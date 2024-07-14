Фани збірної Англії знайшли двійників найкращих гравців команди – від Беллінгема до Кейна

Уболівальники збірної Англії з нетерпінням чекають на фінал Євро-2024 цієї неділі, 14 липня. А поки чекають – понаходили двійників членів команди, зокрема Гаррі Кейна, Деклана Райса та Джуда Беллінгема.

Блискуча перемога у півфінальному протистоянні проти Нідерландів викликала кілька божевільних вірусних витівок в мережі. До прикладу, вболівальники співали серенади німецькому поліцейському, бо він схожий на Гарета Саутгейта.

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Футбольні фанати по всій Англії шукають двійників героїв збірної

Але він не єдиний, є й інші дивні двійники – зокрема й найкращих гравців збірної Англії.

Один чоловік із ніком @brfootball посміявся, припустивши, що Гаррі Кейн підробляє боббі (так в Англії прозивають копів), бо натрапив на його копію: "Тепер ми знаємо, що Гаррі Кейн робить у понаднормовий час".

"Гаррі Кейн": дивіться відео brfootball

Інший хлопець, який ділиться контентом у соцмережах під ніком @danni. castilla, став інтернет-сенсацією, коли футбольні фанати помітили його разючу схожість з 21-річним маестро Джудом Беллінгемом, якого вважають одним із найкращих гравців світу.

"Джуд Беллінгем": дивіться відео danicastilla.tf

А ще один перукар роздраконив футбольних фанатів, порівнявши свого клієнта з англійським асом Декланом Райсом. @zino_aof поділився відео в тіктоці, підписавши його: "Деклан Райс чи ні?" Але тут глядачі розділилися в думках щодо схожості.

"Деклан Райс": дивіться відео zino_aof