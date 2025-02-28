Тест на физическую форму: если вы не сможете сделать эти упражнения, пора что-то немедленно менять
Персональный тренер предлагает попробовать выполнить 4 упражнения, чтобы проверить, в хорошей ли вы сейчас физической форме. И будете ли в ней дальше.
Если вы можете их выполнить – вы правильно подобрали тренировку, а вот если нет – время немедленно что-то менять. 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее.
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Или ваше тело в форме, или нет: выполните эти 4 упражнения – и все станет ясно
Любая тренировка может определить ваш уровень физической подготовки, но есть определенные упражнения, которые помогут лучше понять, действительно ли вы в хорошей форме. И это не только о том, можете ли вы поднимать вес или бегать на длинные дистанции, но и о том, есть ли у вашего тела достаточно силы, равновесия и мощности, чтобы продолжать хорошо двигаться и спустя десятилетие.
Конечно, что произойдет в будущем, будет зависеть от многих факторов, и некоторые вы не можете контролировать, но другие, таких как здоровое питание и регулярные физические упражнения, в ваших руках.
Итак, тест на вашу текущую форму предложил личный тренер Люк Зокки. И он является идеальной отправной точкой, чтобы выяснить, является ли то, что вы делаете сейчас, правильным, нужно ли сделать на чем-то особый акцент, или же нужно ли начать заниматься другими тренировками уже сейчас.
Вам понадобится только немного места и перекладина для подтягивания. Это, собственно, не тренировка, поэтому вам не нужно будет повторять движения несколько раз, разве что некоторые из них потребуют от вас сопротивления в течение указанных секунд.
- Подъем из положения лежа на спине: вы должны сесть, а потом встать без помощи рук.
- Встать со стула и сесть на него: вы должны делать это без остановки и без помощи рук в течение 30 секунд (если вам менее 65 лет, вы должны выполнить 17 повторений или больше, а если более 65 – не менее 12).
- Тест на силу хвата: висите на перекладине и продержитесь минимум 10 секунд, если вы новичок, 20 для среднего уровня и более 45 для тех, кто хорошо готов.
- Равновесие на одной ноге: здесь также количество секунд, которую вы должны продержаться, зависит от вашего возраста (до 39 лет – не менее 43 секунд, до 59 лет – от 37 до 40, до 69 – 30, а для старших – 18 секунд).