Выбор правильного геля для душа важен, ведь это ключ к чистой увлажненной коже и приятному запаху. При этом важно понимать, что качественный продукт должен очищать кожу, не пересушивая ее, и соответствовать потребностям именно вашего типа кожи.

На основе тщательных тестирований издание The Independent отобрало несколько лучших гелей для душа для мужчин в 2025 году, которые, заметим, доступны в Украине – через местные магазины или международную доставку. 24 Канал расскажет о таких 5.

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Мужские гели для душа: какие лучше всего брать для идеальной чистоты и аромата?

La Roche-Posay effaclar micro-peeling face and body cleansing gel - идеален для кожи, склонной к акне. Благодаря салициловой кислоте и цинку гель очищает поры на спине и груди, уменьшая высыпания. Тестеры отметили улучшение текстуры кожи за несколько применений. Он легче всего доступен в Украине – благодаря аптекам. После использования рекомендуется увлажнение и SPF.

- идеален для кожи, склонной к акне. Благодаря салициловой кислоте и цинку гель очищает поры на спине и груди, уменьшая высыпания. Тестеры отметили улучшение текстуры кожи за несколько применений. Он легче всего доступен в Украине – благодаря аптекам. После использования рекомендуется увлажнение и SPF. The Ordinary sulphate 4% cleanser for body and hair – универсальный выбор для тех, кто ценит простоту. Этот гель содержит 4% сульфатов (SLES-2) и эффективно очищает кожу и волосы без пересушивания. У него нет аромата, поэтому он идеально подходит для ежедневного использования. Доступен на украинских маркетплейсах и достаточно бюджетный.

Эти гели для душа изменят ваш уход за кожей в 2025 / Смотрите фото производителей

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