Макияж, длина волос и, что особенно важно, проведение Рождества с семьей, – все это было под строгим контролем. Холли Мэдисон, одна из бывших пассий Хефа, рассказала об этом в подкасте Girls Next Level, пишет 24 Канал. Она заметила, что Рождество было большим событием в особняке, поскольку оно было одним из редких признаков того, что в их жизни "сурка" в его импозантных стенах время истекает.

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Рождественский запрет в доме Playboy

Вспоминая, как MTV снимал праздничный эпизод реалити-шоу "Девушки по соседству", Холли отметила, что это был "один из первых случаев, когда я видела себя перед камерой, по-настоящему увлеченной чем-то". Но она призналась, что ей никогда не позволяли праздновать этот день с семьей.

Она добавила: "Я знаю, что многие девушки, которые были подружками в эпоху "семи подруг", очень возмущались из-за этого".

По ее словам, они хотели быть дома на Рождество. Можно было отпроситься накануне, если девушка была рядом, или зайти в гости до или после, но они должны были быть дома в Сочельник и на Рождество.

Холли Мэдисон вспомнила жизнь в доме Playboy / Фото из инстаграма Мэдисон

Холли переехала в особняк, когда ей было всего 22 года. В течение следующих семи лет Хефнер, который был старше ее на целых 54 года, полностью контролировал финансы девушки, установил строгий график и комендантский час, а также запретил ей работать где-либо за пределами империи Playboy.

Хефнер в конце концов выбрал Монро

В конце концов, она разошлась с Хефнером, и ее преемницей стала Кристал Харрис – одна из немногих "подружек", которая на самом деле связала себя узами брака со стареющим мягким порномагнатом. Она сняла собственное рождественское видео в особняке, демонстрируя экстравагантные украшения, в том числе гигантскую елку, украшенную "35 коробками светодиодных огней" и винтажным орнаментом с изображением Мэрилин Монро – первой обложки Playboy.

Хефнер никогда не встречался с Монро – он приобрел фотографии, которые дали старт его империи Playboy, у календарной компании всего за 500 долларов, но он был увлечен ею на протяжении всей своей жизни. Несмотря на постоянный поток белокурых "подружек", женщиной, с которой он решил провести вечность, была Монро.

В 1992 году он выложил 72 000 долларов за место захоронения рядом с могилой культовой звезды. Тогда он заявил: "Я буду похоронен в склепе рядом с ней. Это имеет смысл завершения. Я проведу остаток своей вечности с Мэрилин".

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Тогда он заявлял, что верит в символические вещи. И что возможность провести целую вечность рядом с Мэрилин Монро звучит "слишком сладко, чтобы от нее отказываться".