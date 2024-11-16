Золотые правила этикета для делового обеда
Ни для кого не секрет, что бизнес-ланч – это не всегда только про поесть. Часто такие встречи являются инструментами для получения конкурентного преимущества. Поэтому знать этикет делового обеда – на самом деле критически важно.
Соблюдение этикета будет способствовать укреплению вашего авторитета и репутации. И поможет ориентироваться в установлении контакта, построении взаимоотношений с теми людьми, с которыми вы встретились, пишет 24 Канал со ссылкой на Facilitated Training.
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Этикет бизнес-ланчей – один из путей к деловому успеху
И вот его золотые правила:
- Приходите по крайней мере на 10 минут раньше, никогда не опаздывайте.
- Проверьте, как вы выглядите, галстук, пуговицы. Одевайтесь в соответствии с предложением хозяина, а если дресс-код не указан – спросите о нем перед мероприятием.
- Выключите все мобильные телефоны. Подождите, пока хозяин сядет, а потом садитесь. Положите под стол портфели, сумки, зонтики, спрячьте ключи и другие личные вещи.
- Сядьте прямо, не наклоняйтесь и не перегибайтесь через стол. Ступни ног держите ровно на полу, не скрещивайте, не обхватывайте ногами ножки стула. Не откидывайтесь на спинку стула.
- Ставить локти на стол допустимо лишь в перерывах между блюдами, когда перед вами нет тарелки. Когда вы не едите, держите руки на коленях.
- За столом ведите приятный и свободный от спорных тем разговор. Не шутите – вы не знаете, кого и чем можете обидеть. Поговорите о хобби и интересах.
- Начинайте говорить о бизнесе только после того, как установили контакт и заказали еду.
Дорожная карта бизнес-ланча
Когда садитесь за стол, вы можете увидеть, как он сервирован, и понять, какие блюда вы будете есть и какие напитки вам предложат. Запомните эти основные правила:
- Приборы расположены в том порядке, в котором человек будет ими пользоваться – с внешней стороны. Обычно нож для салата и вилка (или суповая ложка, если подают суп) будут первыми, потом вы продолжите с основным блюдом с помощью столового ножа и вилки. Если будет десерт, у вас будет лежать десертная вилка и ложка. Пользуйтесь ими, располагая горизонтально над тарелкой.
- Не трогайте и не переставляйте столовое серебро или стеклянную посуду. Не размахивайте вилкой или ножом и не используйте их как реквизит. Не ставьте использованное столовое серебро обратно на стол. А если оно упало на пол – не поднимайте его, а попросите официанта принести другой прибор.
- Салфетку следует сложить и положить на колени сгибом к себе. Когда вы впервые садитесь за стол – сделайте это, когда хозяин положит свою салфетку себе на колени. Никогда не заправляйте салфетку в одежду – ни на талии, ни под подбородком.
- Если салфетка упала на пол, попросите официанта принести другую. Салфеткой можно только промокнуть рот, а не вытирать или тем более сморкаться. Если вам нужно выйти из-за стола, сложите салфетку и оставьте на сиденье стула или слева от тарелки. Там же ее надо класть, когда закончили трапезу, и лучше всего это делать, когда все встают из-за стола.
- Избегайте заказывать самые дорогие блюда в меню. Не меняйте заказ после того, как его сделали, и никогда не возвращайте еду обратно. Если у вас аллергия или есть пищевые ограничения, заранее просмотрите меню и составьте список возможных блюд, которые не будут препятствовать вашему деловому обеду.
- Вы можете начинать есть, когда хозяин берет свои приборы. Ешьте то, что можете, а остальное оставляйте на тарелке. Заказывайте простые блюда, которые легко есть вилкой и ножом. Избегайте неудобных, загрязняющих или экзотических блюд.
- Помните, что деловые обеды не связаны с едой – они прежде всего касаются бизнеса. Будьте вежливы с персоналом. Никогда не разговаривайте с едой во рту. Если вам задают вопросы во время еды, надо пережевать и проглотить, прежде чем отвечать. Лучше заговорить через несколько секунд, чем сразу и с полным ртом еды.
- Обращайте внимание на то, как быстро или медленно ест ваше общество, чтобы не опережать и не отставать. Не жуйте с открытым ртом и не издавайте громких звуков. Если кусок еды случайно соскользнул с тарелки, незаметно положите его обратно на угол. Если это небольшой кусочек, оставьте его там, где он лежит.
- Всегда передавайте солонку и перечницу вместе. Не солите еду, не попробовав ее на вкус. Не используйте соль и перец сами, прежде чем передавать их другим. Не дуйте на еду. Если она горячая, дайте постоять, пока не остынет. Хлеб следует есть небольшими кусочками. Отламывайте и намазывайте только тот кусочек, который готовите к употреблению.
- Не пользуйтесь за столом косметикой, зубной нитью, расческами или зубочистками. Не отодвигайте тарелки и не складывайте пустые, когда закончите есть. Место, где вы кладете приборы на тарелку, указывает на то, отдыхаете ли вы между приемами пищи, или закончили есть и ждете, когда тарелку уберут.
- Если вы отдыхаете – кладите нож горизонтально в верхней части тарелки лезвием внутрь. Вилку – в правой нижней части тарелки. Чтобы показать, что вы закончили есть, опустите нож вниз и положите рядом с вилкой в правом нижнем углу тарелки.