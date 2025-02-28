Тест на фізичну форму: якщо ви не зможете зробити ці вправи, час щось негайно змінювати
- Персональний тренер Люк Зоккі пропонує виконати 4 вправи, щоб перевірити свою фізичну форму.
- Потрібне лише місце і перекладина. І якщо ви не можете виконати ці вправи, варто змінити тренування.
Персональний тренер пропонує спробувати виконати 4 вправи, щоб перевірити, чи ви зараз у хорошій фізичній формі. І чи будете в ній надалі.
Якщо ви можете їх виконати – ви правильно підібрали тренування, а от якщо ні – час негайно щось змінювати. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.
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Чи ваше тіло у формі, чи ні: виконайте ці 4 вправи – і все стане ясно
Будь-яке тренування може визначити ваш рівень фізичної підготовки, але є певні вправи, які допоможуть краще зрозуміти, чи справді ви в хорошій формі. І це не лише про те, чи можете ви підіймати вагу або бігати на довгі дистанції, але й про те, чи має ваше тіло достатньо сили, рівноваги та потужності, щоб продовжувати добре рухатися і через десятиліття.
Звісно, що станеться в майбутньому, залежатиме від багатьох факторів, і деякі ви не можете контролювати, але інші, як-от здорове харчування та регулярні фізичні вправи, у ваших руках.
Отже, тест на вашу поточну форму запропонував особистий тренер Люк Зоккі. І він є ідеальною відправною точкою, щоб з'ясувати, чи те, що ви робите зараз, є правильним, чи потрібно зробити на чомусь особливий акцент, або чи потрібно почати займатися іншими тренуваннями вже зараз.
Вам знадобиться лише трохи місця і перекладина для підтягування. Це, власне, не тренування, тому вам не потрібно буде повторювати рухи кілька разів, хіба деякі з них вимагатимуть від вас опору протягом вказаних секунд.
- Підйом з положення лежма на спині: ви повинні сісти, а потім встати без допомоги рук.
- Встати зі стільця й сісти на нього: ви повинні робити це без зупинки й без допомоги рук протягом 30 секунд (якщо вам менш як 65 років, ви мали б виконати 17 повторень або більше, а якщо понад 65 – не менше 12).
- Тест на силу хвату: висіть на перекладині та протримайтеся мінімум 10 секунд, якщо ви новачок, 20 для середнього рівня і понад 45 для тих, хто добре готовий.
- Рівновага на одній нозі: тут також кількість секунд, яку ви повинні протриматись, залежить від вашого віку (до 39 років – не менш як 43 секунди, до 59 років – від 37 до 40, до 69 – 30, а для старших – 18 секунд).