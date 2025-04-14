Тельцы и Девы – вот наконец ваше время брать жизнь под контроль: гороскоп на неделю для мужчин

Весенние вибрации уже в воздухе, и это первая неделя года, когда мы почувствуем, как Вселенная снова набирает обороты. Просыпаются Меркурий, управляющий нашей рутиной и разумом, Венера, отвечающая за наши отношения, и Марс, связанный с драйвом.

Мы почувствуем запал относительно наших целей и дополнительный всплеск страсти после 17 апреля, а 16 апреля – идеальный день для отдыха и творчества. А что будет именно с вашим знаком Зодиака – читайте в гороскопе от People на 24 Канале. Смотрите также Бесстрашные лидеры: 5 успешных мужчин-Овнов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Мужской гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля 2025 года Овен (20 марта – 19 апреля). Овны, вы уже достаточно долго в зоне искривления. Вам могло казаться, что вы постоянно пытаетесь продвинуться сквозь ил, вынуждены пересматривать ситуации, планы и дискуссии из прошлого.

К счастью, сейчас вы почувствуете, что жизнь становится стремительной рекой, и вы сможете медленно, но уверенно возвращаться на свои позиции. Не спешите, но будьте уверены, что можете двигаться дальше. Гороскоп для мужчин – Овны / Фото freepik Телец (19 апреля – 20 мая). За последние несколько месяцев, Тельцы, вы, вероятно, чесали затылок, почему почти ничего не сдвинулось с места ни в одной из сфер вашей жизни. Проекты останавливались, или же вы были заняты ситуациями, которые внезапно выныривали из тени.

Но теперь звезды поворачиваются, и вы можете обнаружить, что снова можете двигаться. Многие из ваших дел могут стать на свои места, и вы вернетесь на правильный путь. Гороскоп для мужчин – Тельцы / Фото freepik Близнецы (20 мая – 20 июня). В последние недели жизнь была медленной, Близнецы, но вам, возможно, это нравилось больше, чем другим знакам Зодиака. Хотя у вас может возникнуть путаница с важными целями, также будет возможность пересмотреть свои долгосрочные планы или восстановить связь с друзьями.

Хорошо было бы сейчас жить сегодняшним днем и не переживать о том, что вам не подвластно. Если у вас были планы в стагнации или недопонимание с другом – все может начать налаживаться. Гороскоп для мужчин – Близнецы / Фото freepik Рак (20 июня – 22 июля). В течение длительного времени, Раки, вы могли чувствовать, что профессиональные дела похожи на попытки сдвинуть валун в гору с очень незначительным прогрессом. Рвать на себе волосы от отсутствия движения вперед или от того, что появился бесконечный список дел, не надо.

Сейчас вы можете найти правильный путь, например – услышав совет от авторитетного лица. Динамика может быть не такой быстрой, как вам хотелось бы, но вы все равно можете использовать эти дни для совершенствования своих стратегий. Гороскоп для мужчин – Раки / Фото freepik Лев (22 июля – 22 августа). Последние несколько недель были запутанными для вас, Львы. Вы, вероятно, чувствовали глубокое стремление к приключениям и переменам, но, возможно, не знали, как его реализовать или в каком направлении двигаться. Это может касаться вашей личной или профессиональной жизни.

Теперь вы можете начать видеть, что перед вами открываются двери в разных направлениях, и вы можете расправить крылья и снова почувствовать уверенность в своей смелости. Гороскоп для мужчин – Львы / Фото freepik Дева (22 августа – 22 сентября). В последние недели, Девы, кажется, в вашей жизни не хватало равновесия. Это могло проявиться различными способами. Кто-то мог почувствовать, что интимные потребности не удовлетворены, или что возникла потребность пересмотреть доверие, уязвимость и альянсы. Для других это могли быть проблемы с крупными финансовыми вопросами.

К счастью, этой неделе все, что ранее сошло с рельсов, должно снова оказаться под контролем. Гороскоп для мужчин – Девы / Фото freepik Весы (22 сентября – 22 октября). В последние недели вас закрутило в циклоне по всем вопросам, связанных с партнерством, Весы. Возможно, была потребность пересмотреть свое положение. Начиная с сегодняшнего дня дела должны наконец-то начать выравниваться.

По-прежнему, действуйте осторожно, но будьте открыты к новым подходам к продвижению вперед. Некоторые могут восстановить связи с партнерами из прошлого, и если так, то вам, возможно, придется решить, стоит ли это делать. Гороскоп для мужчин – Весы / Фото freepik Скорпион (22 октября – 21 ноября). Вы можете почувствовать, что вселенная испытывает вас, Скорпионы. Что-то существенно изменилось в вашей производительности, занятости, рутине или обязанностях. Возможно, вам кажется, что на вас навалилось слишком много, вы вышли из-под контроля, чувствуете выгорание или, скорее, ждете, когда что-то наконец сдвинется с мертвой точки.

Но хорошая энергия уже рядом, поэтому разрабатывайте стратегию, как проставить все точки над "і". Гороскоп для мужчин – Скорпионы / Фото freepik Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Последние несколько недель могли вызвать задержки, Стрельцы. Могла возникнуть путаница, проблемы или застой в романтической жизни, отношениях с детьми или общем удовлетворении от жизни.

Теперь, двигаясь вперед, вы, скорее всего, увидите, что стало причиной этого всего, а она тем временем исчезнет сама по себе, что позволит вам снова двигаться вперед. Гороскоп для мужчин – Стрельцы / Фото freepik Козерог (21 декабря – 19 января). Козероги, вы могли почувствовать, что в последние недели ваши эмоции были несколько запутаны. Кто-то из вас мог быть более возбужденным или отстраненным, зависимости от того, насколько вы в контакте со своими чувствами.

Возможно, это связано с вашей домашней жизнью, семейным, бытом или недвижимостью. Если что-то было не так в этих вопросах, сейчас вы начнете с этим справляться. Действуйте медленно, но уверенно. Гороскоп для мужчин – Козероги / Фото freepik Водолей (19 января – 18 февраля). Последние несколько недель вам, Водолеям, могло быть трудно доносить свои мысли и идеи до мира. Вам могло казаться, что вы и все вокруг вас не говорите на одном языке. Некоторые могли чувствовать путаницу в делах, связанных с коммуникациями, социальной жизнью, контрактами или маршрутами путешествий.

К счастью, наконец все снова должно двигаться вперед. Предыдущие неурядицы не наказывали вас, а лишь проверяли терпение. Гороскоп для мужчин – Водолеи / Фото freepik Рыбы (18 февраля – 20 марта). Рыбы, вы, видимо, уже давно заметили достаточно вялую энергию. Возможно, вы чувствовали глубокую путаницу или потребность в пересмотре финансовых вопросов, дохода или работы.

Если были задержки с деньгами или расходы были большими, чем вам хотелось, сейчас все должно начать решаться. Потратьте немного времени, чтобы пересмотреть свои счета и откорректировать план доходов и расходов. Гороскоп для мужчин – Рыбы / Фото freepik