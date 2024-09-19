Від тривалого зорового контакту до більш уважного ставлення до інших. Багато таких тонких ознак свідчать про те, що ви комусь подобаєтесь і викликаєте у нього глибокий інтерес. Ось деякі з них, передає Times Of India.

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Вони часто дивляться в очі

Якщо ви помічаєте, що хтось часто дивиться на вас і вступає з вами в зоровий контакт, це означає, що він вважає вас привабливим і закоханий у вас. Також може бути так, що людина дивиться на вас, а потім миттєво відводить погляд – це означає, що ви їй подобаєтеся, але вона соромиться заговорити з вами. Якщо вам теж подобається ця людина, ви можете невимушено завести з нею розмову і подивитися, як у вас з нею підуть справи.

Мова їхнього тіла

Якщо вам здається, що хтось закохався у вас, зверніть увагу на мову його тіла. Ця людина буде мати відкриту і привітну мову тіла, наприклад, усміхатися вам, нахилятися, розмовляючи з вами, або підсвідомо повторювати ваші жести і манеру розмови. Це свідчить про те, що ви їм подобаєтеся, і хоча вони можуть намагатися приховати це, їхня мова тіла говорить про це красномовно.

Вони нервують поруч з вами

Деякі люди підсвідомо нервують, коли закохуються. Вони хочуть справити гарне враження на об'єкт свого обожнювання і тому надто пильно стежать за собою. Тому, якщо ви помічаєте, що хтось часто нервує у вашій присутності, це може свідчити про те, що ви йому подобаєтесь. Це також свідчить про те, що вони занадто сором'язливі, щоб підійти до вас.



Поруч з вами вона може нервувати / Фото freepik

Вони приділяють додаткову увагу

Намагаються приділяти більше уваги тим, хто їм подобається. Вони знаходять приводи, щоб бути поруч з вами, починають з вами розмови і приділяють додаткову увагу, щоб ви відчували себе особливими. Вони часто роблять вам компліменти або сміються з ваших дурних жартів, щоб справити на вас враження. Вони також часто писатимуть вам смс, намагаючись завести з вами розмову.

Вони можуть ревнувати вас

Люди, які закохані у вас, можуть ревнувати, коли ви розмовляєте з іншими або оцінюєте інших людей перед ними. Це свідчить про те, що ви їм подобаєтесь, і вони можуть відчувати до вас приховану власність.

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Наголошуємо, що це лише ознаки, а не гарант того, що хтось у вас закохався. Але ігнорувати ці сигнали не варто. Придивіться. Можливо, у вас взаємна симпатія!