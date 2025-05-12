Адреналін і вихор драми у Раків, Скорпіонів і Козерогів: гороскоп на тиждень для чоловіків

Головною подією тижня буде Квітковий Місяць – повня у Скорпіоні 12 травня. Його енергія буде надзвичайно інтенсивною, змушуючи нас поглянути на тіньові сторони себе та інших, а також на наші бажання, пристрасті та одержимості.

Цей тиждень неодмінно принесе повороти долі – дехто побачить прориви, а інші натраплять на шок і потрясіння. Цей гороскоп від People на 24 Каналі допоможе зрозуміти кожному знаку Зодіаку, коли варто залягти на дно, а коли слід вийти на сонце. Дивіться також Як досягти щастя у повсякденному житті: у Гарварді кажуть, що ці 3 звички змінюють все Чоловічий гороскоп на тиждень з 12 до 18 травня 2025 року Овен (20 березня – 19 квітня). Тиждень приверне багато уваги до ваших стосунків, Овни. У цей час ви можете перебувати в процесі переговорів, укладання угоди або в інших справах, пов'язаних з грошима. Майте на увазі, що вам доведеться запастися терпінням – схоже, вас чекає несподіванка.

Це може бути штопор у ваших планах, хтось відмовиться від участі в останню хвилину або ситуація на ринку зміниться так, що ви будете збентежені. Гороскоп для чоловіків – Овни / Фото freepik Телець (19 квітня – 20 травня). Для вас, Тельці, настає один з найважливіших тижнів року щодо стосунків. Хоча зазвичай енергетика цього часу сприяє щасливому союзу, зараз можуть з'явитися шокуючі новини або рішення, буквально нізвідки, і ви навіть можете бути їхнім ініціатором.

Якщо ви або ваш партнер у бізнесі чи коханні не відчуваєте гармонії, це може спровокувати раптовий і вибухонебезпечний розрив або сварку. Гороскоп для чоловіків – Тельці / Фото freepik Близнюки (20 травня – 20 червня). Цього тижня, Близнюки, найкраще діяти повільно, терпляче й обережно. Ваші звичні справи й обов'язки можуть виявитися під загрозою. Наприклад, може виникнути раптова потреба звернутися по професійну пораду, тому що щось пішло не так.

Також робочий проєкт може зійти з рейок або за лаштунками можуть виникнути проблеми, які змусять вас або когось іншого прийняти рішення про зміни на роботі. Гороскоп для чоловіків – Близнюки / Фото freepik Рак (20 червня – 22 липня). Цей тиждень може принести адреналін або вихор драми, Раки. Ваша увага може бути зосереджена на одній з наступних сфер: кохання і побачення, діти, хобі або самовираження. Можливо, вам доведеться втрутитися в ситуацію, пов'язану з цими темами, щоб запобігти негативним наслідкам.

Що стосується позитивних новин, то дехто може почути похвалу за свої таланти, зустріти споріднену душу або почути важливе зізнання від коханої людини. Але десь за лаштунками може заварити кашу друг. Гороскоп для чоловіків – Раки / Фото freepik Лев (22 липня – 22 серпня). Цього тижня космічні вітри розгойдують вас, Леве, і ви побачите деякі потрясіння і сюрпризи в особистому і професійному житті. Можуть з'явитися несподівані новини, як-от про підвищення, визнання, можливість переїзду чи ремонту.

Але це також може бути час, коли вам потрібно буде контролювати ситуацію в кар'єрі та домашніх справах. Деякі з вас можуть навіть пережити раптове потрясіння, яке в підсумку вихлюпнеться у професійну сферу. Гороскоп для чоловіків – Леви / Фото freepik Діва (22 серпня – 22 вересня). Цього тижня Діви відчуватимуть себе так, ніби мчать назустріч торнадо, з безліччю злетів, падінь, поворотів і віражів. Деякі з вас можуть побачити шокуючі зміни, пов'язані з однією з наступних тем: комунікації, інтелектуальна діяльність, подорожі, контракти і юридичні аспекти.

