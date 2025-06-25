Звичайно ж, ми не закликаємо вас перебрати шафу та викинути геть усе. Натомість 24 Канал зверне увагу на речі, які відверто застарілі та не мають нічого спільного з відчуттям стилю.

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Що не варто носити чоловікові влітку

Футболки з глибоким V-подібним вирізом

Так, такий виріз уже не в тренді. Ба більше, такого формату футболки мають надто зухвалий вигляд і можуть бути недоречними. Якщо ж ви не готові прощатись з такими футболками, то варто поєднувати їх з легкими літніми сорочками.

Надто вузькі шорти

Це ще одна річ, якій не місце у вашому літньому гардеробі. По-перше, надто вузькі штани та шорти вже давно вийшли з моди. По-друге, вони надзвичайно непрактичні, коли за вікном спекотно. Тіло не матиме можливості достатньо дихати, ви прітимете і почуватиметесь максимально дискомфортно. Воно вам треба?



Шорти мають бути вільними та дихаючими / Фото freepik

Капрі

Так, їх досі хтось носить. Але ми би не рекомендували. І не тому, що ви нагадуватимете свого діда. Все тому, що такі речі, які сягають середини ікри, візуально спотворюють пропорції ваших ніг. Якщо ви ще й чоловік з низьким зростом, то вам категорично заборонено носити капрі!

Футболка у сіточку

О, так. Ця річ у нульових була одною з топових. Але нині такі речі не варто тримати у своєму гардеробі. По-перше, ви ж не хочете нікому виколювати очі. По-друге, для вентиляції тіла достатньо носити сорочку з льону або інших натуральних тканин. Єдине місце, де би можна було пробачити такі футболки, – пляж. І то там краще вже просто без футболки відпочивати.



Така футболка личитиме хіба на якомусь рейві / Фото coolbe

Мокасини у сітку

Так-так, ми продовжуємо розблоковувати спогади з нульових. Це ще одна дивна річ, якій однозначно не місце у гардеробі стильного чоловіка. По-перше, вони дивно виглядають. По-друге, вони аж ніяк не є тим взуттям, у якому ваша нога точно не пітнітиме. Краще вже носіть босоніжки, які можна поєднувати практично з будь-чим у вашому літньому гардеробі.

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Не біжіть відразу ж викидати речі, які ми назвали. Але поміркуйте над тим, що певний одяг у вашому гардеробі дійсно може негативно вплинути на ваш образ і сприйняття вас людьми навколо.