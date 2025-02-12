Марний флірт, авантюри чи сексуальне побачення: гороскоп на День святого Валентина для чоловіків

День святого Валентина 2025 року припадає на період Водолія, знака інновацій та революцій. Також 14 лютого небо буде освітлене ніжним Місяцем Тельця, що розкриватиме наш "закулісний" наратив, внутрішній досвід.

Таке астрологічне розташування створює ідеальну відповідність між чуттєвістю та емоціями. Отже, безсумнівно, на святі любові ми будемо відчувати себе особливо пристрасними та розкутими. 24 Канал завдяки The Cut розповідає докладніше.

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Тож чого ж очікувати 14 лютого, у День святого Валентина: гороскоп для чоловіків

Овен. У Валентинів день ви маєте більше шансів усвідомити, що таке цінність для вас. Чи ставляться до вас так, що ви відчуваєте повагу і свою цінність? Чи хвалять вас так, як ви заслуговуєте? Це чудовий день, щоб висловити свої бажання і потреби у парі. Говоріть правду, Овни, і не стримуйтеся.

У Валентинів день ви маєте більше шансів усвідомити, що таке цінність для вас. Чи ставляться до вас так, що ви відчуваєте повагу і свою цінність? Чи хвалять вас так, як ви заслуговуєте? Це чудовий день, щоб висловити свої бажання і потреби у парі. Говоріть правду, Овни, і не стримуйтеся. Телець. Цей День Валентина присвячений вам у буквальному сенсі. Місяць у вашому знаку, а ще і Юпітер, планета удачі й достатку, також на вашому боці неба. Тож не дивуйтеся, якщо цей день виявиться найромантичнішим у вашій історії, і байдуже, чи ви тільки починаєте щось, чи вже в налагодженому партнерстві.

Цей День Валентина присвячений вам у буквальному сенсі. Місяць у вашому знаку, а ще і Юпітер, планета удачі й достатку, також на вашому боці неба. Тож не дивуйтеся, якщо цей день виявиться найромантичнішим у вашій історії, і байдуже, чи ви тільки починаєте щось, чи вже в налагодженому партнерстві. Близнюки. Ви відчуваєте себе трохи суперечливо, але в цьому немає нічого нового. З одного боку, ви будете грайливим, авантюрним, захочете трохи розважитися і пофліртувати. З іншого, ви трохи вигоріли й виснажені. Та нічого, просто пам'ятайте, що День Валентина – це лише випадкове щорічне свято, яке не може бути кінцем ваших романтичних пригод.

Ви відчуваєте себе трохи суперечливо, але в цьому немає нічого нового. З одного боку, ви будете грайливим, авантюрним, захочете трохи розважитися і пофліртувати. З іншого, ви трохи вигоріли й виснажені. Та нічого, просто пам'ятайте, що День Валентина – це лише випадкове щорічне свято, яке не може бути кінцем ваших романтичних пригод. Рак. Ви мрієте про романтичну вечерю зі свічками з чарівною красунею, яка знає, як збити вас з ніг, але у вашої душі є й інші потреби. Цього дня зірки підкреслюють величезну цінність дружби для вас. Тому переконайтеся, що ви здатні розширити своє визначення любові – бо романтика не є єдиним способом встановити зв'язок із серцем.

Ви мрієте про романтичну вечерю зі свічками з чарівною красунею, яка знає, як збити вас з ніг, але у вашої душі є й інші потреби. Цього дня зірки підкреслюють величезну цінність дружби для вас. Тому переконайтеся, що ви здатні розширити своє визначення любові – бо романтика не є єдиним способом встановити зв'язок із серцем. Лев. Викладайтеся на повну і не бійтеся бути трохи вульгарним. Столик на двох у наймоднішому ресторані міста? Так. Обмінятися дорогими подарунками? Так. Пелюстки троянд, розкидані на ліжку? Авжеж. Зрештою, ви – Лев, який насолоджується романтикою голлівудського рівня. Це мило, і не дозволяйте нікому говорити вам протилежне!

Викладайтеся на повну і не бійтеся бути трохи вульгарним. Столик на двох у наймоднішому ресторані міста? Так. Обмінятися дорогими подарунками? Так. Пелюстки троянд, розкидані на ліжку? Авжеж. Зрештою, ви – Лев, який насолоджується романтикою голлівудського рівня. Це мило, і не дозволяйте нікому говорити вам протилежне! Діва. Ви любите приємні, але передбачувані та добре організовані веселощі, але в цей День Валентина вам варто пристебнути паски. Ваші зорі цього дня пов'язані з пригодами, подорожами, і вам слід очікувати несподіванок. Чи зробить крок назустріч давнє захоплення? Чи спонтанна поїздка за місто призведе до сексуального побачення? Усе можливо.

