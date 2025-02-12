Бесполезный флирт, авантюры или сексуальное свидание: гороскоп на День святого Валентина для мужчин

День святого Валентина 2025 года приходится на период Водолея, знака инноваций и революций. Также 14 февраля небо будет освещено нежной Луной Тельца, которая будет раскрывать наш "закулисный" нарратив, внутренний опыт.

Такое астрологическое расположение создает идеальное соответствие между чувственностью и эмоциями. Так что, несомненно, на празднике любви мы будем чувствовать себя особенно страстными и раскованными. 24 Канал благодаря The Cut рассказывает подробнее.

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Так чего же ожидать 14 февраля, в День святого Валентина: гороскоп для мужчин

Овен. В Валентинов день вы имеете больше шансов осознать, что такое ценность для вас. Относятся ли к вам так, что вы чувствуете уважение и свою ценность? Хвалят ли вас так, как вы заслуживаете? Это замечательный день, чтобы выразить свои желания и потребности в паре. Говорите правду, Овны, и не сдерживайтесь.

В Валентинов день вы имеете больше шансов осознать, что такое ценность для вас. Относятся ли к вам так, что вы чувствуете уважение и свою ценность? Хвалят ли вас так, как вы заслуживаете? Это замечательный день, чтобы выразить свои желания и потребности в паре. Говорите правду, Овны, и не сдерживайтесь. Телец. Этот День Валентина посвящен вам в буквальном смысле. Луна в вашем знаке, а еще и Юпитер, планета удачи и достатка, также на вашей стороне неба. Поэтому не удивляйтесь, если этот день окажется самым романтичным в вашей истории, и неважно, вы только начинаете что-то или уже в налаженном партнерстве.

Этот День Валентина посвящен вам в буквальном смысле. Луна в вашем знаке, а еще и Юпитер, планета удачи и достатка, также на вашей стороне неба. Поэтому не удивляйтесь, если этот день окажется самым романтичным в вашей истории, и неважно, вы только начинаете что-то или уже в налаженном партнерстве. Близнецы. Вы чувствуете себя немного противоречиво, но в этом нет ничего нового. С одной стороны, вы будете игривым, авантюрным, захотите немного развлечься и пофлиртовать. С другой, вы немного выгорели и истощены. Но ничего, просто помните, что День Валентина – это лишь случайный ежегодный праздник, который не может быть концом ваших романтических приключений.

Вы чувствуете себя немного противоречиво, но в этом нет ничего нового. С одной стороны, вы будете игривым, авантюрным, захотите немного развлечься и пофлиртовать. С другой, вы немного выгорели и истощены. Но ничего, просто помните, что День Валентина – это лишь случайный ежегодный праздник, который не может быть концом ваших романтических приключений. Рак. Вы мечтаете о романтическом ужине со свечами с очаровательной красавицей, которая знает, как сбить вас с ног, но у вашей души есть и другие потребности. В этот день звезды подчеркивают огромную ценность дружбы для вас. Поэтому убедитесь, что вы способны расширить свое определение любви – потому что романтика не является единственным способом установить связь с сердцем.

Вы мечтаете о романтическом ужине со свечами с очаровательной красавицей, которая знает, как сбить вас с ног, но у вашей души есть и другие потребности. В этот день звезды подчеркивают огромную ценность дружбы для вас. Поэтому убедитесь, что вы способны расширить свое определение любви – потому что романтика не является единственным способом установить связь с сердцем. Лев. Выкладывайтесь на полную и не бойтесь быть немного вульгарным. Столик на двоих в самом модном ресторане города? Да. Обменяться дорогими подарками? Да. Лепестки роз, разбросанные на кровати? Конечно. В конце концов, вы – Лев, который наслаждается романтикой голливудского уровня. Это мило, и не позволяйте никому говорить вам обратное!

Выкладывайтесь на полную и не бойтесь быть немного вульгарным. Столик на двоих в самом модном ресторане города? Да. Обменяться дорогими подарками? Да. Лепестки роз, разбросанные на кровати? Конечно. В конце концов, вы – Лев, который наслаждается романтикой голливудского уровня. Это мило, и не позволяйте никому говорить вам обратное! Дева. Вы любите приятное, но предсказуемое и хорошо организованное веселье, но в этот День Валентина вам стоит пристегнуть ремни. Ваши звезды этого дня связаны с приключениями, путешествиями, и вам следует ожидать неожиданностей. Сделает ли шаг навстречу давнее увлечение? Или спонтанная поездка за город приведет к сексуальному свиданию? Все возможно.

