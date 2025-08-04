Лучшие гели для душа для мужчин: вот 5 настоящих находок для свежести и стиля
- Выбор правильного геля для душа важен для чистоты и увлажнения кожи, поэтому статья предлагает несколько лучших вариантов для мужчин в 2025 году, доступных в Украине.
- Среди рекомендованных гелей – La Roche-Posay для кожи, склонной к акне, The Ordinary для универсального использования, Horace с натуральными ингредиентами, Aesop для сухой кожи и Pai для чувствительной.
Выбор правильного геля для душа важен, ведь это ключ к чистой увлажненной коже и приятному запаху. При этом важно понимать, что качественный продукт должен очищать кожу, не пересушивая ее, и соответствовать потребностям именно вашего типа кожи.
На основе тщательных тестирований издание The Independent отобрало несколько лучших гелей для душа для мужчин в 2025 году, которые, заметим, доступны в Украине – через местные магазины или международную доставку. 24 Канал расскажет о таких 5.
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Мужские гели для душа: какие лучше всего брать для идеальной чистоты и аромата?
- La Roche-Posay effaclar micro-peeling face and body cleansing gel - идеален для кожи, склонной к акне. Благодаря салициловой кислоте и цинку гель очищает поры на спине и груди, уменьшая высыпания. Тестеры отметили улучшение текстуры кожи за несколько применений. Он легче всего доступен в Украине – благодаря аптекам. После использования рекомендуется увлажнение и SPF.
- The Ordinary sulphate 4% cleanser for body and hair – универсальный выбор для тех, кто ценит простоту. Этот гель содержит 4% сульфатов (SLES-2) и эффективно очищает кожу и волосы без пересушивания. У него нет аромата, поэтому он идеально подходит для ежедневного использования. Доступен на украинских маркетплейсах и достаточно бюджетный.
Эти гели для душа изменят ваш уход за кожей в 2025 / Смотрите фото производителей
Стоит знать Стиль, технологии, самоуважение: как современные мужчины ухаживают за собой в 2025 году
- Horace Italian bergamot and peppermint shower gel – лучший вариант для большинства мужчин. Он содержит 97,4% натуральных ингредиентов, сочетая бергамот и мяту для освежающего эффекта. Кокосовые очистители и гамамелис борются с бактериями, не раздражая чувствительную кожу. Его пена не слишком густая, но эффективно очищает даже после тренировок. Заказать можно через сайт производителя с доставкой в Украину, но придется учесть ее стоимость.
- Aesop eleos nourishing body cleanser – хороший выбор для сухой кожи. Кремовая текстура с маслами ши и жожоба увлажняет, а аромат кедра, пачули и гвоздики держится весь день. Не содержит сульфатов и деликатно очищает, хоть и не дает обильной пены. Доступен через сайт производителя, но с доставкой через посредников. На наших маркетах может появляться у реселлеров, но стоит проверять оригинальность.
- Pai gentle genius barrier care replenishing body wash – оптимальный для чувствительной кожи. С церамидами и овсом, он успокаивает раздражение, оставляя кожу мягкой. Деликатный аромат цитрусовых и трав не раздражает и очень понравится тем, кто избегает резких запахов. Заказать можно на зарубежных маркетах с доставкой.