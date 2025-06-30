Сексуальні пригоди у Тельців і Скорпіонів, тривожно Терезам: гороскоп на тиждень для чоловіків

Астрологи кажуть, у перший тиждень липня ми відзначимо новий початок або прорив, якого так довго чекали. Але загалом життя може здаватися уповільненим.

У цей час ми можемо замислитися над своїм поточним особистим життям або минулим коханням. А що конкретно впродовж тижня чекає на чоловіків кожного знака Зодіаку – читайте у цьому гороскоп від People на 24 Каналі. Дивіться також Ніби застрягли у нульових: 5 речей, яким не місце у чоловічому гардеробі влітку Чоловічий гороскоп на тиждень з 29 червня до 6 липня 2025 року Овен (20 березня – 19 квітня). Овни, вам доведеться багато чого поєднувати. Зараз ви людина з місією і прагнете досягти якомога більшого прогресу. Вся ваша увага буде зосереджена на робочих проєктах або на активному пошуку нової посади.

Якщо ви помічаєте напругу з колегами, можливо, доведеться діяти обережно. Ви також можете зосередитися на питаннях схуднення або поліпшення фізичної форми. Гороскоп для чоловіків – Овни / Фото freepik Телець (19 квітня – 20 травня). Тельці, у вас пристрасна натура, і зараз вона проявляється з повною силою. У вашому серці палає вогонь, і це, ймовірно, проявляється у більшій зосередженості на романтиці та побаченнях.

Це один із найкращих періодів і для одиноких, щоб знайти багато нових знайомств, сексуальних пригод або й когось, хто справді запалить ваше серце. Це чудовий час, щоб розслабитися і насолоджуватися кожним моментом. Гороскоп для чоловіків – Тельці / Фото freepik Близнюки (20 травня – 20 червня). Близнюки, ви відчуєте емоційний підйом у цей час, і це може вимагати трохи більше рівноваги. Якщо відчуваєте роздратування або підвищену чутливість, спробуйте знайти причину.

У вас буде багато активності або напруги у ситуаціях, пов'язаних з домом, сім'єю, побутом або нерухомістю. Ви можете бути зосереджені на переїзді або ремонті. Найкраще зараз – заспокоїтися серед хаосу. Гороскоп для чоловіків – Близнюки / Фото freepik Рак (20 червня – 22 липня). Раки, життя зараз дуже насичене, і ви прагнете нових пригод та вражень. Ви можете помітити більш товариську атмосферу у спілкуванні з друзями, братами та сестрами або сусідами, а ще ви з нетерпінням чекаєте на літні розваги.

Дехто з вас може бути дуже зосередженим на інтелектуальних заняттях, комунікації або контрактах. Якщо ви хочете щось запустити, як-от подкаст або блог, зараз для цього чудовий час. Гороскоп для чоловіків – Раки / Фото freepik Лев (22 липня – 22 серпня). Леви, ви любите розкішний спосіб життя, і зараз велика увага йде до фінансів. Здається, буде багато грошей, які надходять і витрачаються.

Зверніть увагу, вам слід бути обережним, бо є загроза значних витрат з вашого банківського рахунку. Це може бути пов'язано з дуже великими покупками або гострою потребою погасити борги. Якщо ви пошукаєте способи заробити більше, то зможете значно збільшити свої доходи. Гороскоп для чоловіків – Леви / Фото freepik Діва (22 серпня – 22 вересня). Діви, не дозволяйте нічому зупинити вас. Зараз у вас всередині палає вогонь, і ви готові знищити все, що стоїть на вашому шляху. Це може допомогти вам досягти значного прогресу щодо будь-яких особистих або професійних цілей.

Будь-які плани або ініціативи, які ви запускаєте зараз, матимуть додатковий імпульс. Дехто може відчувати себе більш агресивним, імпульсивним та розчарованим у цей час через відсутність якихось можливостей або шансів. Гороскоп для чоловіків – Діви / Фото freepik Цікаво знати Учені встановили, хто закохується раніше – чоловіки чи жінки Терези (22 вересня – 22 жовтня). Терези, зараз відчувається дуже дивна енергія. Можливо, ви прагнете більшої самотності. Можливо, працюєте над розробкою великих проєктів. Якщо ви пристосуєтеся, налагодите деталі та сплануєте все заздалегідь, то зможете досягти значного прогресу.

Однак дехто може відчути себе трохи більш тривожним. Зараз не час запускати плани чи атакувати – краще зосередитися на своєму минулому, перш ніж вирушати в нові подорожі. Гороскоп для чоловіків – Терези / Фото freepik Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада). Скорпіони, ви зараз сповнені енергії для розваг, ігор та пригод. Ваше соціальне життя розквітає, у календарі може бути мільйон захопливих подій. Також ви можете наполегливо працювати, щоб досягти важливої мети або мрії, яка може принести вам гучні оплески.

Дехто може вступити в пристрасні сексуальні стосунки з другом чи подругою, якщо ви на одній хвилі. І, можливо, ви виявите, що відчуваєте напругу з кимось, хто вас дратує. Гороскоп для чоловіків – Скорпіони / Фото freepik Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Стрільці, зараз, схоже, ви наполегливо працюєте над важливими кар'єрними проєктами або планами. З одного боку, ви можете досягти значного прогресу, з іншого, якщо ви не на правильному шляху або відчуваєте період стагнації, то будете відчувати розчарування, гнів і відчай.

Зараз головне – стратегічно підійти до своїх цілей. Якщо є напруга з авторитетною особою або конкурентом, не варто давати відсіч відкрито. Гороскоп для чоловіків – Стрільці / Фото freepik Козеріг (21 грудня – 19 січня). Козероги, ви можете відчувати глибшу потребу в змінах, нових горизонтах і потрясінні рутини. Якщо ви зможете вирушити в подорож або зануритися в спілкування з унікальними людьми, досвідом або ідеями, то зможете відчути величезне задоволення від цього. Це може бути щось просте, як навчання нових навичок.

Дехто з вас може бути дуже зосереджений на юридичній ситуації, публікаціях, медіапроєктах або на академічних питаннях. Гороскоп для чоловіків – Козероги / Фото freepik Водолій (19 січня – 18 лютого). Водолії, ви можете досягти значного прогресу у великих фінансових справах, або ж зрештою пошкодувати про те, як ви розпоряджалися своїми грошима раніше.

Ви можете прагнути більшого, поспішаючи отримати компенсацію, спадщину, премію. Можете виплатити борг, або навпаки – взяти на себе більше зобов'язань. Зараз складна енергія, тому ви повинні бути особливо обережним. У стосунках варто більше зосередитися на інтимному житті. Гороскоп для чоловіків – Водолії / Фото freepik Риби (18 лютого – 20 березня). Риби, зірки підкреслюють важливість ваших стосунків. Зараз не час діяти самостійно, інакше ви можете натрапити на більший опір на шляху до своїх цілей. Якщо ви вирішите працювати з кимось над досягненням мети, особистої чи професійної, ви зможете досягти набагато більшого.

Якщо в цей час з'явиться ворог або конкурент, який заважатиме вам, спробуйте перехитрити його й обійти, не даючи йому про це знати. Гороскоп для чоловіків – Риби / Фото freepik