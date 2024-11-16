Золотые правила этикета для делового обеда

Ни для кого не секрет, что бизнес-ланч – это не всегда только про поесть. Часто такие встречи являются инструментами для получения конкурентного преимущества. Поэтому знать этикет делового обеда – на самом деле критически важно.

Соблюдение этикета будет способствовать укреплению вашего авторитета и репутации. И поможет ориентироваться в установлении контакта, построении взаимоотношений с теми людьми, с которыми вы встретились, пишет 24 Канал со ссылкой на Facilitated Training.

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Этикет бизнес-ланчей – один из путей к деловому успеху

И вот его золотые правила:

Приходите по крайней мере на 10 минут раньше, никогда не опаздывайте.

по крайней мере на 10 минут раньше, никогда не опаздывайте. Проверьте, как вы выглядите , галстук, пуговицы. Одевайтесь в соответствии с предложением хозяина, а если дресс-код не указан – спросите о нем перед мероприятием.

, галстук, пуговицы. Одевайтесь в соответствии с предложением хозяина, а если дресс-код не указан – спросите о нем перед мероприятием. Выключите все мобильные телефоны. Подождите, пока хозяин сядет, а потом садитесь. Положите под стол портфели, сумки, зонтики, спрячьте ключи и другие личные вещи .

. Сядьте прямо, не наклоняйтесь и не перегибайтесь через стол. Ступни ног держите ровно на полу, не скрещивайте, не обхватывайте ногами ножки стула. Не откидывайтесь на спинку стула.

Ставить локти на стол допустимо лишь в перерывах между блюдами, когда перед вами нет тарелки. Когда вы не едите, держите руки на коленях.

на коленях. За столом ведите приятный и свободный от спорных тем разговор . Не шутите – вы не знаете, кого и чем можете обидеть. Поговорите о хобби и интересах.

. Не шутите – вы не знаете, кого и чем можете обидеть. Поговорите о хобби и интересах. Начинайте говорить о бизнесе только после того, как установили контакт и заказали еду.

Соблюдение этикета будет способствовать укреплению вашего авторитета и деловых связей / Фото freepic.diller@freepik

Дорожная карта бизнес-ланча

Когда садитесь за стол, вы можете увидеть, как он сервирован, и понять, какие блюда вы будете есть и какие напитки вам предложат. Запомните эти основные правила: