Природно, що на такій вечері ми не хочемо скидатися на некультурного хама. Основний код правильної поведінки в ресторані високої кухні на побаченні передає 24 Канал із посиланням на Chowhound.

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Що можна і треба робити під час вечері у вишуканому ресторані

Покладіть серветку на коліна, щойно ви сіли. Помітна різниця між вишуканим рестораном і звичайним – серветки. Замість диспенсера з одноразовими або паперовими, у вишуканому ресторані ви отримаєте велику серветку з накрохмаленої тканини, часто складену у формі віяла, квітки або в іншій. Це лише одне з багатьох візуальних нагадувань про додаткову турботу та увагу, які ви відчуєте у цьому закладі. Традиції диктують, що серветки слід класти на коліна, щойно ви сіли за стіл, і залишати там до завершення трапези. А після неї акуратно покласти ліворуч від тарілки. Якщо вам потрібно вийти з-за столу під час вечері, покладіть серветку на стілець – це дасть знати офіціантові та іншим відвідувачам, що ви повернетеся.

Помітна різниця між вишуканим рестораном і звичайним – серветки. Замість диспенсера з одноразовими або паперовими, у вишуканому ресторані ви отримаєте велику серветку з накрохмаленої тканини, часто складену у формі віяла, квітки або в іншій. Це лише одне з багатьох візуальних нагадувань про додаткову турботу та увагу, які ви відчуєте у цьому закладі. Традиції диктують, що серветки слід класти на коліна, щойно ви сіли за стіл, і залишати там до завершення трапези. А після неї акуратно покласти ліворуч від тарілки. Якщо вам потрібно вийти з-за столу під час вечері, покладіть серветку на стілець – це дасть знати офіціантові та іншим відвідувачам, що ви повернетеся. Простягайте стільці іншим, а особливо – вашій парі. Ресторани високої кухні часто є місцем, де можна випробувати передові кулінарні технології та експериментальні стилі приготування страв, але коли мовиться про поведінку, то тут діють старомодні правила. Наприклад, стара традиція підставляти стільці жінкам або літнім людям. Це просто про повагу та увагу до інших, жести шляхетності, які продовжують цінувати. Так само не тримати лікті на столі – це практика, яка відбиває самодисципліну і створює охайний обідній простір. Ці традиції живучі, тому що сприяють формуванню вишуканого і ввічливого простору.

Ресторани високої кухні часто є місцем, де можна випробувати передові кулінарні технології та експериментальні стилі приготування страв, але коли мовиться про поведінку, то тут діють старомодні правила. Наприклад, стара традиція підставляти стільці жінкам або літнім людям. Це просто про повагу та увагу до інших, жести шляхетності, які продовжують цінувати. Так само не тримати лікті на столі – це практика, яка відбиває самодисципліну і створює охайний обідній простір. Ці традиції живучі, тому що сприяють формуванню вишуканого і ввічливого простору. Зачекайте, поки офіціант завершить обслуговування, перш ніж їсти. У вишуканих ресторанах кухарі та офіціанти роблять усе можливе, щоб ви з половинкою отримали свої страви одночасно. Але в офіціанта лише 2 руки. Тому ви маєте проявити ввічливість, зачекавши, поки ви й ваша пара отримаєте свою їжу. Але тут є золоте правило, що дозволяє робити виняток: якщо страва гаряча, ви можете їсти її, не чекаючи.

Яку поведінку в ресторані високої кухні на побаченні етикет визначає як правильну? / Фото freepik