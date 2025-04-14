Тельці та Діви – ось нарешті ваш час брати життя під контроль: гороскоп на тиждень для чоловіків

Весняні вібрації вже у повітрі, і це перший тиждень року, коли ми відчуємо, як Всесвіт знову набирає обертів. Прокидаються Меркурій, що керує нашою рутиною та розумом, Венера, яка відповідає за наші стосунки, і Марс, пов'язаний з драйвом.

Ми відчуємо запал щодо наших цілей і додатковий сплеск пристрасті після 17 квітня, а 16 квітня – ідеальний день для відпочинку та творчості. А що буде саме з вашим знаком Зодіаку – читайте у гороскопі від People на 24 Каналі. Дивіться також Безстрашні лідери: 5 успішних чоловіків-Овнів, які надихнуть вас на зміни у житті Чоловічий гороскоп на тиждень з 14 до 20 квітня 2025 року Овен (20 березня – 19 квітня). Овни, ви вже досить довго в зоні викривлення. Вам могло здаватися, що ви постійно намагаєтеся просунутися крізь намул, змушені переглядати ситуації, плани та дискусії з минулого.

На щастя, зараз ви відчуєте, що життя стає прудкою річкою, і ви зможете повільно, але впевнено повертатися на свої позиції. Не поспішайте, але будьте впевнені, що можете рухатися далі. Гороскоп для чоловіків – Овни / Фото freepik Телець (19 квітня – 20 травня). За останні кілька місяців, Тельці, ви, ймовірно, чухали потилицю, чому майже нічого не зрушилося з місця в жодній зі сфер вашого життя. Проєкти зупинялися, або ж ви були зайняті ситуаціями, які раптово виринали з тіні.

Та тепер зірки повертаються, і ви можете виявити, що знову можете рухатися. Багато чого з ваших справ може стати на свої місця, і ви повернетеся на правильний шлях. Гороскоп для чоловіків – Тельці / Фото freepik Близнюки (20 травня – 20 червня). Останніми тижнями життя було повільним, Близнюки, але вам, можливо, це подобалося більше, ніж іншим знакам Зодіаку. Хоча у вас може виникнути плутанина з важливими цілями, також буде можливість переглянути свої довгострокові плани або відновити зв'язок із друзями.

Добре було б зараз жити сьогоднішнім днем і не перейматися тим, що вам не підвладне. Якщо у вас були плани в стагнації або непорозуміння з другом – все може почати налагоджуватися. Гороскоп для чоловіків – Близнюки / Фото freepik Рак (20 червня – 22 липня). Протягом тривалого часу, Раки, ви могли відчувати, що професійні справи схожі на спроби зрушити валун в гору з дуже незначним прогресом. Рвати на собі волосся від відсутності руху вперед або від того, що з'явився нескінченний список справ, не треба.

Зараз ви можете знайти правильний шлях, наприклад – почувши пораду від авторитетної особи. Динаміка може бути не такою швидкою, як вам хотілося б, але ви все одно можете використати ці дні для вдосконалення своїх стратегій. Гороскоп для чоловіків – Раки / Фото freepik Лев (22 липня – 22 серпня). Останні кілька тижнів були заплутаними для вас, Леви. Ви, ймовірно, відчували глибоке прагнення до пригод і змін, але, можливо, не знали, як його реалізувати або в якому напрямку рухатися. Це може стосуватися вашого особистого чи професійного життя.

Тепер ви можете почати бачити, що перед вами відкриваються двері в різних напрямках, і ви можете розправити крила та знову відчути впевненість у своїй сміливості. Гороскоп для чоловіків – Леви / Фото freepik Діва (22 серпня – 22 вересня). Останніми тижнями, Діви, здається, у вашому житті бракувало рівноваги. Це могло проявитися у різні способи. Хтось міг відчути, що інтимні потреби не задоволені, або що виникла потреба переглянути довіру, вразливість і альянси. Для інших це могли бути проблеми з великими фінансовими питаннями.

На щастя, цього тижня все, що раніше зійшло з рейок, має знову опинитися під контролем. Гороскоп для чоловіків – Діви / Фото freepik Терези (22 вересня – 22 жовтня). Останніми тижнями вас закрутило в циклоні щодо всіх питань, пов'язаних з партнерством, Терези. Можливо, була потреба переглянути своє становище. Починаючи від сьогодні справи повинні нарешті почати вирівнюватися.

Як і раніше, дійте обережно, але будьте відкриті до нових підходів до просування вперед. Дехто може відновити зв'язки з партнерами з минулого, і якщо так, то вам, можливо, доведеться вирішити, чи варто це робити. Гороскоп для чоловіків – Терези / Фото freepik Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада). Ви можете відчути, що всесвіт випробовує вас, Скорпіони. Щось суттєво змінилося у вашій продуктивності, зайнятості, рутині чи обов'язках. Можливо, вам здається, що на вас навалилося занадто багато, ви вийшли з-під контролю, відчуваєте вигорання або, скоріше, чекаєте, коли щось нарешті зрушиться з мертвої точки.

Але хороша енергія вже поруч, тож розробляйте стратегію, як проставити всі крапки над "і". Гороскоп для чоловіків – Скорпіони / Фото freepik Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Останні кілька тижнів могли спричинити затримки, Стрільці. Могла виникнути плутанина, проблеми або застій у романтичному житті, стосунках із дітьми або загальному задоволенні від життя.

Тепер, рухаючись вперед, ви, швидше за все, побачите, що стало причиною цього всього, а вона тим часом зникне сама по собі, що дозволить вам знову рухатися вперед. Гороскоп для чоловіків – Стрільці / Фото freepik Козеріг (21 грудня – 19 січня). Козероги, ви могли відчути, що останніми тижнями ваші емоції були дещо заплутані. Хтось із вас міг бути більш збудженим або відстороненим, залежно від того, наскільки ви в контакті зі своїми почуттями.

Можливо, це пов'язано з вашим домашнім життям, сімейним, побутом або нерухомістю. Якщо щось було не так у цих питаннях, зараз ви почнете з цим справлятися. Дійте повільно, але впевнено. Гороскоп для чоловіків – Козероги / Фото freepik Водолій (19 січня – 18 лютого). Останні кілька тижнів вам, Водоліям, могло бути важко доносити свої думки та ідеї до світу. Вам могло здаватися, що ви та всі навколо вас не розмовляєте однією мовою. Дехто міг відчувати плутанину в справах, пов'язаних з комунікаціями, соціальним життям, контрактами або маршрутами подорожей.

На щастя, нарешті все знову має рухатися вперед. Попередні негаразди не карали вас, а лише перевіряли терпіння. Гороскоп для чоловіків – Водолії / Фото freepik Риби (18 лютого – 20 березня). Риби, ви, мабуть, вже давно помітили досить мляву енергію. Можливо, ви відчували глибоку плутанину або потребу в перегляді фінансових питань, доходу або роботи.

Якщо були затримки з грошима або витрати були більшими, ніж вам хотілося, зараз все має почати вирішуватися. Витратьте трохи часу, щоб переглянути свої рахунки та відкоригувати план прибутків і видатків. Гороскоп для чоловіків – Риби / Фото freepik