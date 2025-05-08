Хлопець принципово не сидів 5 днів: які наслідки мав цей неординарний експеримент

Наука радить стояти принаймні 2 – 4 години протягом робочого дня, щоб не нашкодити собі тривалим сидінням. Та один блогер із ніком Pigmie пішов далі – і вирішив стояти цілих 5 днів поспіль.

Звісно, він робив винятки для сну – рівно на 8 годин лежання, але сидінню сказав тверде "ніт". Це Лукас Болл (Lucas Ball), і 24 Канал завдяки New York Post розповість, у що все вилилося.

Дивіться також У 71 рік чоловік тренується 40 годин на тиждень і утримує топову фізичну форму: ось його історія

Ось що сталося з тілом чоловіка, який змусив себе не сидіти 5 днів

Лукас Болл вирішив увесь свій свідомий час перебувати у вертикальному положенні. Тобто навіть у туалеті він сидів навпочіпки над унітазом, а в машині не торкався сідницями сидіння. На експеримент він відвів собі тиждень.

На меті чоловік мав привернути увагу до проблеми тривалого сидіння і відсутності фізичної активності, які можуть призвести до численних негараздів.

Примітно, що з завданням він міг упоратися самостійно і без дорогого обладнання. Зрештою, Болл навіть виявив, що більш продуктивно працює навстоячки.

А поза робочим днем він намагався постійно рухатися, щоб не звертати увагу на втому, яка закрадалася в ноги та ступні. Також він дивився телевізор і вечеряв стоячи.

Здебільшого він ходив пішки, а коли їздив у машині, то лише на задньому сидінні та без дотику до нього.

Лукас Болл провів над собою експеримент – відмовився від сидіння на 5 днів: дивіться відео pigmie

Здавалося, усе йде чудово, але на третій день все змінилося.

Це дійсно вдарило по моїх гомілках і стопах. Я відчував сильний біль і втому, і мені здавалося, що моя постава, коли я стою, починає розхитуватися,

– розповів Болл.

І ще він чомусь був дуже голодний – можливо, через спалювання зайвих калорій. А тому постійно їв протягом усього дня.

Погіршився і сон, тому що його ноги відчували себе дуже незручно. Він годинами крутився, намагаючись їх розім'яти.

На п'ятий день Болл перервав випробування.

Щодо свого тіла, він помітив, що верхня частина спини округлилася, а сідниці випнулися. У нього боліли стегна і коліна, і він набрав кілька кілограмів.

Але його травлення стало кращим, і він оцінив, що став на 30% продуктивнішим на роботі.