Фатальна зустріч чи добре організовані веселощі? Ось ваш гороскоп на День святого Валентина / Фото benzoix@freepik

Терези. Ми знаємо, що для вас кожен день є Днем Валентина. Ви завжди надаєте пріоритет стосункам – як романтичним, так і платонічним. І завжди докладаєте багато зусиль, щоб тримати цю динаміку сильною. А у 2025 космос просить вас піти навіть глибше. Це чудова нагода поділитися своїми думками, почуттями, надіями й бажаннями, страхами й тривогами з найближчими людьми. Не бійтеся бути вразливим.

Ми знаємо, що для вас кожен день є Днем Валентина. Ви завжди надаєте пріоритет стосункам – як романтичним, так і платонічним. І завжди докладаєте багато зусиль, щоб тримати цю динаміку сильною. А у 2025 космос просить вас піти навіть глибше. Це чудова нагода поділитися своїми думками, почуттями, надіями й бажаннями, страхами й тривогами з найближчими людьми. Не бійтеся бути вразливим. Скорпіон. Ви прагнете сексуального і задумливого спокушання? Гаразд, але як щодо старого доброго затишного спілкування? Цей День Валентина для вас – час для того, щоб відчути себе комфортно і розслабитися з найнадійнішими людьми, можливо навіть у родинному колі. Це не означає, що ви втратили контроль, ні, ви просто розслабляєте свою нервову систему.

Ви прагнете сексуального і задумливого спокушання? Гаразд, але як щодо старого доброго затишного спілкування? Цей День Валентина для вас – час для того, щоб відчути себе комфортно і розслабитися з найнадійнішими людьми, можливо навіть у родинному колі. Це не означає, що ви втратили контроль, ні, ви просто розслабляєте свою нервову систему. Стрілець. Ви любите пригоди, але в цей день, можливо, захочете спланувати їх заздалегідь. Якщо є хтось, за ким ви давно сумуєте, не чекайте до останньої хвилини, щоб запросити цю людину на побачення. А якщо ваша кохана людина звернеться до вас, не потрібно грати в недосяжність. Зірки просять вас не втрачати пильності та бути цілеспрямованим у своїх наступних кроках.

Ви любите пригоди, але в цей день, можливо, захочете спланувати їх заздалегідь. Якщо є хтось, за ким ви давно сумуєте, не чекайте до останньої хвилини, щоб запросити цю людину на побачення. А якщо ваша кохана людина звернеться до вас, не потрібно грати в недосяжність. Зірки просять вас не втрачати пильності та бути цілеспрямованим у своїх наступних кроках. Козеріг. Ви багато працюєте, крутитесь між кар'єрним ростом і жонглюванням нескінченним списком обов'язків. І саме тому в цей День Валентина ви заслуговуєте на те, щоб розважитися. Незалежно від того, чи ви в парі, чи на самоті, виділіть кілька годин для особливих пригод. І не хвилюйтеся про те, що можуть подумати інші – це ж свято любові, а отже і любові до себе.

Ви багато працюєте, крутитесь між кар'єрним ростом і жонглюванням нескінченним списком обов'язків. І саме тому в цей День Валентина ви заслуговуєте на те, щоб розважитися. Незалежно від того, чи ви в парі, чи на самоті, виділіть кілька годин для особливих пригод. І не хвилюйтеся про те, що можуть подумати інші – це ж свято любові, а отже і любові до себе. Водолій. Цьогоріч це романтичне свято запрошує вас дослідити свої унікальні стосунки з коханням. Можливо, шоколад і букет троянд – це вже занадто традиційно для вас? Не бійтеся дозволити своєму творчому духу засяяти. Байдуже, чи ви самотні, чи в парі, це свято має надихнути вас, а не пригнічувати.

Цьогоріч це романтичне свято запрошує вас дослідити свої унікальні стосунки з коханням. Можливо, шоколад і букет троянд – це вже занадто традиційно для вас? Не бійтеся дозволити своєму творчому духу засяяти. Байдуже, чи ви самотні, чи в парі, це свято має надихнути вас, а не пригнічувати. Риби. Зараз, можливо, вам варто звернути додаткову увагу на те, що відбувається у вашій душі. Сонце освітлює область вашої карти, пов'язану з підсвідомістю, а Місяць – у секторі спілкування. Це означає, що важливі повідомлення прийдуть до вас, коли ви спите. А якщо ви чекали на кохання, не дивуйтеся, якщо завдяки інтуїції ви відчуєте його смак.

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.