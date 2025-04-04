Весенний стиль оскароносного Эдриана Броуди: вот 3 базовые вещи, которые стоит носить и вам

Если вы не знаете, на каком стиле остановиться этой весной 2025 года, просто посмотрите на гардеробы звезд. Например, Эдриан Броуди – один из блестящих примеров элегантности.

Броуди – один из тех мужчин, кто на 100% всегда является образцом безупречного стиля, без лишних прыжков и прихотей, без чего-то чрезмерного или искусственного. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

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Свежий, расслабленный и утонченный: идеальный весенний образ Эдриана Броуди

Такой актер, как Броуди – хороший образец для подражания, когда речь идет о внешнем виде. Он из тех звездных мужчин, что способны понимать созданные ими образы, адаптировать современные произведения к своей личности, и в конце концов сделать любой образ сильным, естественным и непринужденным.

Именно на этих качествах делает акцент бренд COS, основанный в 2007 в группе H&M. Поэтому неудивительно, что этой весной 2025 года лейбл поделился фотографиями Эдриана Броди. Одна из них привлекла особое внимание – там можно выделить 3 части, которые формируют замечательный весенний мужской наряд.

Броуди – один из тех мужчин, кто на 100% всегда является образцом безупречного стиля / Фото COS