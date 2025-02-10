Ця енергія вируватиме протягом усього тижня, тому, можливо, краще залягти на дно, ніж розхитувати човен. А що прогнозують зірки конкретно для кожного знака Зодіаку – читайте у цьому гороскопі від People на 24 Каналі.

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Чоловічий гороскоп на тиждень з 10 і до 16 лютого 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня). Дозвольте своєму серцю гупати цього тижня! Ви будете відчувати себе розпаленим навколо своїх бажань. Кохання, залицяння і романтика будуть у центрі уваги, а одинокі будуть особливо охочі до нових знайомств. Хобі, творчість і спорт також можуть викликати у вас неабиякий захват. Однак, схоже, ви також відчуєте певну напругу, пов'язану з дружбою або з грошима. Дійте тут витончено.

Дозвольте своєму серцю гупати цього тижня! Ви будете відчувати себе розпаленим навколо своїх бажань. Кохання, залицяння і романтика будуть у центрі уваги, а одинокі будуть особливо охочі до нових знайомств. Хобі, творчість і спорт також можуть викликати у вас неабиякий захват. Однак, схоже, ви також відчуєте певну напругу, пов'язану з дружбою або з грошима. Дійте тут витончено. Телець (19 квітня – 20 травня). Цей тиждень може змусити вас почуватися особливо емоційно збудженим. Ви можете піддатися на провокацію і діяти вибухонебезпечно, хоч це й не вписується у ваш характер. Схоже, у вашому житті відбудуться зміни в домашньому житті, житловій ситуації, сім'ї або кар'єрі. Всесвіт зараз буде трохи напруженим для вас, але якщо ви будете діяти за своєю стратегією, то врешті-решт все одно виграєте.

Цей тиждень може змусити вас почуватися особливо емоційно збудженим. Ви можете піддатися на провокацію і діяти вибухонебезпечно, хоч це й не вписується у ваш характер. Схоже, у вашому житті відбудуться зміни в домашньому житті, житловій ситуації, сім'ї або кар'єрі. Всесвіт зараз буде трохи напруженим для вас, але якщо ви будете діяти за своєю стратегією, то врешті-решт все одно виграєте. Близнюки (20 травня – 20 червня). На вас може чекати бурхливий тиждень, але вам пощастить більше, ніж будь-якому іншому знаку Зодіаку. Тиждень приверне увагу до ваших ідей, комунікацій або контрактів – здається, щось не так з одним із них. Можливо, ви випадково проговорилися про те, про що не хотіли, або ж великий проєкт, який, як ви вважали готовим, потребуватиме серйозних змін. Та не панікуйте, а продовжуйте рухатися вперед з упевненістю, і люди повірять, що ви з усім впораєтеся.

На вас може чекати бурхливий тиждень, але вам пощастить більше, ніж будь-якому іншому знаку Зодіаку. Тиждень приверне увагу до ваших ідей, комунікацій або контрактів – здається, щось не так з одним із них. Можливо, ви випадково проговорилися про те, про що не хотіли, або ж великий проєкт, який, як ви вважали готовим, потребуватиме серйозних змін. Та не панікуйте, а продовжуйте рухатися вперед з упевненістю, і люди повірять, що ви з усім впораєтеся. Рак (20 червня – 22 липня). Зверніть увагу на свої фінанси. Швидше за все, гроші будуть надходити й витрачатися стандартно, але якщо ви не будете обережними, то можете припуститися помилки. Наприклад, ви можете виявити, що витратили набагато більше, ніж планували. Дружба також може спричинити певну драму у вашому життєвому просторі, особливо якщо хтось попросить вас про фінансову допомогу – бо це не найкращий час, щоб давати в борг, навіть якщо ви любите цю людину.

Зверніть увагу на свої фінанси. Швидше за все, гроші будуть надходити й витрачатися стандартно, але якщо ви не будете обережними, то можете припуститися помилки. Наприклад, ви можете виявити, що витратили набагато більше, ніж планували. Дружба також може спричинити певну драму у вашому життєвому просторі, особливо якщо хтось попросить вас про фінансову допомогу – бо це не найкращий час, щоб давати в борг, навіть якщо ви любите цю людину. Лев (22 липня – 22 серпня). Найважливіший тиждень року може бути для вас. Ви запалені ще більше, ніж зазвичай, та готові опинитися в центрі уваги. Велика особиста або професійна мета може бути в межах досяжності. Однак, на жаль, відчуватиметься значна напруженість. Це може стосуватися партнера або вашої кар'єри. Наприклад, раптова зміна у вашому професійному світі може призвести до розбіжностей. Це може бути й новина про підвищення, але вам доведеться зіткнутися з конкурентом.

Найважливіший тиждень року може бути для вас. Ви запалені ще більше, ніж зазвичай, та готові опинитися в центрі уваги. Велика особиста або професійна мета може бути в межах досяжності. Однак, на жаль, відчуватиметься значна напруженість. Це може стосуватися партнера або вашої кар'єри. Наприклад, раптова зміна у вашому професійному світі може призвести до розбіжностей. Це може бути й новина про підвищення, але вам доведеться зіткнутися з конкурентом. Діва (22 серпня – 22 вересня). Цей тиждень вимагатиме від вас багато, і вам може здатися, що ви надто виснажені. Найкраще тут – залягти на дно, відпочити й підзарядитися. Якщо ви цього не зробите, то ризикуєте не впоратися з роботою, що може негативно вплинути на загальний прогрес. У драматичну ситуацію, яка виникне на рівному місці, не втручайтеся. Якщо з якихось причин зараз розкриється якась таємниця, вам може знадобитися контроль над збитками.

