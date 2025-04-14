Тельці та Діви – ось нарешті ваш час брати життя під контроль: гороскоп на тиждень для чоловіків
- Терези – у ці дні ви можете відновити зв'язки з партнерами з минулого, але поміркуйте, чи варто. Водолії – попередні негаразди не карали вас, а лише перевіряли терпіння. Близнюки – не варто перейматися тим, що вам не підвладне.
- Леви – ви можете нарешті розправити крила та знову відчути впевненість. Скорпіони – ви відчуваєте вигорання, але хороша енергія вже поруч. Докладно про ці та всі інші знаки Зодіаку – далі у цьому тижневому гороскопі для чоловіків.
Весняні вібрації вже у повітрі, і це перший тиждень року, коли ми відчуємо, як Всесвіт знову набирає обертів. Прокидаються Меркурій, що керує нашою рутиною та розумом, Венера, яка відповідає за наші стосунки, і Марс, пов'язаний з драйвом.
Ми відчуємо запал щодо наших цілей і додатковий сплеск пристрасті після 17 квітня, а 16 квітня – ідеальний день для відпочинку та творчості. А що буде саме з вашим знаком Зодіаку – читайте у гороскопі від People на 24 Каналі.
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Чоловічий гороскоп на тиждень з 14 до 20 квітня 2025 року
Овен (20 березня – 19 квітня).
- Овни, ви вже досить довго в зоні викривлення. Вам могло здаватися, що ви постійно намагаєтеся просунутися крізь намул, змушені переглядати ситуації, плани та дискусії з минулого.
- На щастя, зараз ви відчуєте, що життя стає прудкою річкою, і ви зможете повільно, але впевнено повертатися на свої позиції. Не поспішайте, але будьте впевнені, що можете рухатися далі.
Телець (19 квітня – 20 травня).
- За останні кілька місяців, Тельці, ви, ймовірно, чухали потилицю, чому майже нічого не зрушилося з місця в жодній зі сфер вашого життя. Проєкти зупинялися, або ж ви були зайняті ситуаціями, які раптово виринали з тіні.
- Та тепер зірки повертаються, і ви можете виявити, що знову можете рухатися. Багато чого з ваших справ може стати на свої місця, і ви повернетеся на правильний шлях.
Близнюки (20 травня – 20 червня).
- Останніми тижнями життя було повільним, Близнюки, але вам, можливо, це подобалося більше, ніж іншим знакам Зодіаку. Хоча у вас може виникнути плутанина з важливими цілями, також буде можливість переглянути свої довгострокові плани або відновити зв'язок із друзями.
- Добре було б зараз жити сьогоднішнім днем і не перейматися тим, що вам не підвладне. Якщо у вас були плани в стагнації або непорозуміння з другом – все може почати налагоджуватися.
Рак (20 червня – 22 липня).
- Протягом тривалого часу, Раки, ви могли відчувати, що професійні справи схожі на спроби зрушити валун в гору з дуже незначним прогресом. Рвати на собі волосся від відсутності руху вперед або від того, що з'явився нескінченний список справ, не треба.
- Зараз ви можете знайти правильний шлях, наприклад – почувши пораду від авторитетної особи. Динаміка може бути не такою швидкою, як вам хотілося б, але ви все одно можете використати ці дні для вдосконалення своїх стратегій.
Лев (22 липня – 22 серпня).
- Останні кілька тижнів були заплутаними для вас, Леви. Ви, ймовірно, відчували глибоке прагнення до пригод і змін, але, можливо, не знали, як його реалізувати або в якому напрямку рухатися. Це може стосуватися вашого особистого чи професійного життя.
- Тепер ви можете почати бачити, що перед вами відкриваються двері в різних напрямках, і ви можете розправити крила та знову відчути впевненість у своїй сміливості.
Діва (22 серпня – 22 вересня).
- Останніми тижнями, Діви, здається, у вашому житті бракувало рівноваги. Це могло проявитися у різні способи. Хтось міг відчути, що інтимні потреби не задоволені, або що виникла потреба переглянути довіру, вразливість і альянси. Для інших це могли бути проблеми з великими фінансовими питаннями.
- На щастя, цього тижня все, що раніше зійшло з рейок, має знову опинитися під контролем.
Терези (22 вересня – 22 жовтня).
- Останніми тижнями вас закрутило в циклоні щодо всіх питань, пов'язаних з партнерством, Терези. Можливо, була потреба переглянути своє становище. Починаючи від сьогодні справи повинні нарешті почати вирівнюватися.
- Як і раніше, дійте обережно, але будьте відкриті до нових підходів до просування вперед. Дехто може відновити зв'язки з партнерами з минулого, і якщо так, то вам, можливо, доведеться вирішити, чи варто це робити.
Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада).
- Ви можете відчути, що всесвіт випробовує вас, Скорпіони. Щось суттєво змінилося у вашій продуктивності, зайнятості, рутині чи обов'язках. Можливо, вам здається, що на вас навалилося занадто багато, ви вийшли з-під контролю, відчуваєте вигорання або, скоріше, чекаєте, коли щось нарешті зрушиться з мертвої точки.
- Але хороша енергія вже поруч, тож розробляйте стратегію, як проставити всі крапки над "і".
Стрілець (22 листопада – 21 грудня).
- Останні кілька тижнів могли спричинити затримки, Стрільці. Могла виникнути плутанина, проблеми або застій у романтичному житті, стосунках із дітьми або загальному задоволенні від життя.
- Тепер, рухаючись вперед, ви, швидше за все, побачите, що стало причиною цього всього, а вона тим часом зникне сама по собі, що дозволить вам знову рухатися вперед.
Козеріг (21 грудня – 19 січня).
- Козероги, ви могли відчути, що останніми тижнями ваші емоції були дещо заплутані. Хтось із вас міг бути більш збудженим або відстороненим, залежно від того, наскільки ви в контакті зі своїми почуттями.
- Можливо, це пов'язано з вашим домашнім життям, сімейним, побутом або нерухомістю. Якщо щось було не так у цих питаннях, зараз ви почнете з цим справлятися. Дійте повільно, але впевнено.
Водолій (19 січня – 18 лютого).
- Останні кілька тижнів вам, Водоліям, могло бути важко доносити свої думки та ідеї до світу. Вам могло здаватися, що ви та всі навколо вас не розмовляєте однією мовою. Дехто міг відчувати плутанину в справах, пов'язаних з комунікаціями, соціальним життям, контрактами або маршрутами подорожей.
- На щастя, нарешті все знову має рухатися вперед. Попередні негаразди не карали вас, а лише перевіряли терпіння.
Риби (18 лютого – 20 березня).
- Риби, ви, мабуть, вже давно помітили досить мляву енергію. Можливо, ви відчували глибоку плутанину або потребу в перегляді фінансових питань, доходу або роботи.
- Якщо були затримки з грошима або витрати були більшими, ніж вам хотілося, зараз все має почати вирішуватися. Витратьте трохи часу, щоб переглянути свої рахунки та відкоригувати план прибутків і видатків.