одязі

Насправді нейтральні кольори не нудні або старомодні – якщо ви правильно їх використовуєте. Вони можуть зробити вас молодим, розумним, цікавим як для офісу, так і для побачень. Нейтральні кольори можуть бути дуже крутими й виходять за рамки трендів.

Тренд Quiet Luxury (тиха розкіш) говорить, щоб створити дорогий образ, вам не потрібно повсюдно використовувати бренди чи логотипи, а варто віддати перевагу матеріалам кращої якості та класичним і елегантним кольорам. Однією з найбільших переваг нейтральних кольорів є те, що ви можете грати з деталями, такими як аксесуари або невеликі кольорові штрихи, які допомагають розбудити ваш образ і надати йому унікального відтінку з можливістю створити особистий стиль.

Нейтральні кольори можуть бути дуже крутими й виходять за рамки трендів / Фото freepik

Існують базові речі, які пасують до всього, як-от біла сорочка на ґудзиках або джинси. Так само нейтральні кольори є базовими й дозволяють створювати всілякі комбінації, оскільки вони добре поєднуються з різними кольорами й один з одним. Якщо у вас є багато речей нейтральних кольорів, ви можете створити більше комбінацій, а також бути впевненим, що ніщо не буде недоречним. З нейтральними кольорами ви можете створювати більш гармонійні мікси, які будуть поза часом.

Універсальність – основа для створення різноманітних образів. Нейтральні кольори можуть бути для дня і ночі, для професійних і повсякденних образів. Ви можете носити один і той самий предмет одягу по-різному, ви навіть можете адаптувати кожен елемент до вашого особистого стилю або до вашого віку і потреб. Біла футболка, наприклад, може мати чудовий вигляд із вашими улюбленими джинсами й кросівками, з піджаком і строгими брюками або з парою спортивних штанів.

Нейтральні кольори є базовими й добре поєднуються з іншими кольорами та один з одним / Фото freepik

Багато найбагатших людей світу обирають дуже схожий стиль одягу на кожен день, або створюють уніформу, яка стає їхньою особистою торговою маркою. І це не тому, що вони не вміють носити щось інше або тому, що вони ліниві, а тому, що вони знають, як визначити, що їм найкраще підходить. Вони вирішили спростити процес одягання, щоб він займав менше часу і менше енергії, яку вони використають для іншого.

З нейтральними кольорами ви демонструєте елегантність і впевненість. Кожен колір має своє значення і передає щось своє. Наприклад, синій (улюблений колір британських принців і королів) передає інтелект, спокій і впевненість, чорний – елегантність і силу, а оливково-зелений – мудрість і співчуття. З усім цим ви можете створювати комбінації, які допоможуть вам виглядати впевненим, розумним, елегантним, сильним, або показати будь-що інше – те, що ви хочете передати.