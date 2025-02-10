Ця енергія вируватиме протягом усього тижня, тому, можливо, краще залягти на дно, ніж розхитувати човен. А що прогнозують зірки конкретно для кожного знака Зодіаку – читайте у цьому гороскопі від People на 24 Каналі.
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Чоловічий гороскоп на тиждень з 10 і до 16 лютого 2025 року
- Овен (20 березня – 19 квітня). Дозвольте своєму серцю гупати цього тижня! Ви будете відчувати себе розпаленим навколо своїх бажань. Кохання, залицяння і романтика будуть у центрі уваги, а одинокі будуть особливо охочі до нових знайомств. Хобі, творчість і спорт також можуть викликати у вас неабиякий захват. Однак, схоже, ви також відчуєте певну напругу, пов'язану з дружбою або з грошима. Дійте тут витончено.
- Телець (19 квітня – 20 травня). Цей тиждень може змусити вас почуватися особливо емоційно збудженим. Ви можете піддатися на провокацію і діяти вибухонебезпечно, хоч це й не вписується у ваш характер. Схоже, у вашому житті відбудуться зміни в домашньому житті, житловій ситуації, сім'ї або кар'єрі. Всесвіт зараз буде трохи напруженим для вас, але якщо ви будете діяти за своєю стратегією, то врешті-решт все одно виграєте.
- Близнюки (20 травня – 20 червня). На вас може чекати бурхливий тиждень, але вам пощастить більше, ніж будь-якому іншому знаку Зодіаку. Тиждень приверне увагу до ваших ідей, комунікацій або контрактів – здається, щось не так з одним із них. Можливо, ви випадково проговорилися про те, про що не хотіли, або ж великий проєкт, який, як ви вважали готовим, потребуватиме серйозних змін. Та не панікуйте, а продовжуйте рухатися вперед з упевненістю, і люди повірять, що ви з усім впораєтеся.
- Рак (20 червня – 22 липня). Зверніть увагу на свої фінанси. Швидше за все, гроші будуть надходити й витрачатися стандартно, але якщо ви не будете обережними, то можете припуститися помилки. Наприклад, ви можете виявити, що витратили набагато більше, ніж планували. Дружба також може спричинити певну драму у вашому життєвому просторі, особливо якщо хтось попросить вас про фінансову допомогу – бо це не найкращий час, щоб давати в борг, навіть якщо ви любите цю людину.
- Лев (22 липня – 22 серпня). Найважливіший тиждень року може бути для вас. Ви запалені ще більше, ніж зазвичай, та готові опинитися в центрі уваги. Велика особиста або професійна мета може бути в межах досяжності. Однак, на жаль, відчуватиметься значна напруженість. Це може стосуватися партнера або вашої кар'єри. Наприклад, раптова зміна у вашому професійному світі може призвести до розбіжностей. Це може бути й новина про підвищення, але вам доведеться зіткнутися з конкурентом.
- Діва (22 серпня – 22 вересня). Цей тиждень вимагатиме від вас багато, і вам може здатися, що ви надто виснажені. Найкраще тут – залягти на дно, відпочити й підзарядитися. Якщо ви цього не зробите, то ризикуєте не впоратися з роботою, що може негативно вплинути на загальний прогрес. У драматичну ситуацію, яка виникне на рівному місці, не втручайтеся. Якщо з якихось причин зараз розкриється якась таємниця, вам може знадобитися контроль над збитками.
Що Всесвіт приготував саме для вашого знака Зодіаку – читайте у цьому чоловічому гороскопі / Фото jcomp@freepik
- Терези (22 вересня – 22 жовтня). Тиждень має скластися для вас трохи краще, але все ж може створити певну напругу. Щодо порад. По-перше, вам треба приділяти більше уваги своєму соціальному життю, і тоді ви можете виявити, що можете досягти важливого рубежу. Однак зауважте, що необхідна вам підтримка тут може бути відсутня, і ви будете збирати шматочки трохи безсистемно. По-друге, вам треба зосередитися на тому, що робить вас щасливим, хай то хобі, романтичні стосунки чи діти.
- Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада). Цього тижня ви прагнете до професійного зростання, і у вас можуть з'явитися можливості піднятися. Ймовірні підвищення, просування по службі, сприятливі публікації в пресі або конкурентна пропозиція роботи. Однак якщо у вашій кар'єрі виникне непередбачуваний виклик, то ви можете опинитися у спіралі й вам доведеться розставляти крапки над "і". Може виникнути напруга у стосунках, причім як із коханою людиною, так і з конкурентом
- Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Цього тижня ви будете прагнути до нових горизонтів і пригод, почати все з чистого аркуша та здобути новий досвід. Можливо, ви плануєте подорож або вже в ній. Дехто з вас може займатися науковою діяльністю, працювати в медіа, шукати виходи на міжнародні ринки. Якщо жоден з цих напрямків не є для вас пріоритетним, ви однак будете намагатися зробити певні зміни у своєму робочому житті. Швидше за все, вам захочеться більше свободи й можливостей.
- Козеріг (21 грудня – 19 січня). Ви особливо будете зосереджені на тому, де ви перебуваєте у важливих партнерських відносинах. Можливо, ви проходите через врегулювання, юридичні формальності або переговори. Ви навіть можете зосередитися на матеріальних питаннях, таких як повернення або взяття боргу, і зможете досягти прогресу. Однак, схоже, щось створить невелику драму, пов'язану з коханою людиною або творчими починаннями. Змиріться з цим і знайдіть рішення.
- Водолій (19 січня – 18 лютого). На вас чекає важливий тиждень, пов'язаний зі стосунками. Всесвіт підштовхує вас до того, щоб ви або зблизилися, або розлетілися, як іскри на вітрі. Якщо ви зблизитеся, можуть відбутися раптові зміни в домі чи родині. Якщо ця сфера не проявляється особливо яскраво, у вас будуть тертя з діловим партнером або конкурентом. Та не хвилюйтеся, а просто станьте на твердий грунт.
- Риби (18 лютого – 20 березня). На вас чекає дуже швидкий і потенційно хаотичний тиждень. Хоча продуктивність є ключем до перемоги зараз, ви можете виявити, що ви надто напружені, і через це страждає ваша енергія. Щось, пов'язане з вашим робочим життям, може бути не в порядку. Якщо це так, вирішуйте це швидко, щоби ви могли повернутися до перезарядки своїх батарей. А якщо ви шукаєте нову роботу – шукайте її зараз.