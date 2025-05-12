Адреналин и вихрь драмы у Раков, Скорпионов и Козерогов: гороскоп на неделю для мужчин

Главным событием недели будет Цветочная Луна – полнолуние в Скорпионе 12 мая. Ее энергия будет чрезвычайно интенсивной, заставляя нас взглянуть на теневые стороны себя и других, а также на наши желания, страсти и одержимости.

Эта неделя непременно принесет повороты судьбы – некоторые увидят прорывы, а другие столкнутся с шоком и потрясениями. Этот гороскоп от People на 24 Канале поможет понять каждому знаку Зодиака, когда стоит залечь на дно, а когда следует выйти на солнце. Смотрите также Как достичь счастья в повседневной жизни: в Гарварде говорят, что эти 3 привычки меняют все Мужской гороскоп на неделю с 12 по 18 мая 2025 года Овен (20 марта – 19 апреля). Неделя привлечет много внимания к вашим отношениям, Овны. В это время вы можете находиться в процессе переговоров, заключения сделки или в других делах, связанных с деньгами. Имейте в виду, что вам придется запастись терпением – похоже, вас ждет неожиданность.

Это может быть штопор в ваших планах, кто-то откажется от участия в последнюю минуту или ситуация на рынке изменится так, что вы будете обескуражены. Гороскоп для мужчин – Овны / Фото freepik Телец (19 апреля – 20 мая). Для вас, Тельцы, наступает одна из важнейших недель года в отношениях. Хотя обычно энергетика этого времени способствует счастливому союзу, сейчас могут появиться шокирующие новости или решения, буквально ниоткуда, и вы даже можете быть их инициатором.

Если вы или ваш партнер в бизнесе или любви не чувствуете гармонии, это может спровоцировать внезапный и взрывоопасный разрыв или ссору. Гороскоп для мужчин – Тельцы / Фото freepik Близнецы (20 мая – 20 июня). На этой неделе, Близнецы, лучше всего действовать медленно, терпеливо и осторожно. Ваши привычные дела и обязанности могут оказаться под угрозой. Например, может возникнуть внезапная необходимость обратиться за профессиональным советом, потому что что-то пошло не так.

Также рабочий проект может сойти с рельсов или за кулисами могут возникнуть проблемы, которые заставят вас или кого-то другого принять решение о переменах на работе. Гороскоп для мужчин – Близнецы / Фото freepik Рак (20 июня – 22 июля). Эта неделя может принести адреналин или вихрь драмы, Раки. Ваше внимание может быть сосредоточено на одной из следующих сфер: любовь и свидания, дети, хобби или самовыражение. Возможно, вам придется вмешаться в ситуацию, связанную с этими темами, чтобы предотвратить негативные последствия.

Что касается позитивных новостей, то некоторые могут услышать похвалу за свои таланты, встретить родственную душу или услышать важное признание от любимого человека. Но где-то за кулисами может заварить кашу друг. Гороскоп для мужчин – Раки / Фото freepik Лев (22 июля – 22 августа). На этой неделе космические ветры раскачивают вас, Лев, и вы увидите некоторые потрясения и сюрпризы в личной и профессиональной жизни. Могут появиться неожиданные новости, например о повышении, признании, возможности переезда или ремонта.

Но это также может быть время, когда вам нужно будет контролировать ситуацию в карьере и домашних делах. Некоторые из вас могут даже пережить внезапное потрясение, которое в итоге выплеснется в профессиональную сферу. Гороскоп для мужчин – Львы / Фото freepik Дева (22 августа – 22 сентября). На этой неделе Девы будут чувствовать себя так, будто мчатся навстречу торнадо, с множеством взлетов, падений, поворотов и виражей. Некоторые из вас могут увидеть шокирующие изменения, связанные с одной из следующих тем: коммуникации, интеллектуальная деятельность, путешествия, контракты и юридические аспекты.

Лучшее, что вы можете сделать – применить свой знаменитый практицизм, чтобы быть методичным и стратегическим и находить решения. Стресс лишь раздует пламя, а не потушит пожар. Гороскоп для мужчин – Девы / Фото freepik Обратите внимание Духи звезды "Элиты" Арона Пипера – аромат, что очаровывает самых успешных людей мира Весы (22 сентября – 22 октября). На неделе вы будете уделять особое внимание вопросам денег и богатства, Весы, независимо от того, будут ли это рынки, которые непосредственно влияют на вас, или внешние ситуации, которые отражаются на ваших доходах.

Из позитивного: вы можете услышать новость об интересном предложении работы или повышении зарплаты, тогда как другим, возможно, придется залезть в карман, чтобы покрыть значительные расходы. Гороскоп для мужчин – Весы / Фото freepik Скорпион (22 октября – 21 ноября). Вас, Скорпионы, ждет одна из важнейших недель года, и она таки будет интересной! Она может закрутиться в блаженство с сюрпризами, от которых вы будете на седьмом небе от счастья, или же это может быть ураган драмы.

Вы – главное событие этой недели, и вам предстоит решить очень важное дело. Это может быть прорыв или грубое пробуждение, которое приведет к осознанию того, что вам нужны серьезные перемены. Партнер или оппонент также может быть особенно импульсивным на неделе, будьте осторожны. Гороскоп для мужчин – Скорпионы / Фото freepik Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Хотя вы живете ради приключений и волнений, Стрельцы, неделя поощряет вас не забывать о своих ключевых приоритетах, такие как работа и рутина. Что-то может помешать вашим планам, и вам придется быстро принимать решения, чтобы справиться с этим.

Например, необходимость что-то переоценить может быть очевидной. Космос также поощряет вас к размышлениям, чтобы залечь на дно и перезарядиться на этой неделе. Так и поступите. Гороскоп для мужчин – Стрельцы / Фото freepik Козерог (21 декабря – 19 января). Неделя будет довольно бурной, Козероги. Она привлечет больше внимания к вашей личной жизни, к романтическим отношениям и общению. Кажется, кто-то внезапно начинает вести себя не так, как обычно, или есть драма, скрывающаяся от радаров.

Это может повлечь внезапную проблему в личной жизни или в кругу друзей, если у вас не сложились отношения с кем-то из них. Также некоторые двери могут чудесным образом открыться перед вами – или же закрыться перед вашими глазами. Гороскоп для мужчин – Козероги / Фото freepik Водолей (19 января – 18 февраля). Вселенная подбрасывает вам, Водолеям, еще одну тяжелую неделю. Две сферы вашей жизни могут оказаться под перекрестным огнем: дом и семья против карьеры. На обоих уровнях может возникнуть напряжение, и это может проявляться по-разному.

Может появиться предложение о работе, но она потребует от вас больше времени проводить вне дома или вообще переехать. Лучшее, что вы можете сделать – это попытаться найти баланс. Гороскоп для мужчин – Водолеи / Фото freepik Рыбы (18 февраля – 20 марта). Приготовьтесь к неделе, которая может оставить вас немного истощенными, Рыбы. Это может быть связано с интеллектуальной деятельностью, с обучением или созданием проекта, контрактными вопросами, юридическими, или поездками.

В это время все проходит через блендер, и обязательно появятся неожиданные новости и перемены. Лучше всего – просматривать это все, и если есть возможность отложить это на неделю – две, то впоследствии может появиться более четкое представление о том, как действовать дальше. Гороскоп для мужчин – Рыбы / Фото freepik