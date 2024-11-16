Золоті правила етикету для ділового обіду
Ні для кого не секрет, що бізнес-ланч – це не завжди тільки про поїсти. Часто такі зустрічі є інструментами для здобуття конкурентної переваги. Тож знати етикет ділового обіду – насправді критично важливо.
Дотримання етикету сприятиме зміцненню вашого авторитету та репутації. І допоможе орієнтуватися у встановленні контакту, побудові взаємин із тими людьми, з якими ви зустрілися, пише 24 Канал із посиланням на Facilitated Training.
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Етикет бізнес-ланчів – один зі шляхів до ділового успіху
І ось його золоті правила:
- Приходьте принаймні на 10 хвилин раніше, ніколи не запізнюйтесь.
- Перевірте свій вигляд, краватку, ґудзики. Одягайтеся відповідно до пропозиції господаря, а якщо дрес-код не вказано – запитайте про нього перед заходом.
- Вимкніть усі мобільні телефони. Зачекайте, поки господар сяде, а потім сідайте. Покладіть під стіл портфелі, сумки, парасольки, сховайте ключі та інші особисті речі.
- Сядьте прямо, не нахиляйтеся і не перехиляйтеся через стіл. Ступні ніг тримайте рівно на підлозі, не схрещуйте, не обхоплюйте ногами ніжки стільця. Не відкидайтеся на спинку стільця.
- Ставити лікті на стіл допустимо лише в перервах між стравами, коли перед вами немає тарілки. Коли ви не їсте, тримайте руки на колінах.
- За столом ведіть приємну та вільну від суперечливих тем розмову. Не жартуйте – ви не знаєте, кого й чим можете образити. Поговоріть про хобі та інтереси.
- Починайте говорити про бізнес тільки після того, як встановили контакт і замовили їжу.
Дорожня карта бізнес-ланчу
Коли сідаєте за стіл, ви можете побачити, як він сервірований, і зрозуміти, які страви ви будете їсти і які напої вам запропонують. Запам'ятайте ці основні правила:
- Прибори розташовані в тому порядку, в якому людина буде ними користуватися – від ззовні. Зазвичай ніж для салату і виделка (або супова ложка, якщо подають суп) будуть першими, потім ви продовжите з основною стравою за допомогою столового ножа та виделки. Якщо буде десерт, у вас лежатиме десертна виделка і ложка. Користуйтеся ними, розташовуючи горизонтально над тарілкою.
- Не чіпайте і не переставляйте столове срібло або скляний посуд. Не розмахуйте виделкою або ножем і не використовуйте їх як реквізит. Не ставте використане столове срібло назад на стіл. А якщо воно впало на підлогу – не підіймайте його, а попросіть офіціанта принести інший прибор.
- Серветку слід скласти та покласти на коліна згином до себе. Коли ви вперше сідаєте за стіл – зробіть це, коли господар покладе свою серветку собі на коліна. Ніколи не заправляйте серветку в одяг – ні на талії, ні під підборіддям.
- Якщо серветка впала на підлогу, попросіть офіціанта принести іншу. Серветкою можна тільки промокнути рот, а не витирати чи тим більше висякатися. Якщо вам потрібно вийти з-за столу, складіть серветку і залиште на сидінні стільця або ліворуч від тарілки. Там само її треба класти, коли закінчили трапезу, і найкраще це робити, коли всі встають з-за столу.
- Уникайте замовляти найдорожчі страви в меню. Не змінюйте замовлення після того, як його зробили, і ніколи не повертайте їжу назад. Якщо у вас алергія або є харчові обмеження, заздалегідь перегляньте меню і складіть список можливих страв, які не будуть перешкоджати вашому діловому обіду.
- Ви можете починати їсти, коли господар бере свої прибори. Їжте те, що можете, а решту залишайте на тарілці. Замовляйте прості страви, які легко їсти виделкою та ножем. Уникайте незручних, здатних забруднити або екзотичних страв.
- Пам'ятайте, що ділові обіди не пов'язані з їжею – вони насамперед стосуються бізнесу. Будьте ввічливі з персоналом. Ніколи не розмовляйте з їжею в роті. Якщо вам ставлять запитання під час їжі, треба пережувати й проковтнути, перш ніж відповідати. Краще заговорити через кілька секунд, ніж одразу та з повним ротом їжі.
- Звертайте увагу на те, як швидко або повільно їсть ваше товариство, щоб не випереджати й не відставати. Не жуйте з відкритим ротом і не видавайте гучних звуків. Якщо шматок їжі випадково зісковзнув з тарілки, непомітно покладіть його назад на кут. Якщо це невеликий шматочок, залиште його там, де він лежить.
- Завжди передавайте сільничку та перечницю разом. Не соліть їжу, не спробувавши її на смак. Не використовуйте сіль і перець самі, перш ніж передавати їх іншим. Не дмухайте на їжу. Якщо вона гаряча, дайте постояти, поки не охолоне. Хліб слід їсти невеликими шматочками. Відламуйте і намазуйте тільки той шматочок, який готуєте до вживання.
- Не користуйтеся за столом косметикою, зубною ниткою, гребінцями або зубочистками. Не відсувайте тарілки та не складайте порожні, коли закінчите їсти. Місце, де ви кладете прибори на тарілку, вказує на те, чи ви відпочиваєте між прийомами їжі, чи закінчили їсти та чекаєте, коли тарілку приберуть.
- Якщо ви відпочиваєте – кладіть ніж горизонтально у верхній частині тарілки лезом досередини. Виделку – у правій нижній частині тарілки. Щоб показати, що ви закінчили їсти, опустіть ніж вниз і покладіть поруч із виделкою в правому нижньому куті тарілки.