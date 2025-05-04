І щойно ми їх набудемо, наше щастя стане рішенням, яке ми зможемо активно приймати щодня. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.
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Три звички, що зроблять вас щасливішими у повсякденні
- Перша – виходьте з дому. У статті в Harvard Health Publishing експерти пишуть, що одним із ключів до щоденного щастя є фізична активність, особливо поза межами дому. Вона вивільняє ендорфіни й покращує настрій та самопочуття в цілому. Вчені рекомендують займатися фізичними вправами 30 хвилин на день. Якщо ви не можете з цим впоратися, варто хоча б робити короткі прогулянки – навіть кілька хвилин можуть змінити ситуацію на краще.
- Друга – тіште себе чимось щодня. Експерти Гарварда пишуть, що важливо дозволяти собі маленькі задоволення у повсякденному житті. Слід знайти речі, які приносять вам задоволення, і тішити себе чимсь із них щодня. Це можуть бути дуже маленькі речі, які не коштують багато або взагалі нічого. Почитайте улюблену книгу, з'їжте смачний десерт, пограйте з домашнім улюбленцем, подивіться серіал, послухайте пісню, яка завжди підіймає вам настрій тощо. Важливо робити ці речі щодня, щоб протидіяти негативу чи розчаруванням, які трапляються серед рутини.
Наше щастя залежить від рішень, які ми активно приймаємо щодня / Фото freepik
- Третя – зменшуйте кількість рішень, які вам доводиться приймати. Якщо ви залишаєте собі занадто багато варіантів, у вас швидко виникає "втома від прийняття рішень", яка своєю чергою змушує вас відчувати себе пригніченим і розчарованим. Прикладом, який гарно ілюструє це, є ситуація, коли ви сидите перед телевізором у п'ятницю ввечері – і просто не можете вирішити, що ж хочете дивитися.
- Бонусна порада: створіть собі вдома максимально комфортну атмосферу. Оберіть одяг, в якому ви почуваєтеся найкомфортніше, оточіть себе предметами, які вам найбільше подобаються, і складайте списки – страв, які ви хочете з'їсти, серіалів, які ви хочете подивитися тощо, щоб звертатися до них, коли вам не хочеться приймати рішення.