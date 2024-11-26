Справді, гарячий душ приховує в собі парадокс: він заспокоює м'язи та розум, але шкодить шкірі та волоссю. Тож чи варто його приймати? Розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

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Загроза для шкірного бар'єра

Шкіра – це делікатний і витончений щит, а спирається він на тонкий захисний бар'єр, який ще називають гідроліпідною плівкою. Цей шар складається з відмерлих клітин, ліпідів та амінокислот, і він захищає від зовнішньої агресії та зберігає вологу.

Але коли вода стає занадто гарячою, цей баланс порушується. Дослідження, опубліковане в січні 2022 року в Journal of Clinical Medicine, показало, що тривалий вплив теплої води послаблює цей шкірний бар'єр, збільшуючи трансепідермальну втрату води й спричиняючи почервоніння.

Тобто гаряча вода розчиняє ліпіди, залишаючи шкіру сухою, подразненою і більш вразливою до інфекцій.

Сухе й ослаблене волосся

Хоча волосся складається з кератину, воно також залежить від шкірного сала, щоб залишатися здоровим і зволоженим. Під впливом гарячої води шкірне сало зникає, залишаючи волосся ламким і тьмяним.

Існує менше досліджень впливу гарячої води на волосся, ніж на шкіру, але є консенсус: чим вища температура води, тим більша ймовірність того, що волосся втратить свій природний блиск.

Гарячий душ приховує в собі парадокс – він заспокоює м'язи й розум, але шкодить шкірі та волоссю / Фото v.ivash@freepik

То чи варто приймати гарячий душ

У цьому парадокс, але – так. Гарячий душ заспокоює розум і м'язи, але – використовувати його слід лише зрідка, і точно не щодня. Варто обмежити ці моменти до 2 разів на тиждень.

З настанням зими, коли бажання тепла стає все більш нагальним, не забувайте, що краса вашої шкіри та здоров'я вашого волосся часто залежать від простих, але продуманих рішень. Наприклад:

Обирайте теплу воду. Ідеальна температура – від 35 до 37 градусів.

Ходіть у душ на 5 – 10 хвилин. Цього досить, щоб розслабитися та ефективно помитися.

Використовуйте м'які засоби – мило без барвників та жорстких добавок.

Зволожуйте шкіру після душу – нанесіть крем або олію, щоб відновити гідроліпідну плівку.

Уникайте агресивних розтирань – м'яко промокніть шкіру рушником, а не розтирайте її інтенсивно.

Зрештою, якщо ви хочете підтримувати гарне самопочуття, але при цьому дбайливо ставитись до шкіри – використовуйте теплий душ. Він забезпечує м'яке очищення без шкоди для зволоження. Але час від часу й гарячий душ не зашкодить.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.