Футбольні фанати буквально не втрималися від виття, коли помітили двійника Саутгейта. Мало того, що він виявився німецьким поліцейським, та ще і його колега не був надто прихильним до нього.

Дивіться також Від тренувань у сауні до жилетів із льодом: як спортсмени готуються до спеки на Олімпіаді-2024

Двійник Саутгейта завірусився у мережі через жарти колег-поліцейських

Двійник став вірусним на X перед півфінальним матчем Євро-2024 проти Нідерландів 10 липня, який Англія у підсумку виграла на дортмундському стадіоні. Саме там серед веселощів вболівальники помітили офіцера поліції, який сміявся разом з фанатами "трьох левів" і навіть знімав на відео свого товариша, який взяв на себе основну частину жарту.

В оточенні моря прихильників збірної Англії поліцейський, який здається повною копією Саутгейта, заспівав серенаду під зухвалу версію пісні Atomic Kitten "Whole Again", спеціально перероблену для того, щоб підняти настрій Гарету.

Німецький поліцейський виявив дивовижну схожість із тренером Англії / Колаж 24 Каналу фото з Х та АР

Навіть один з його товаришів у формі знімав цей момент на камеру. Ось влучні коментарі до ситуації з Х:

"Колеги будуть називати його Гаретом, поки він не вийде на пенсію".

"Не дивно, що Англія нічого не виграє, якщо Саутгейт перевдягається в німецького поліцейського".

"Лол, це, мабуть, штучний інтелект згенерував, надто сильна схожість".

"Занадто правдиво, і брова в кінці відео теж здригається, як у Саутгейта".

"Його бос точно знає і відправив його сюди навмисне".

Що ж, після програшу Італії у фіналі Євро-2021 збірна Англії полює на свій перший великий трофей з часів слави чемпіонату світу 1966 року. Але у фіналі Євро-2024 з цим будуть сперечатися іспанці, які наразі виграли всі матчі на цьому чемпіонаті.