Сексуальные приключения у Тельцов и Скорпионов, тревожно Весам: гороскоп на неделю для мужчин

Астрологи говорят, в первую неделю июля мы отметим новое начало или прорыв, которого так долго ждали. Но в целом жизнь может казаться замедленной.

В это время мы можем задуматься над своей текущей личной жизнью или прошлой любовью. А что конкретно в течение недели ждет мужчин каждого знака Зодиака – читайте в этом гороскопе от People на 24 Канале. Смотрите также Будто застряли в нулевых: 5 вещей, которым не место в мужском гардеробе летом Мужской гороскоп на неделю с 29 июня по 6 июля 2025 года Овен (20 марта – 19 апреля). Овны, вам придется многое совмещать. Сейчас вы человек с миссией и стремитесь достичь как можно большего прогресса. Все ваше внимание будет сосредоточено на рабочих проектах или на активном поиске новой должности.

Если вы замечаете напряжение с коллегами, возможно, придется действовать осторожно. Вы также можете сосредоточиться на вопросах похудения или улучшения физической формы. Гороскоп для мужчин – Овны / Фото freepik Телец (19 апреля – 20 мая). Тельцы, у вас страстная натура, и сейчас она проявляется с полной силой. В вашем сердце пылает огонь, и это, вероятно, проявляется в большей сосредоточенности на романтике и свиданиях.

Это один из лучших периодов и для одиноких, чтобы найти много новых знакомств, сексуальных приключений или кого-то, кто действительно зажжет ваше сердце. Это прекрасное время, чтобы расслабиться и наслаждаться каждым моментом. Гороскоп для мужчин – Тельцы / Фото freepik Близнецы (20 мая – 20 июня). Близнецы, вы почувствуете эмоциональный подъем в это время, и это может потребовать немного больше равновесия. Если чувствуете раздражение или повышенную чувствительность, попробуйте найти причину.

У вас будет много активности или напряжения в ситуациях, связанных с домом, семьей, бытом или недвижимостью. Вы можете быть сосредоточены на переезде или ремонте. Лучше всего сейчас – успокоиться среди хаоса. Гороскоп для мужчин – Близнецы / Фото freepik Рак (20 июня – 22 июля). Раки, жизнь сейчас очень насыщенная, и вы хотите новых приключений и впечатлений. Вы можете заметить более общительную атмосферу в общении с друзьями, братьями и сестрами или соседями, а еще вы с нетерпением ждете летних развлечений.

Некоторые из вас могут быть очень сосредоточенным на интеллектуальных занятиях, коммуникации или контрактах. Если вы хотите что-то запустить, например подкаст или блог, сейчас для этого отличное время. Гороскоп для мужчин – Раки / Фото freepik Лев (22 июля – 22 августа). Львы, вы любите роскошный образ жизни, и сейчас большое внимание идет к финансам. Кажется, будет много денег, которые поступают и тратятся.

Обратите внимание, вам следует быть осторожным, потому что есть угроза значительных трат с вашего банковского счета. Это может быть связано с очень крупными покупками или острой необходимостью погасить долги. Если вы поищете способы заработать больше, то сможете значительно увеличить свои доходы. Гороскоп для мужчин – Львы / Фото freepik Дева (22 августа – 22 сентября). Девы, не позволяйте ничему остановить вас. Сейчас у вас внутри пылает огонь, и вы готовы уничтожить все, что стоит на вашем пути. Это может помочь вам достичь значительного прогресса в отношении любых личных или профессиональных целей.

Любые планы или инициативы, которые вы запускаете сейчас, будут иметь дополнительный импульс. Некоторые могут чувствовать себя более агрессивным, импульсивным и разочарованным в это время из-за отсутствия каких-то возможностей или шансов. Гороскоп для мужчин – Девы / Фото freepik Интересно знать Ученые установили, кто влюбляется раньше – мужчины или женщины Весы (22 сентября – 22 октября). Весы, сейчас чувствуется очень странная энергия. Возможно, вы желаете большего одиночества. Возможно, работаете над разработкой крупных проектов. Если вы приспособитесь, наладите детали и спланируете все заранее, то сможете достичь значительного прогресса.

Однако некоторые могут почувствовать себя немного более тревожным. Сейчас не время запускать планы или атаковать – лучше сосредоточиться на своем прошлом, прежде чем отправляться в новые путешествия. Гороскоп для мужчин – Весы / Фото freepik Скорпион (22 октября – 21 ноября). Скорпионы, вы сейчас полны энергии для развлечений, игр и приключений. Ваша социальная жизнь расцветает, в календаре может быть миллион увлекательных событий. Также вы можете упорно работать, чтобы достичь важной цели или мечты, которая может принести вам громкие аплодисменты.

Некоторые могут вступить в страстные сексуальные отношения с другом или подругой, если вы на одной волне. И, возможно, вы обнаружите, что чувствуете напряжение с кем-то, кто вас раздражает. Гороскоп для мужчин – Скорпионы / Фото freepik Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Стрельцы, сейчас, похоже, вы упорно работаете над важными карьерными проектами или планами. С одной стороны, вы можете достичь значительного прогресса, с другой, если вы не на правильном пути или испытываете период стагнации, то будете испытывать разочарование, гнев и отчаяние.

Сейчас главное – стратегически подойти к своим целям. Если есть напряжение с авторитетным лицом или конкурентом, не стоит давать отпор открыто. Гороскоп для мужчин – Стрельцы / Фото freepik Козерог (21 декабря – 19 января). Козероги, вы можете чувствовать более глубокую потребность в переменах, новых горизонтах и потрясении рутины. Если вы сможете отправиться в путешествие или окунуться в общение с уникальными людьми, опытом или идеями, то сможете почувствовать огромное удовольствие от этого. Это может быть что-то простое, как обучение новым навыкам.

Некоторые из вас могут быть очень сосредоточены на юридической ситуации, публикациях, медиа-проектах или на академических вопросах. Гороскоп для мужчин – Козероги / Фото freepik Водолей (19 января – 18 февраля). Водолеи, вы можете достичь значительного прогресса в крупных финансовых делах, или же в конце концов пожалеть о том, как вы распоряжались своими деньгами раньше.

Вы можете стремиться к большему, спеша получить компенсацию, наследство, премию. Можете выплатить долг, или наоборот – взять на себя больше обязательств. Сейчас сложная энергия, поэтому вы должны быть особенно осторожным. В отношениях стоит больше сосредоточиться на интимной жизни. Гороскоп для мужчин – Водолеи / Фото freepik Рыбы (18 февраля – 20 марта). Рыбы, звезды подчеркивают важность ваших отношений. Сейчас не время действовать самостоятельно, иначе вы можете столкнуться с большим сопротивлением на пути к своим целям. Если вы решите работать с кем-то над достижением цели, личной или профессиональной, вы сможете достичь гораздо большего.

Если в это время появится враг или конкурент, который будет мешать вам, попробуйте перехитрить его и обойти, не давая ему об этом знать. Гороскоп для мужчин – Рыбы / Фото freepik