Найкращі гелі для душу для чоловіків: ось 5 справжніх знахідок для свіжості та стилю
- Вибір правильного гелю для душу важливий для чистоти та зволоження шкіри, тож стаття пропонує кілька найкращих варіантів для чоловіків у 2025 році, доступних в Україні.
- Серед рекомендованих гелів – La Roche-Posay для шкіри, схильної до акне, The Ordinary для універсального використання, Horace з натуральними інгредієнтами, Aesop для сухої шкіри та Pai для чутливої.
Вибір правильного гелю для душу важливий, адже це ключ до чистої зволоженої шкіри та приємного запаху. При цьому важливо розуміти, що якісний продукт має очищати шкіру, не пересушуючи її, та відповідати потребам саме вашого типу шкіри.
На основі ретельних тестувань видання The Independent відібрало кілька найкращих гелів для душу для чоловіків у 2025 році, які, зауважимо, доступні в Україні – через місцеві магазини або міжнародну доставку. 24 Канал розповість про таких 5.
Дивіться також Жінок розпитали, які парфуми їм подобаються на чоловіках – і ось які назви звучали найчастіше
Чоловічі гелі для душу: які найкраще брати для ідеальної чистоти та аромату?
- La Roche-Posay effaclar micro-peeling face and body cleansing gel — ідеальний для шкіри, схильної до акне. Завдяки саліциловій кислоті та цинку гель очищує пори на спині та грудях, зменшуючи висипання. Тестери відзначили покращення текстури шкіри за кілька застосувань. Він найлегше доступний в Україні – завдяки аптекам. Після використання рекомендується зволоження та SPF.
- The Ordinary sulphate 4% cleanser for body and hair – універсальний вибір для тих, хто цінує простоту. Цей гель має 4% сульфатів (SLES-2) та ефективно очищує шкіру й волосся без пересушування. Він не має аромату, тож ідеально підходить для щоденного використання. Доступний на українських маркетплейсах і досить бюджетний.
Ці гелі для душу змінять ваш догляд за шкірою у 2025 / Дивіться фото виробників
Варто знати Стиль, технології, самоповага: як сучасні чоловіки доглядають за собою у 2025 році
- Horace Italian bergamot and peppermint shower gel – найкращий варіант для більшості чоловіків. Він містить 97,4% натуральних інгредієнтів, поєднуючи бергамот і м’яту для освіжального ефекту. Кокосові очищувачі та гамамеліс борються з бактеріями, не подразнюючи чутливу шкіру. Його піна не надто густа, але ефективно очищує навіть після тренувань. Замовити можна через сайт виробника з доставкою в Україну, але доведеться врахувати її вартість.
- Aesop eleos nourishing body cleanser – хороший вибір для сухої шкіри. Кремова текстура з оліями ши та жожоба зволожує, а аромат кедра, пачулі та гвоздики тримається весь день. Не містить сульфатів та делікатно очищує, хоч і не дає рясної піни. Доступний через сайт виробника, але з доставкою через посередників. На наших маркетах може з’являтися у реселерів, але варто перевіряти оригінальність.
- Pai gentle genius barrier care replenishing body wash – оптимальний для чутливої шкіри. З церамідами та вівсом, він заспокоює подразнення, залишаючи шкіру м'якою. Делікатний аромат цитрусових і трав не дратує та дуже сподобається тим, хто уникає різких запахів. Замовити можна на закордонних маркетах із доставкою.