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Терези (22 вересня – 22 жовтня). Тиждень має скластися для вас трохи краще, але все ж може створити певну напругу. Щодо порад. По-перше, вам треба приділяти більше уваги своєму соціальному життю, і тоді ви можете виявити, що можете досягти важливого рубежу. Однак зауважте, що необхідна вам підтримка тут може бути відсутня, і ви будете збирати шматочки трохи безсистемно. По-друге, вам треба зосередитися на тому, що робить вас щасливим, хай то хобі, романтичні стосунки чи діти.

Тиждень має скластися для вас трохи краще, але все ж може створити певну напругу. Щодо порад. По-перше, вам треба приділяти більше уваги своєму соціальному життю, і тоді ви можете виявити, що можете досягти важливого рубежу. Однак зауважте, що необхідна вам підтримка тут може бути відсутня, і ви будете збирати шматочки трохи безсистемно. По-друге, вам треба зосередитися на тому, що робить вас щасливим, хай то хобі, романтичні стосунки чи діти. Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада). Цього тижня ви прагнете до професійного зростання, і у вас можуть з'явитися можливості піднятися. Ймовірні підвищення, просування по службі, сприятливі публікації в пресі або конкурентна пропозиція роботи. Однак якщо у вашій кар'єрі виникне непередбачуваний виклик, то ви можете опинитися у спіралі й вам доведеться розставляти крапки над "і". Може виникнути напруга у стосунках, причім як із коханою людиною, так і з конкурентом

Цього тижня ви прагнете до професійного зростання, і у вас можуть з'явитися можливості піднятися. Ймовірні підвищення, просування по службі, сприятливі публікації в пресі або конкурентна пропозиція роботи. Однак якщо у вашій кар'єрі виникне непередбачуваний виклик, то ви можете опинитися у спіралі й вам доведеться розставляти крапки над "і". Може виникнути напруга у стосунках, причім як із коханою людиною, так і з конкурентом Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Цього тижня ви будете прагнути до нових горизонтів і пригод, почати все з чистого аркуша та здобути новий досвід. Можливо, ви плануєте подорож або вже в ній. Дехто з вас може займатися науковою діяльністю, працювати в медіа, шукати виходи на міжнародні ринки. Якщо жоден з цих напрямків не є для вас пріоритетним, ви однак будете намагатися зробити певні зміни у своєму робочому житті. Швидше за все, вам захочеться більше свободи й можливостей.

Цього тижня ви будете прагнути до нових горизонтів і пригод, почати все з чистого аркуша та здобути новий досвід. Можливо, ви плануєте подорож або вже в ній. Дехто з вас може займатися науковою діяльністю, працювати в медіа, шукати виходи на міжнародні ринки. Якщо жоден з цих напрямків не є для вас пріоритетним, ви однак будете намагатися зробити певні зміни у своєму робочому житті. Швидше за все, вам захочеться більше свободи й можливостей. Козеріг (21 грудня – 19 січня). Ви особливо будете зосереджені на тому, де ви перебуваєте у важливих партнерських відносинах. Можливо, ви проходите через врегулювання, юридичні формальності або переговори. Ви навіть можете зосередитися на матеріальних питаннях, таких як повернення або взяття боргу, і зможете досягти прогресу. Однак, схоже, щось створить невелику драму, пов'язану з коханою людиною або творчими починаннями. Змиріться з цим і знайдіть рішення.

Ви особливо будете зосереджені на тому, де ви перебуваєте у важливих партнерських відносинах. Можливо, ви проходите через врегулювання, юридичні формальності або переговори. Ви навіть можете зосередитися на матеріальних питаннях, таких як повернення або взяття боргу, і зможете досягти прогресу. Однак, схоже, щось створить невелику драму, пов'язану з коханою людиною або творчими починаннями. Змиріться з цим і знайдіть рішення. Водолій (19 січня – 18 лютого). На вас чекає важливий тиждень, пов'язаний зі стосунками. Всесвіт підштовхує вас до того, щоб ви або зблизилися, або розлетілися, як іскри на вітрі. Якщо ви зблизитеся, можуть відбутися раптові зміни в домі чи родині. Якщо ця сфера не проявляється особливо яскраво, у вас будуть тертя з діловим партнером або конкурентом. Та не хвилюйтеся, а просто станьте на твердий грунт.

На вас чекає важливий тиждень, пов'язаний зі стосунками. Всесвіт підштовхує вас до того, щоб ви або зблизилися, або розлетілися, як іскри на вітрі. Якщо ви зблизитеся, можуть відбутися раптові зміни в домі чи родині. Якщо ця сфера не проявляється особливо яскраво, у вас будуть тертя з діловим партнером або конкурентом. Та не хвилюйтеся, а просто станьте на твердий грунт. Риби (18 лютого – 20 березня). На вас чекає дуже швидкий і потенційно хаотичний тиждень. Хоча продуктивність є ключем до перемоги зараз, ви можете виявити, що ви надто напружені, і через це страждає ваша енергія. Щось, пов'язане з вашим робочим життям, може бути не в порядку. Якщо це так, вирішуйте це швидко, щоби ви могли повернутися до перезарядки своїх батарей. А якщо ви шукаєте нову роботу – шукайте її зараз.

Важливо! Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.