Роковая встреча или хорошо организованное веселье? Вот ваш гороскоп на День святого Валентина / Фото benzoix@freepik

Весы. Мы знаем, что для вас каждый день является Днем Валентина. Вы всегда отдаете приоритет отношениям – как романтическим, так и платоническим. И всегда прилагаете много усилий, чтобы держать эту динамику сильной. А в 2025 космос просит вас пойти даже глубже. Это прекрасная возможность поделиться своими мыслями, чувствами, надеждами и желаниями, страхами и тревогами с близкими людьми. Не бойтесь быть уязвимым.

Мы знаем, что для вас каждый день является Днем Валентина. Вы всегда отдаете приоритет отношениям – как романтическим, так и платоническим. И всегда прилагаете много усилий, чтобы держать эту динамику сильной. А в 2025 космос просит вас пойти даже глубже. Это прекрасная возможность поделиться своими мыслями, чувствами, надеждами и желаниями, страхами и тревогами с близкими людьми. Не бойтесь быть уязвимым. Скорпион. Вы стремитесь к сексуальному и задумчивому соблазнению? Ладно, но как насчет старого доброго уютного общения? Этот День Валентина для вас – время для того, чтобы почувствовать себя комфортно и расслабиться с самыми надежными людьми, возможно даже в семейном кругу. Это не значит, что вы потеряли контроль, нет, вы просто расслабляете свою нервную систему.

Вы стремитесь к сексуальному и задумчивому соблазнению? Ладно, но как насчет старого доброго уютного общения? Этот День Валентина для вас – время для того, чтобы почувствовать себя комфортно и расслабиться с самыми надежными людьми, возможно даже в семейном кругу. Это не значит, что вы потеряли контроль, нет, вы просто расслабляете свою нервную систему. Стрелец. Вы любите приключения, но в этот день, возможно, захотите спланировать их заранее. Если есть кто-то, по кому вы давно скучаете, не ждите до последней минуты, чтобы пригласить этого человека на свидание. А если ваш любимый человек обратится к вам, не нужно играть в недосягаемость. Звезды просят вас не терять бдительности и быть целеустремленным в своих следующих шагах.

Вы любите приключения, но в этот день, возможно, захотите спланировать их заранее. Если есть кто-то, по кому вы давно скучаете, не ждите до последней минуты, чтобы пригласить этого человека на свидание. А если ваш любимый человек обратится к вам, не нужно играть в недосягаемость. Звезды просят вас не терять бдительности и быть целеустремленным в своих следующих шагах. Козерог. Вы много работаете, крутитесь между карьерным ростом и жонглированием бесконечным списком обязанностей. И именно поэтому в этот День Валентина вы заслуживаете того, чтобы развлечься. Независимо от того, вы в паре, или в одиночестве, выделите несколько часов для особых приключений. И не волнуйтесь о том, что могут подумать другие – это же праздник любви, а значит и любви к себе.

Вы много работаете, крутитесь между карьерным ростом и жонглированием бесконечным списком обязанностей. И именно поэтому в этот День Валентина вы заслуживаете того, чтобы развлечься. Независимо от того, вы в паре, или в одиночестве, выделите несколько часов для особых приключений. И не волнуйтесь о том, что могут подумать другие – это же праздник любви, а значит и любви к себе. Водолей. В этом году этот романтический праздник приглашает вас исследовать свои уникальные отношения с любовью. Возможно, шоколад и букет роз – это уже слишком традиционно для вас? Не бойтесь позволить своему творческому духу засиять. Неважно, одиноки вы или в паре, этот праздник должен вдохновить вас, а не подавлять.

В этом году этот романтический праздник приглашает вас исследовать свои уникальные отношения с любовью. Возможно, шоколад и букет роз – это уже слишком традиционно для вас? Не бойтесь позволить своему творческому духу засиять. Неважно, одиноки вы или в паре, этот праздник должен вдохновить вас, а не подавлять. Рыбы. Сейчас, возможно, вам стоит обратить дополнительное внимание на то, что происходит в вашей душе. Солнце освещает область вашей карты, связанную с подсознанием, а Луна – в секторе общения. Это означает, что важные сообщения придут к вам, когда вы спите. А если вы ждали любви, не удивляйтесь, если благодаря интуиции вы почувствуете ее вкус.

Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.