Найкраще, що ви можете зробити – застосувати свій знаменитий практицизм, щоб бути методичним і стратегічним і знаходити рішення. Стрес лише роздмухає полум'я, а не загасить пожежу. Гороскоп для чоловіків – Діви / Фото freepik Зверніть увагу Парфуми зірки "Еліти" Арона Піпера – аромат, що зачаровує найуспішніших людей світу Терези (22 вересня – 22 жовтня). На тижні ви будете приділяти особливу увагу питанням грошей і багатства, Терези, незалежно від того, чи будуть це ринки, які безпосередньо впливають на вас, чи зовнішні ситуації, які відбиваються на ваших доходах.

З позитивного: ви можете почути новину про цікаву пропозицію роботи або підвищення зарплати, тоді як іншим, можливо, доведеться залізти в кишеню, щоб покрити значні витрати. Гороскоп для чоловіків – Терези / Фото freepik Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада). На вас, Скорпіони, чекає один з найважливіших тижнів року, і він таки буде цікавим! Він може закрутитися у блаженство з сюрпризами, від яких ви будете на сьомому небі від щастя, або ж це може бути ураган драми.

Ви – головна подія цього тижня, і вам належить вирішити дуже важливу справу. Це може бути прорив або грубе пробудження, яке призведе до усвідомлення того, що вам потрібні серйозні зміни. Партнер або опонент також може бути особливо імпульсивним на тижні, будьте обережні. Гороскоп для чоловіків – Скорпіони / Фото freepik Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Хоча ви живете заради пригод і хвилювань, Стрільці, тиждень заохочує вас не забувати про свої ключові пріоритети, такі як робота і рутина. Щось може стати на заваді вашим планам, і вам доведеться швидко приймати рішення, щоб впоратися з цим.

Наприклад, необхідність щось переоцінити може бути очевидною. Космос також заохочує вас до роздумів, щоб залягти на дно і перезарядитися цього тижня. Так і вчиніть. Гороскоп для чоловіків – Стрільці / Фото freepik Козеріг (21 грудня – 19 січня). Тиждень буде досить бурхливим, Козероги. Він приверне більше уваги до вашого особистого життя, до романтичних стосунків і спілкування. Здається, хтось раптово починає поводитися не так, як зазвичай, або є драма, що ховається від радарів.

Це може спричинити раптову проблему в особистому житті або в колі друзів, якщо у вас не склалися стосунки з кимось із них. Також деякі двері можуть у чудесний спосіб відчинитися перед вами – або ж зачинитися перед вашим обличчям. Гороскоп для чоловіків – Козероги / Фото freepik Водолій (19 січня – 18 лютого). Всесвіт підкидає вам, Водоліям, ще один важкий тиждень. Дві сфери вашого життя можуть опинитися під перехресним вогнем: дім і сім'я проти кар'єри. На обох рівнях може виникнути напруга, і це може проявлятися по-різному.

Може з'явитися пропозиція про роботу, але вона вимагатиме від вас більше часу проводити поза домом або взагалі переїхати. Найкраще, що ви можете зробити – це спробувати знайти баланс. Гороскоп для чоловіків – Водолії / Фото freepik Риби (18 лютого – 20 березня). Приготуйтеся до тижня, який може залишити вас трохи виснаженими, Риби. Це може бути пов'язано з інтелектуальною діяльністю, з навчанням або створенням проєкту, контрактними питаннями, юридичними, або поїздками.

У цей час все проходить через блендер, і обов'язково з'являться несподівані новини та зміни. Найкраще – переглядати це все, і якщо є змога відкласти це на тиждень – два, то згодом може з'явитися чіткіше уявлення про те, як діяти далі. Гороскоп для чоловіків – Риби / Фото freepik