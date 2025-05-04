І щойно ми їх набудемо, наше щастя стане рішенням, яке ми зможемо активно приймати щодня. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

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Три звички, що зроблять вас щасливішими у повсякденні

Перша – виходьте з дому. У статті в Harvard Health Publishing експерти пишуть, що одним із ключів до щоденного щастя є фізична активність, особливо поза межами дому. Вона вивільняє ендорфіни й покращує настрій та самопочуття в цілому. Вчені рекомендують займатися фізичними вправами 30 хвилин на день. Якщо ви не можете з цим впоратися, варто хоча б робити короткі прогулянки – навіть кілька хвилин можуть змінити ситуацію на краще.

У статті в Harvard Health Publishing експерти пишуть, що одним із ключів до щоденного щастя є фізична активність, особливо поза межами дому. Вона вивільняє ендорфіни й покращує настрій та самопочуття в цілому. Вчені рекомендують займатися фізичними вправами 30 хвилин на день. Якщо ви не можете з цим впоратися, варто хоча б робити короткі прогулянки – навіть кілька хвилин можуть змінити ситуацію на краще. Друга – тіште себе чимось щодня. Експерти Гарварда пишуть, що важливо дозволяти собі маленькі задоволення у повсякденному житті. Слід знайти речі, які приносять вам задоволення, і тішити себе чимсь із них щодня. Це можуть бути дуже маленькі речі, які не коштують багато або взагалі нічого. Почитайте улюблену книгу, з'їжте смачний десерт, пограйте з домашнім улюбленцем, подивіться серіал, послухайте пісню, яка завжди підіймає вам настрій тощо. Важливо робити ці речі щодня, щоб протидіяти негативу чи розчаруванням, які трапляються серед рутини.

Наше щастя залежить від рішень, які ми активно приймаємо щодня / Фото freepik