Тест на фізичну форму: якщо ви не зможете зробити ці вправи, час щось негайно змінювати

Персональний тренер пропонує спробувати виконати 4 вправи, щоб перевірити, чи ви зараз у хорошій фізичній формі. І чи будете в ній надалі.

Якщо ви можете їх виконати – ви правильно підібрали тренування, а от якщо ні – час негайно щось змінювати. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.

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Чи ваше тіло у формі, чи ні: виконайте ці 4 вправи – і все стане ясно

Будь-яке тренування може визначити ваш рівень фізичної підготовки, але є певні вправи, які допоможуть краще зрозуміти, чи справді ви в хорошій формі. І це не лише про те, чи можете ви підіймати вагу або бігати на довгі дистанції, але й про те, чи має ваше тіло достатньо сили, рівноваги та потужності, щоб продовжувати добре рухатися і через десятиліття.

Звісно, що станеться в майбутньому, залежатиме від багатьох факторів, і деякі ви не можете контролювати, але інші, як-от здорове харчування та регулярні фізичні вправи, у ваших руках.

Отже, тест на вашу поточну форму запропонував особистий тренер Люк Зоккі. І він є ідеальною відправною точкою, щоб з'ясувати, чи те, що ви робите зараз, є правильним, чи потрібно зробити на чомусь особливий акцент, або чи потрібно почати займатися іншими тренуваннями вже зараз.

Якщо ви можете виконати наступні вправи – ви у хорошій формі, якщо ні – треба змінювати тренування / Фото prostooleh@freepik

Вам знадобиться лише трохи місця і перекладина для підтягування. Це, власне, не тренування, тому вам не потрібно буде повторювати рухи кілька разів, хіба деякі з них вимагатимуть від вас опору протягом вказаних секунд.