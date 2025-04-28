Тож зараз головне – набратися наполегливості та скористатися цим часом для пошуку практичних і реалістичних рішень. А що буде саме з вашим знаком Зодіаку – читайте у гороскопі від People на 24 Каналі.

Дивіться також Сексуальний магнетизм чи суцільні відмови: гороскоп кохання і сексу для чоловіків на 2025 рік

Чоловічий гороскоп на тиждень з 28 квітня до 4 травня 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня).

Овни, зараз вам слід більше уваги приділяти фінансам, майну, бюджету. Можуть відчинитися двері для підвищення зарплати, нової роботи або вигідного клієнта. Але не чекайте, поки щось впаде вам в руки, а стратегічно продумайте, як примножити багатство зараз.

У цей час також можливі певні тертя, потенційно драматичні події в особистому житті та дружбі. Дехто може відчути, що довгострокова мета приносить стрес.

Гороскоп для чоловіків – Овни / Фото freepik

Телець (19 квітня – 20 травня).

Це може бути захопливий час для нових починань. Знання того, до чого ви хочете прагнути в наступному році, буде особливо корисним, щоб почати втілювати плани в життя вже зараз. Саме зараз ви можете легко змінити ситуацію на свою користь.

Всесвіт кидає кості й каже, що настав час зробити крок уперед і почати жити за новими правилами, Тельці. У цей час також може виникнути певна напруженість у сімейному житті та кар'єрі. У вас може бути багато справ.

Гороскоп для чоловіків – Тельці / Фото freepik

Близнюки (20 травня – 20 червня).

Останнім часом у вашому житті були злети й падіння, і, схоже, зараз ви відчуваєте потребу перезарядити свої батареї. Це ідеальний час для практики уважності, спокою і безтурботності для вас, Близнюки. Відпочиньте, підзарядіться. А потім можете почати роботу над проєктом чи взятися до іншої роботи.

Окремо слід зазначити, що, схоже, назріває певна драма в одній зі сфер життя, то зробіть все можливе, щоб діяти без поспіху.

Гороскоп для чоловіків – Близнюки / Фото freepik

Рак (20 червня – 22 липня).

Раки, ви будете більше зосереджуватися на тому, що робить вас найщасливішими. На надії, цілях, довгострокових прагненнях і на тому, як ви можете досягти глибокого рівня самореалізації. Найкраще, що ви можете зробити – це чітко визначити свої стратегії для втілення всього, чого ви прагнете.

Ви також можете виявити, що взаємодія з громадами, відвідування заходів та зв'язок з вашою мережею друзів можуть бути особливо приємними. У цей час може виникнути напруженість у фінансових питаннях, тому зробіть все можливе, щоб оцінити свої ресурси.

Гороскоп для чоловіків – Раки / Фото freepik

Лев (22 липня – 22 серпня).

Леви, цей тиждень відкриє вам нові можливості у професійному житті та в тому, як до вас ставиться громадськість. Простіше кажучи, це може означати надходження нової пропозиції про роботу, підвищення або сприятливу можливість злетіти вище відповідно до ваших амбіцій.

Деякі з вас, однак, можуть бути більш зациклені на зміні напрямку своєї кар'єри, особливо якщо ви продовжуєте відчувати, що б'єтеся об скляну стелю, яка, здається, ніколи не розіб'ється. У цей час також є потенціал для гострої драматичної ситуації, наприклад боротьби за владу.

Гороскоп для чоловіків – Леви / Фото freepik

Діва (22 серпня – 22 вересня).

Космос поплескує вас по спині, Діви, та заохочує зробити крок до нових горизонтів. Ви зможете досягти розширення і зростання як в особистому, так і в професійному плані. Щось підказує вам струснути рутину і вирушити в подорож – фізичну або метафоричну.

Однак пам'ятайте, що в цей час може виникнути значне напруження, пов'язане зі звичками, колегами або роботою. Найкраще тут – залягти на дно!

Гороскоп для чоловіків – Діви / Фото freepik

Терези (22 вересня – 22 жовтня).

Відкрийте двері для багатства і стабільності у вашому житті, Терези. Ви можете приділити більше уваги великим фінансовим питанням. Але гроші можуть то надходити, то зникати. Деякі з вас можуть побачити перехід навколо великої кредитної лінії, боргу, бонусу, спадщини або угоди. Однак переконайтеся, що ви не набрали занадто багато боргів, інакше в майбутньому вам доведеться рвати на собі волосся через це.

У вашому особистому житті може виникнути серйозна напруга, особливо в любовних або дружніх стосунках.

Гороскоп для чоловіків – Терези / Фото freepik

Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада).

Вже час зосередитися на партнерських відносинах, Скорпіони. Це важливий період для того, щоб оцінити, на якому етапі ви й ваша половинка. Складання довгострокових планів, зближення, підписання документів або серйозні обіцянки – все це може стати реальністю, якщо ви перебуваєте у справжній злагоді.

Якщо ж ви не працюєте в тандемі, можливо, вам доведеться переглянути ситуацію. У цей час може виникнути деяка напруженість у домашньому житті або професійній сфері.

Гороскоп для чоловіків – Скорпіони / Фото freepik

Стрілець (22 листопада – 21 грудня).

Цього тижня Стрільцям варто прискорити темп. Ви можете виявити, що у вашому календарі з'явився шквал обов'язків. На щастя, можуть з'явитися можливості їх полегшити, наприклад, перейти на нову посаду або з головою поринути у досягнення конкретних цілей.

Разом із тим ви можете усвідомити, що вам потрібно краще збалансувати ситуацію між роботою та особистим життям. Також зауважте, що в цей час може назрівати драматична ситуація, пов'язана з вашою інтелектуальною діяльністю, поїздками або юридичними питаннями.

Гороскоп для чоловіків – Стрільці / Фото freepik

Козеріг (21 грудня – 19 січня).

Настав час дозволити своєму серцю випромінювати світло, Козероги. Наступні дні принесуть вам багато радості. Зверніть увагу на любов, яку ви даруєте, і на те, що наповнює вас, особливо коли мова про задоволення, романтику, пристрасті, хобі або творчість.

Це чудовий період, щоб зосередитися на побаченнях, якщо ви самотні, або збільшити іскру у ваших стосунках, якщо ви в парі. Кохання може виблискувати, як діамант!

Гороскоп для чоловіків – Козероги / Фото freepik

Водолій (19 січня – 18 лютого).

Небеса заохочують вас копати глибше в цей час і оцінювати свою емоційну стабільність, Водолії. На більш практичному рівні це може бути пов'язано з вашим минулим, домашнім життям, нерухомістю або сімейними ситуаціями. У цей час може з'явитися можливість просунутися вперед, наприклад – прийняти рішення про переїзд, підписати новий договір оренди або змінити своє житлове середовище.

Також може назрівати гроза, коли ви зіткнетеся з протилежною силою або людиною, яка не має з вами спільних поглядів. Напруга може бути досить сильною.

Гороскоп для чоловіків – Водолії / Фото freepik

Риби (18 лютого – 20 березня).

Настав час розправити крила, Риби! Ви почуватиметеся енергійними, спонтанними й прагнутимете до високих перспектив. Подорожі будуть особливо приємними зараз і в найближчі тижні. Спілкування теж може бути прекрасним.

Дехто з вас може зануритися в проєкти, пов'язані з комунікаціями, переговорами або серйозними інтелектуальними пошуками в найближчому майбутньому. Однак пам'ятайте, що під землею може кипіти лава, особливо щодо ваших колег або питань працевлаштування.

Гороскоп для чоловіків – Риби / Фото freepik