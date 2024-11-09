Природно, що на такій вечері ми не хочемо скидатися на некультурного хама. Основний код правильної поведінки в ресторані високої кухні на побаченні передає 24 Канал із посиланням на Chowhound.
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Що можна і треба робити під час вечері у вишуканому ресторані
- Покладіть серветку на коліна, щойно ви сіли. Помітна різниця між вишуканим рестораном і звичайним – серветки. Замість диспенсера з одноразовими або паперовими, у вишуканому ресторані ви отримаєте велику серветку з накрохмаленої тканини, часто складену у формі віяла, квітки або в іншій. Це лише одне з багатьох візуальних нагадувань про додаткову турботу та увагу, які ви відчуєте у цьому закладі. Традиції диктують, що серветки слід класти на коліна, щойно ви сіли за стіл, і залишати там до завершення трапези. А після неї акуратно покласти ліворуч від тарілки. Якщо вам потрібно вийти з-за столу під час вечері, покладіть серветку на стілець – це дасть знати офіціантові та іншим відвідувачам, що ви повернетеся.
- Простягайте стільці іншим, а особливо – вашій парі. Ресторани високої кухні часто є місцем, де можна випробувати передові кулінарні технології та експериментальні стилі приготування страв, але коли мовиться про поведінку, то тут діють старомодні правила. Наприклад, стара традиція підставляти стільці жінкам або літнім людям. Це просто про повагу та увагу до інших, жести шляхетності, які продовжують цінувати. Так само не тримати лікті на столі – це практика, яка відбиває самодисципліну і створює охайний обідній простір. Ці традиції живучі, тому що сприяють формуванню вишуканого і ввічливого простору.
- Зачекайте, поки офіціант завершить обслуговування, перш ніж їсти. У вишуканих ресторанах кухарі та офіціанти роблять усе можливе, щоб ви з половинкою отримали свої страви одночасно. Але в офіціанта лише 2 руки. Тому ви маєте проявити ввічливість, зачекавши, поки ви й ваша пара отримаєте свою їжу. Але тут є золоте правило, що дозволяє робити виняток: якщо страва гаряча, ви можете їсти її, не чекаючи.
Яку поведінку в ресторані високої кухні на побаченні етикет визначає як правильну? / Фото freepik
- Робіть платіжні взаємодії непомітно. Хоча ресторани високої кухні залишаються бастіонами старомодних манер, вони все ж адаптувалися до мінливих соціальних очікувань. Наприклад, очікування, що тільки чоловіки можуть оплачувати рахунки, давно вже не відповідає сучасним цінностям рівності та інклюзивності. А технологічні інновації, такі як онлайн-бронювання та мобільні платіжні додатки, вже глибоко вплинули на досвід відвідування ресторанів і – додали нові проблеми з етикетом. Наразі етикет просить непомітно поводитися з транзакціями, щоб зберегти атмосферу ресторану.
- Стежте за підказками вашої пари під час замовлення. Зрештою, вишукана їжа – це вистава, фактично ви платите за враження. Це декор, атмосфера, обслуговування, а також сама їжа – це те, що робить вишукані обіди особливими й незабутніми. А якщо ви вечеряєте на романтичному побаченні, вишукана їжа – це командна діяльність: обоє за столом мають допомагати забезпечити одне одному комфортні та приємні враження. Це означає, що ви повинні пам'ятати про очікування вашої пари. Правильний спосіб – запитувати або й реагувати на підказки.
- Фотографуйте їжу швидко і непомітно. Коли нам трапляється виняткова страва, нам хочеться вихопити телефон і зробити кілька знімків, щоб увічнити момент і поділитися ним з друзями. У сімейному ресторані власники майже напевно вітають публічність, але негласні правила у вишуканому ресторані просять про інше. Прийнятними є кілька швидких і непомітних фотографій, але – жодних десятихвилинних фотосесій.
- Використовуйте посуд правильно. Так, розуміємо, новачків у вишуканій кухні може лякати складність сервірування столу. Ви можете побачити там кілька келихів, ножів, виделки та ложки різних форм і розмірів. Який з приборів ви маєте використовувати й коли? На щастя, є простий принцип, який дозволяє не заглиблюватися в деталі: завжди починайте з крайніх приборів і просувайтеся до кожної страви. Це означає, що перші виделка і ніж, які ви візьмете, будуть найдальшими від вашої тарілки. А якщо ви раптом натрапили на особливо заплутаний набір приборів і келихів – подивіться на те, що робить людина навпроти вас, і повторюйте. Також запам'ятайте, що ваша тарілка з хлібом – ліворуч від тарілки з основною стравою, а вода – за нею і праворуч.