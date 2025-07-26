Але науково визначити, які парфуми на чоловіках подобаються жінкам, складно – цей процес ближчий до гри в здогадки. А проте є значно легший шлях – просто запитати, пише 24 Канал із посиланням на Fashionbeans.
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Які парфуми на чоловіках жінки вважають найпривабливішими?
Видання вирішило розгадати одну з найбільших таємниць світу чоловічих ароматів – визначити парфуми, які найбільше приваблюють жінок. Щоб цього досягти, там пішли найочевиднішим шляхом – звернулися до джерела.
Журналісти опитали жінок віком від 23 до 39 років, і ті радо розповіли, які чоловічі парфуми люблять найбільше. Чоловікам варто взяти це на замітку, адже вибір парфумів впливатиме на їхнє романтичне життя.
- Найкращий загалом – Calvin Klein CK One.
- Найкращий для спокусливих вечорів – Boss Bottled Night від Hugo Boss.
- Найкращий для відчуття розкоші – Creed Aventus.
- Найкращий для денного та вечірнього використання – Diesel Only the Brave.
- Найкращий для вечірнього побачення – Bleu de Chanel.
Журналісти опитали жінок, і ті назвали чоловічі парфуми, які люблять найбільше / Дивіться фото виробників
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- Найкращий для класичної привабливості – Tom Ford Grey Vetiver.
- Найкращий для підвищення впевненості – Dior Sauvage.
- Найкращий для спортивного стилю – Chanel Allure Homme Sport.
- Найкращий для прохолодної погоди – Y від Yves Saint Laurent.
- Найкращий для затишних вечорів – Jean Paul Gaultier Le Male.
- Найкращий для щоденного використання – Polo Ralph Lauren Red Rush.
Загалом, жінки називають найчастіше серед своїх улюблених чоловічих парфумів Calvin Klein CK One і Bleu de Chanel – вони мають свіжі цитрусові аромати, універсальні й легкі для щоденного використання.
А взимку починають більше віддавати перевагу парфумам із нотами амбри, ванілі та мускусу, як-от Boss Bottled Night або Dior Sauvage, які, схоже, є більш спокусливими.