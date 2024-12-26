Кролики Playboy пригадали жорстоке різдвяне правило у будинку Гефнера

Засновник Playboy був відомий тим, що утримував молодих білявих "подружок" у своєму сумнозвісному особняку Playboy. Але хоча ці жінки насолоджувалися блискучими вечірками і мали власного шеф-кухаря, вони були зобов'язані дотримуватися суворих правил.

Макіяж, довжина волосся і, що особливо важливо, проведення Різдва з сім'єю, – все це було під суворим контролем. Голлі Медісон, одна з колишніх пасій Гефа, розповіла про це в подкасті Girls Next Level, пише 24 Канал. Вона зауважила, що Різдво було великою подією в особняку, оскільки воно було однією з рідкісних ознак того, що в їхньому житті "бабака" в його імпозантних стінах час спливає.

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Різдвяна заборона у будинку Playboy

Згадуючи, як MTV знімав святковий епізод реаліті-шоу "Дівчата по сусідству", Голлі зазначила, що це був "один з перших випадків, коли я бачила себе перед камерою, по-справжньому захопленою чимось". Але вона зізналася, що їй ніколи не дозволяли святкувати цей день з родиною.

Вона додала: "Я знаю, що багато дівчат, які були подружками в епоху "семи подруг", дуже обурювалися через це".

За її словами, вони хотіли бути вдома на Різдво. Можна було відпроситися напередодні, якщо дівчина була поруч, або завітати в гості до або після, але вони повинні були бути вдома у Святвечір і на Різдво.

Голлі Медісон пригадала життя у будинку Playboy / Фото з інстаграму Медісон

Голлі переїхала до особняка, коли їй було лише 22 роки. Протягом наступних семи років Гефнер, який був старший за неї на цілих 54 роки, повністю контролював фінанси дівчини, встановив суворий графік і комендантську годину, а також заборонив їй працювати будь-де за межами імперії Playboy.

Гефнер зрештою обрав Монро

Зрештою, вона розійшлася з Гефнером, і її наступницею стала Крістал Гарріс – одна з небагатьох "подружок", яка насправді зв'язала себе узами шлюбу зі старіючим м'яким порномагнатом. Вона зняла власне різдвяне відео в особняку, демонструючи екстравагантні прикраси, в тому числі гігантську ялинку, прикрашену "35 коробками світлодіодних вогнів" і вінтажним орнаментом із зображенням Мерилін Монро – першої обкладинки Playboy.

Гефнер ніколи не зустрічався з Монро – він придбав фотографії, які дали старт його імперії Playboy, у календарній компанії всього за 500 доларів, але він був захоплений нею протягом усього свого життя. Попри постійний потік білявих "подружок", жінкою, з якою він вирішив провести вічність, була Монро.

У 1992 році він виклав 72 000 доларів за місце поховання поруч із могилою культової зірки. Тоді він заявив: "Я буду похований у склепі поруч з нею. Це має сенс завершення. Я проведу решту своєї вічності з Мерилін".

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Тоді він заявляв, що вірить у символічні речі. І що можливість провести цілу вічність поруч з Мерилін Монро звучить "занадто солодко, щоб від неї відмовлятись".